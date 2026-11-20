Panama hat zwar angekündigt, das Ergebnis der UN-Klimakonferenz in der Türkei nicht mitzutragen, wenn es keinen „Push für die Elektrifizierung basierend auf erneuerbaren Energien“ gebe. Aber genau wie Deutschland wird der lateinamerikanische Länderzwerg die COP 31 in Antalya letztlich wahrscheinlich nicht sprengen – und einem Formelkompromiss im Abschlussdokument zustimmen, der gesichtswahrend für alle ist. Schließlich gilt für den „Antalya Accord“ („Antalya-Vereinbarung“) der fast 200 an der COP teilnehmenden Staaten am Ende das Einstimmigkeitsprinzip.

Und nicht alle Staaten wollen mehr grünen Strom. Die Öl- und Gasländer wollen ihre Exporte auch in Zukunft sichern, Frankreich setzt weiter auf Atomkraft. Deshalb wird mehr als die Formulierung, dass „alle Akteure zur Zusammenarbeit bei der Elektrifizierung“ aufgerufen sind, wohl nicht möglich sein. So stand es in der letzten Version des Abschlussdokuments der türkischen Präsidentschaft, über das die COP an ihrem offiziell letzten Tag, dem Freitag, weiter erhitzt debattierte. Die Klimakonferenz endete allerdings nicht wie geplant zur Ortszeit um 18 Uhr, sondern ging wie üblich in die Verlängerung.

Wahrscheinlich ist derzeit: Das von der COP-Präsidentschaft vorgeschlagene Ziel, dass bis 2035 der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch von derzeit 23 auf dann 35 Prozent steigen soll, wird mit dem Halbsatz „jedoch unter Maßgabe ihrer jeweiligen nationalen Umstände und Prioritäten“ aufgeweicht.

Was heißt „35 x 35“? Künftig sollen weltweit mehr Autos, Heizungen und Industrieanlagen mit Strom laufen, statt Sprit oder Gas zu verbrennen. Das ist kostengünstig: Elektrische Anwendungen arbeiten zwei- bis viermal effizienter als Verbrennungssysteme.

Umweltminister Schneider für „Unabhängigkeitserklärung“

Zudem bedeutet Elektrifizierung auch mehr Energiesicherheit – sicher verfügbare Energie hat nach Ukraine-Krieg und der Schließung der Straße von Hormus für viele Staaten Top-Priorität. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) bewarb sein Bekenntnis zur Elektrifizierung in Antalya bereits als „Unabhängigkeitserklärung“. Allein Deutschland gebe derzeit jährlich 100 Milliarden Euro für den Import von Öl und Gas aus, sagte der SPD-Politiker.

Wenn der Strom aus natürlichen Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt, hilft das zudem dem Klima. Dennoch kommen die Erneuerbaren im COP-Entwurfstext nicht mehr explizit als Energiequelle vor – anders als zum Beispiel von Deutschland oder auch Panama gewünscht. Auch die EU ist sich nicht einig: Im Brüsseler Beschluss zum 35x35-Elektrifizierungsziel ist nicht die Rede von Erneuerbaren als Stromquelle, sondern von „clean energy“, „sauberer Energie“.

Auch Deutschland schafft das 35x35-Ziel nicht problemlos: Immerhin lag der Anteil der Erneuerbaren bei der Stromerzeugung in den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 bereits bei über 60 Prozent. Aber noch fehlen neben Solar- und Windanlagen vor allem der Ausbau der Stromnetze, Speicherkapazitäten und intelligente Steuerungssysteme. Im Endenergiemix wird die Diskrepanz noch deutlicher. Hier überwiegen weiter Erdgas und Mineralöl: Im Verkehrssektor liegt der Stromanteil am Endenergiemix derzeit bei nicht mal drei Prozent, im Gebäudebereich bei 25 Prozent. Nur im Industriebereich liegt er bereits bei 30 Prozent.

Umweltorganisationen und Kli­ma­for­sche­r*in­nen warnen bereits, dass ohne verbindlichen Ausbau der Erneuerbaren mehr Gas und Kohle genutzt werden dürften, um den weltweit rasant steigenden Strombedarf zu decken. Das zeigt sich beispielsweise bereits in den USA, wo der Strom für die boomenden Rechenzentren vielfach aus klimaschädlichen Gaskraftwerken kommt.

Für das Elektrifizierungsziel wurden zudem laut NGOs konkrete Passagen zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen aus dem Abschlussdokument gestrichen. Dafür steht aktuell als zentrale Priorität die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 (kurz CCU und CCS) in dem Papier – ein Zugeständnis an Erdöl- und Erdgasproduzenten wie Saudi-Arabien oder Schwellenländer wie Indien.

Umweltverbände kritisieren bereits, dass CCS und fehlende Vorgaben für sauberen Strom als Vorwand genutzt werden, um die Fossilen weiter auszubauen. Die Gaslobby werde sich geradezu eingeladen fühlen, zur Elektrifizierung beizutragen, warnt Oxfam-Experte Jan Kowalzig. „Zumal der Text auch den Ausbau der unterirdischen CO2-Speicherung vorsieht – und damit vom notwendigen Umstieg auf die erneuerbaren Energien nur ablenkt.“

Wenn ein Konsens nicht möglich ist, sollen UN-Beschlüsse zur Klimakrise künftig auch „mit einfacher Mehrheit“ statt nur einstimmig gefällt werden können, hatte Panama in Antalya gefordert. Verhandlungspräsident Chris Bowen hat bereits „intensive Konsultationen“ mit allen Beteiligten bis in die Nacht angekündigt.