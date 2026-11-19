Klimawandel und Nahostkonflikt verändern die Energiemärkte weltweit in bislang unbekanntem Ausmaß. Die Öl- und Gaskrise infolge der Blockade der Straße von Hormus beschleunigt die Energiewende jetzt schon, analysiert die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem Energy Outlook 2026, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Es handele sich um den „größten Energieschock, mit dem die Welt je konfrontiert war“, er „sehe keinen glaubhaften Weg, wie die Energiewelt wieder so sein könnte wie früher“, sagte IEA-Chef Fatih Birol. Die IEA ist eine zwischenstaatliche Organisation mit Sitz in Paris. Sie berät über 30 Mitgliedstaaten in Energiefragen, auch Deutschland.

Durch den Irankrieg sind bislang laut IEA 2,8 Milliarden Barrel Öl und 60 Milliarden Kubikmeter Gas „ausgefallen“. Zum Vergleich: Die Menge entspricht etwa dem Ölverbrauch der Welt von einem Monat und beim Gas etwa 70 Prozent des deutschen Jahresverbrauchs. Auf der Suche nach sichereren, günstigen Energiequellen wird die Welt künftig ihre Versorgung verstärkt diversifizieren, neue Lieferketten finden, den Energiemix verändern – und elektrifizieren.

Die IEA registriert ein Wachstum bei Photovoltaik, Batteriespeichern und Elektrofahrzeugen in zahlreichen Ländern gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei der Suche nach alternativen Energiequellen würden stärker heimische Ressourcen genutzt. Global werde auch die Nutzung von Atomkraft zunehmen. Derzeit hat Strom etwa 23 Prozent Anteil an der globalen Endenergieversorgung, 2035 sollen es bei Beibehaltung der aktuellen weltweiten Politik 30 Prozent sein.

Diese Prognose liegt 5 Prozentpunkte unter dem Ziel, das aktuell bei der UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya verhandelt wird, die regulär an diesem Freitag endet. Die Elektrifizierung spare viel Geld, hat die IEA ausgerechnet. Bei einer beschleunigten Energiewende könnten die Importrechnungen großer Einfuhrländer 2035 zusammen um mehr als 400 Milliarden Dollar jährlich unter dem Niveau von 2025 liegen.

Nur 40 Prozent der Haushalte verfügen über Klimaanlage

Die Erderhitzung hat großen Einfluss auf die Nutzung von Energie. Erstmals in der Geschichte wird laut IEA 2026 der Energiebedarf für die Kühlung von Gebäuden den fürs Heizen übersteigen. Seit 2015 habe der Kühlbedarf wegen steigender Temperaturen und mehr Ein­woh­ner*ìn­nen in heißen Regionen weltweit um 55 Prozent zugenommen, bis 2035 erwartet die Energieagentur ein weiteres Plus von 60 Prozent. Derzeit leben etwa 80 Prozent der Weltbevölkerung in Regionen, wo zeitweise Bedarf an Kühlung besteht – doch nur rund 40 Prozent der Haushalte verfügen aktuell über eine Klimaanlage.

Bis 2035 soll etwa die Hälfte aller Haushalte weltweit damit ausgestattet sein. Das habe enorme Auswirkungen auf den Strombedarf. Von derzeit 3.000 werde er 2035 auf 4.900 Terawattstunden ansteigen – etwa so viel Strom, wie Deutschland in 10 Jahren benötigt. Durch Elektromotoren etwa für Autos oder Maschinen oder für die Kühlung von Rechenzentren steigt der Strombedarf weltweit bis 2035 sogar um etwa das Doppelte.