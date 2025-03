Berlin taz | Die Hamas hat sich nach Angabe israelischer Medien bereiterklärt, Idan Alexander freizulassen. Der damals 19-Jährige US-israelische Doppelstaatler war am 7. Oktober von einer Armeeposition nahe des Gazastreifens entführt worden. Er absolvierte dort seinen Wehrdienst, seine Familie lebt in den USA. Außerdem sollen die Körper vier toter Geiseln, ebenfalls Doppelstaatler, nach Israel überführt werden. Nach Angaben von Haaretz lässt sich die Hamas damit auf einen Vorschlag der Mediatoren zwischen Israel und der Terrormiliz ein.

Es ist die erste Bewegung in den festgefahrenen Geisel-Waffenruhe-Verhandlungen seit längerem. Derzeit befindet sich ein israelisches Verhandlungsteam in der katarischen Kapitale Doha. Auch der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff wohnte den Verhandlungen in dieser Woche bei.

Seit Beginn des Monats ist die erste Phase des Geisel-Waffenruhe-Abkommens offiziell beendet: In dieser Zeit wurden hunderte palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen im Gegenzug für insgesamt dreiunddreißig Geiseln – Frauen, Kinder, ältere Männer und sogenannte „humanitäre Fälle“ – freigelassen. Acht der Geiseln waren nicht mehr am Leben, darunter auch die getötete Shiri Bibas mit ihren beiden kleinen Kindern. Die Waffenruhe hält noch an – zumindest relativ. Jüngst häuften sich israelische Luftangriffe in Gaza, beinahe täglich finden sie mittlerweile statt. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte galten sie Militärzielen, unter anderem Militanten, die versuchten eine Sprengfalle zu platzieren. Nach palästinensischen Angaben sollen auch Zivilisten von den Angriffen betroffen sein.

Seitdem wird verhandelt: Wie soll es weitergehen? Nach israelischer und US-Vorstellung soll die erste Phase der Waffenruhe verlängert werden, weiter Geiseln freigelassen. Die Hamas und die arabischen Vermittler bestehen auf den ursprünglichen Plan. Nach diesem soll sich an die erste Phase eine Zweite und Dritte anschließen, in denen unter anderem die Frage nach einer Kontrolle des Gazastreifens post-Krieg besprochen werden sollen. Hier sind die Graben zwischen Israel und Hamas logischerweise besonders groß.

Im Raum stehen außerdem der Plan von US-Präsident Donald Trump, der vorsieht, dass der Gazastreifen wieder aufgebaut wird – ohne Palästinenser. Die sollen in arabische Staaten umsiedeln. Nach jüngsten Medienberichten sollen die USA sogar Gespräche mit afrikanischen Staaten dazu geführt haben. Am Freitag verneinte Somaliland solche Gespräche. Der unter Ägyptens Ägide und von den arabischen Staaten befürwortete Plan sieht wiederum vor, dass der Gazastreifen palästinensisch bleibt. Ägyptische Firmen sollen den Aufbau übernehmen, die Golfstaaten und der Westen finanziell beteiligt sein.

Derzeit befinden sich wohl noch 24 Geiseln in Gaza. Sie sind alle männliche, 22 sind Israelis, einer Nepali, einer Thai. Alle wurden am 7. Oktober 2023 entführt. In Israel macht das Forum der Geiselangehörigen weiter Druck auf die Regierung: Ihre Lieben sollten so bald wie möglich freikommen – im Rahmen einer Weiterführung des Deals.