piwik no script img

taz zahl ich

Verhaftungswelle in MaliGeneräle inhaftiert, Spekulationen um Putschversuch

In Malis Hauptstadt Bamako werden hochrangige Militärangehörige festgenommen. Von einer versuchten „Destabilisierung der Institutionen“ ist die Rede.

Eine Frau in buntem Kleid und einem passenden Tuch auf dem Kopf steht in einer Menschenmenge, sie trägt ein Foto von General Goita um den Hals
Trotz Repressionen und Verhaftungen gibt es auch Unterstützer von General Assimi Goita in Mali Foto: Nicolas Remene/picture alliance
Dominic Johnson
Von Dominic Johnson

Berlin taz | Nach fast genau fünf Jahren Militärherrschaft weckt eine Reihe von Verhaftungen von Generälen Spekulationen über einen neuen Putschversuch in Mali. Bis zu 55 Menschen, die meisten davon hochrangige Militärangehörige, sollen in den vergangenen Tagen in der Hauptstadt Bamako verhaftet worden sein. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sprach eine Quelle im Sicherheitsapparat von einem „Versuch der Destabilisierung der Institutionen“.

Der bekannteste Inhaftierte ist General Abass Dembélé, lange Jahre an vorderster Front beim Kampf der malischen Streitkräfte gegen Tuareg-Rebellen und islamistische Gruppen und 2024 zum General befördert. Ende 2020 war Dembélé Militärgouverneur der zentralmalischen Region Mopti geworden, die besonders von Gewalt betroffen ist.

Ende Mai dieses Jahres wurde er von der Militärregierung abgesetzt. Schon damals sagten manche ihm nach, er sei populärer als der Staatschef.

Soldaten holten den General am frühen Sonntagmorgen in der Militärbasis Kati außerhalb von Bamako ab. „Um 4 Uhr morgens halten drei Pick-ups vor seinem Haus in Kati“, berichtete der malische Journalist Serge Daniel unter Berufung auf Militärquellen. „Zwei Feldwebel salutieren vor der Tür und bitten Abass mitzukommen. Der General lächelt und folgt ihnen.“

Seit fünf Jahren regiert das Militär

Kati war am 18. August 2020 Ausgangspunkt der Militärrevolte gewesen, die noch am gleichen Tag zum Sturz der gewählten Zivilregierung Malis führte. Seitdem ist Mali ein Militärregime, mit dem Anführer des Putsches von 2020, dem damaligen Oberst Assimi Goita, als Übergangsstaatschef seit einem zweiten Putsch im Jahr 2021.

Seit Juli 2025 ist Goïta, inzwischen General, regulärer Präsident Malis, mit einem beliebig oft ohne Wahlen erneuerbaren Mandat von fünf Jahren, gemäß der neuen Verfassung des Landes.

Seitdem brodelt es in Malis Armee, denn der Putsch von 2020 war ein kollektives Werk unzufriedener Generäle gewesen, von denen jetzt nur noch Goïta als starker Mann übrigbleibt. Nicht ganz zufällig wurde Mali am 1. Juli, kurz vor der Beschlussfassung über Goïtas Präsidentschaft auf Lebenszeit, von Überfällen der islamistischen Gruppe JNIM (Gruppe für die Unterstützung des Islams und der Muslime) erschüttert. Sogar der Westen des Landes um Kayes und die Grenzregion zu Senegal war betroffen. Bereits Anfang Juni hatte JNIM eine Reihe blutiger Angriffe auf Militärbasen verübt.

Experten zufolge kann JNIM mittlerweile praktisch landesweit zuschlagen und genießt bei gezielten Angriffen auf Militär­einrichtungen die Unterstützung nicht unwesentlicher Bevölkerungsteile, die unter der Willkür der Sicherheitskräfte leiden.

Und während immer wieder zivile Politiker in Haft wandern oder ins Exil gehen, mehren sich Verdächtigungen darüber, wer möglicherweise alles inzwischen die Islamisten gegen die Militärmachthaber unterstützt, auch ohne ihre Ideologie zu teilen.

In Malis Armee regt sich zudem Unmut wegen der engen militärischen Zusammenarbeit der Regierung Goïta mit Russland, wovon lediglich Teile der Streitkräfte profitieren. Die genauen Hintergründe der laufenden Verhaftungswelle blieben am Montag unklar, eine angekündigte offizielle Stellungnahme ließ auf sich warten.

Während in Bamako die Gerüchteküche brodelte, warnte die Wochenzeitung L’Aube in einem Kommentar mit dem Titel „Zu den Waffen, Bürger!“, der Terror drohe, Mali „unregierbar“ zu machen, und forderte eine neue militärische Strategie, mit Spezialeinheiten, Drohnen und allgemeiner erhöhter Wachsamkeit.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Mali #Bamako #Assimi Goita
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Gruppe bewaffneter Männer umringt einen Mann, alle in der gleichen Uniform

Konflikt zwischen Regierung und Rebellen

Angriffsserie erschüttert Mali

Islamistische Rebellen setzen Malis Militär immer stärker unter Druck. Soldaten verlassen Militärbasen und überlassen ihre Waffen dem Feind.
Von Dominic Johnson

Russische Wagner-Gruppe in Mali

Verbrennungen, Isolation und Waterboarding

Die Methoden gleichen denen in der Ukraine: An mindestens sechs Standorten des malischen Militärs haben Wagner-Söldner Zivilisten misshandelt.
Von Helena Kreiensiek
Staatschef General Assimi Goita bei einem Besuch in China

Verbot politischer Betätigung in Mali

Mali ist jetzt zu 100 Prozent Militärdiktatur

Die Militärregierung verbietet jegliche politische Aktivität und setzt das Parteiengesetz außer Kraft. Regimegegner rufen zum Protest auf.
Von Dominic Johnson

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Patriarchale Schönheitsbilder

Unsere Bäuche gehen Euch nichts an!

2

Noch ein allerletztes Mal

Verlasst diese Institution!

3

Schwarz-Rot in der Krise

Der Brosius-Gersdorf-Rückzug löst die Probleme nicht

4

Nebeneffekte von Windkraftanlagen

Wenn Windräder sich die Böen klauen

5

Abschied von Russland

Mütterchen, es ist Zeit zu gehen

6

Krieg in Gaza

Israel tötet Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza