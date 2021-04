Verleihung der Oscars 2021 : Ausgezeichnete Regie von Chloé Zhao

Klarer Abräumer bei der diesjährigen Oscarverleihung ist „Nomadland“. Regisseurin Chloé Zhao gewinnt als zweite Frau einen Oscar in ihrem Fach.

LOS ANGELES ap | Die diesjährige Verleihung der Oscars hat Überraschungen beschert. Der Preis für den besten Film ging in der Nacht zum Montag deutscher Zeit an “Nomadland“. Die Filmregisseurin Chloé Zhao erhielt für „Nomadland“ außerdem den Oscar für die beste Regie. Die 39-Jährige ist nach Kathryn Bigelow 2010 („Tödliches Kommando – The Hurt Locker“) erst die zweite Frau, die einen Regie-Oscar gewonnen hat. Für die Überraschung der Nacht sorgte Anthony Hopkins. Der Schauspieler wurde für seine Rolle in „The Father“ als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Das sind die Ge­win­ne­r*in­nen im Überblick:

BESTER FILM: „Nomadland“

BESTE REGIE: Chloé Zhao, „Nomadland“

BESTE HAUPTDARSTELLERIN: Frances McDormand, „Nomadland“

BESTER HAUPTDARSTELLER: Anthony Hopkins, „The Father“

BESTE NEBENDARSTELLERIN: Yuh Jung Youn, „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“

BESTER NEBENDARSTELLER: Daniel Kaluuya, „Judas and the Black Messiah“

BESTER INTERNATIONALER SPIELFILM: „Der Rausch“, Regie: Thomas Vinterberg, Dänemark

BESTES DREHBUCH: „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH: „The Father“

BESTER ANIMATIONSSPIELFILM: „Soul“

BESTER ANIMATIONSKURZFILM: „If anything happens I love you“

BESTER KURZFILM: „Two Distant Strangers“

BESTE KAMERA: Erik Messerschmidt, „Mank“

BESTES KOSTÜMDESIGN: „Ma Rainey's Black Bottom“

BESTER DOKUMENTARFILM: „Mein Lehrer, der Krake“

BESTER DOKUMENTAR-KURZFILM: „Colette“

BESTER SCHNITT: „Sound of Metal“

BESTES MAKE-UP UND HAARSTYLING: „Ma Rainey's Black Bottom“

BESTER SOUNDTRACK: „Soul“

BESTER SONG: „Fight for you“ aus „Judas and the Black Messiah“

BESTES PRODUKTIONSDESIGN: „Mank“

BESTER SOUND: „Sound of Metal“

BESTE VISUELLE EFFEKTE: „Tenet“

Chloé Zhao setze sich in der Kategorie „Regie“ gegen David Fincher („Mank“), Lee Isaac Chung („Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“), Emerald Fennell, („Promising Young Woman“) und Thomas Vinterberg („Der Rausch“) durch. „Meine gesamte „Nomadland“-Firma, was für eine verrückte, einmalige Reise, die wir alle zusammen gemacht haben“, sagte Zhao, die in Peking geboren und in den USA ausgebildet wurde. „Nomadland“ ist erst Zhaos dritter Spielfilm.

Überraschungsgewinner Anthony Hopkins

Anthony Hopkins gewann überraschend den Oscar für den besten Haupdarsteller gegen den verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman. Der 83-Jährige bekam die Auszeichnung knapp 30 Jahre nach seinem ersten Oscar, den er für „Das Schweigen der Lämmer“ erhielt. Ausgezeichnet wurde er diesmal für seine Darstellung eines demenzkranken Mannes in „The Father“. Er war für die Annahme des Preises nicht zugegen. Viele hatten damit gerechnet, dass Boseman posthum den Oscar für seine Rolle in „Ma Rainey's Black Bottom“ verliehen bekommen würde.

Frances McDormand gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin für „Nomadland“. Sie hielt eine auffallend kurze Dankesrede. In „Nomadland“ spielt McDormand eine Frau, die für eine Reise durch den amerikanischen Westen ihre Kleinstadt verlässt.

Die Koreanerin Yuh Jung Youn wurde mit dem Oscar für die beste weibliche Nebenrolle ausgezeichnet. Sie bekam ihn für „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“. „Endlich Herr Brad Pitt – schön, Sie zu sehen“, sagte Yuh zu ihrem Hollywood-Kollegen, der ihr die Auszeichnung überreichte.

Der Brite Daniel Kaluuya gewann den Oscar als bester Nebendarsteller. Der Darsteller des Chicagoer Black-Panther-Führers Fred Hampton in „Judas and the Black Messiah“ setzte sich unter anderem gegen LaKeith Stanfield durch, der in dem selben Film einen FBI-Informanten spielt.

„Ich möchte meiner Mutter danken“, sagte der 32-jährige Kaluuya. „Du hast mir alles gegeben. Du hast mir deine Werkseinstellungen gegeben. Damit ich in meiner vollen Größe stehen kann.“ Für Kaluuya war es die zweite Oscar-Nominierung, 2018 war er für seine Rolle in „Get Out“ Anwärter auf den Preis gewesen.