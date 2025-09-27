piwik no script img

Verfassungsrichterwahl im BundestagRuhe im Karton

Ulrike Winkelmann
Kolumne Ernsthaft?
von Ulrike Winkelmann

Die Wahl der neuen Ver­fas­sung­rich­te­r:in­nen im Bundestag ist endlich geglückt. Doch der nächste Zwist kommt bestimmt.

CDU-Politiker Jens Spahn.
CDU-Fraktionschef Jens Spahn Foto: Mike Schmidt/imago

S eit Monaten warte ich nun darauf, dass ich aus der Bundestagsfraktion von CDU und CSU mehr darüber höre, dass Abtreibungen weiter kriminalisiert werden müssen. Schließlich wurde uns dies als Hauptgrund dafür verkauft, dass die Union sich im Juli außerstande sah, die Jura­professorin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin zu wählen.

Entgegen dem allgemeinen Eindruck habe man die Kampagne von rechts außen gegen Brosius-Gersdorf quasi kaum wahrgenommen. Sowieso lasse man sich von so etwas nicht beeinflussen. Nius?, wer ist Nius? Viele Abgeordnete jedoch – etwa 50 bis 60 – hätten es nicht über sich gebracht, eine Kandidatin zu unterstützen, die die Rechtswidrigkeit eines Schwangerschaftsabbruchs in den ersten zwölf Wochen bezweifle.

Die Richterwahl im Juli musste also abgeblasen werden. Damit gefährdete die Union nicht nur das Verfahren zur Besetzung des Bundesverfassungsgerichts und damit dessen Legitimität. Sie bescherte ihrem Fraktionschef außerdem eine große Schmach, vermasselte ihrem Kanzler wichtige Auftritte und schubste die Koalition insgesamt in eine Krise. Aber das Gewissen, es pochte zu arg.

Gut für die Koalition, dass Brosius-Gersdorf sich aus dem Verfahren selbst verabschiedete; gut, dass die SPD eine Juristin fand, die sich noch nicht über Dinge, die zur Hetze geeignet sind, geäußert hat; gut, dass Grüne und Linke der Koalition an diesem Donnerstag die Zweidrittelmehrheit gesichert haben, sodass der Bundestag Sigrid Emmenegger und auch Ann-Katrin Kaufhold und Günter Spinner ins Verfassungsgericht wählen konnte. Was hat die Union ein Glück, dass alle anderen immer mitspielen, wenn sie Gesicht und Macht zu wahren sucht! Wann war das in letzter Zeit eigentlich umgekehrt der Fall?
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Union kann keine Legalisierungsdebatte gebrauchen

Ich vermute allerdings immer noch, dass die Unionsaufständischen Anfang Juli nicht von der Sorge um die Menschenwürde des eingenisteten Eis umgetrieben wurden. Vielmehr kommt es mir vor, als würde die Abtreibungsfrage in der Union im Wesentlichen ebenso instrumentell gehandhabt wie alles andere auch. Was sie deshalb auf keinen Fall gebrauchen kann, ist eine Legalisierungsdebatte.

Denn hier hat sie solide drei Viertel der Bevölkerung und auch die Mehrheit der UnionswählerInnen gegen sich: Werden sie befragt, finden die Leute das deutsche Recht überholungsbedürftig. Darum aber brauchen CDU und CSU bei diesem Thema vor allem eins: Ruhe im Karton.

Angenommen, die Unionsfraktion wäre im Juli keiner rechtsradikalen Kampagne aufgesessen, wonach es ja schwer aussah. Sondern man wäre echt komplett überrascht gewesen, dass die SPD eine Kandidatin mit mehrheitsfähigen Vorstellungen aus dem aktuellen Jahrhundert nominierte. Womöglich sorgte man sich dann vor allem darum, dass eine demnächst prominente Richterin eine Gelegenheit suchen könnte, den Paragrafen 218 zu problematisieren, und dass dies in der Wählerschaft Zweifel an der Unionsposition wecken würde. Agenda-Setting ist das Stichwort: Sorge dafür, dass nur Dinge diskutiert werden, die dir nutzen. Es ist eine Superkraft von CDU und CSU.

Wobei auch die Linkspartei womöglich weniger aus ehrlicher Liebe zum Bundesverfassungsgericht für die KoalitionskandidatInnen gestimmt hat, als sie selbst deklamierte. „Mit mir muss die Union nicht reden“, sagte der Linke-Ex-Fraktionschef Dietmar Bartsch im Deutschlandfunk, „ist mir ehrlich gesagt egal.“ Übersetzt: Die Linken brauchen auch keine Debatte mehr darüber, ob und wie die Union ihr dafür entgegenkommt, dass sie die KoalitionskandidatInnen mitwählen. Deals mit der Union: Das könnte die eigene Wählerschaft auch blöd finden. Die Linken, sie hätten jetzt in der Sache auch wieder gern: Ruhe im Karton.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Ulrike Winkelmann

Ulrike Winkelmann

 Chefredakteurin
Chefredakteurin der taz seit Sommer 2020 - zusammen mit Barbara Junge in einer Doppelspitze. Von 2014 bis 2020 beim Deutschlandfunk in Köln als Politikredakteurin in der Abteilung "Hintergrund". Davor von 1999 bis 2014 in der taz als Chefin vom Dienst, Sozialredakteurin, Parlamentskorrespondentin, Inlandsressortleiterin. Zwischendurch (2010/2011) auch ein Jahr Politikchefin bei der Wochenzeitung „der Freitag“.
Themen #Kolumne Ernsthaft? #wochentaz #Friedrich Merz #Bundesverfassungsgericht #Frauke Brosius-Gersdorf
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mehrere Richter des Bundesverfassungsgerichts in roten Roben
Bundesverfassungsgericht Im zweiten Anlauf geglückt
Der Bundestag hat es doch noch geschafft, drei neue Rich­te­r:in­nen für Karlsruhe zu wählen. Der CDU-Kandidat schaffte die Zwei-Drittel-Mehrheit nur knapp.
Von Christian Rath
Leere Richterstühle sind im Verhandlungssaal des Bundesverfassungsgerichts
Rich­te­rwahl und die Linke Auf sie ist Verlass
Kommentar von Christian Rath
Die Linke zeigt anders als die Union, wie man Andersdenkende wählt. Viel hat sie davon allerdings nicht. Ein Vorschlagsrecht für die Richterwahl liegt in weiter Ferne.
Die ehemalige Verfassungsrichterin Susanne Baer gestikuliert
Ex-Bundesverfassungsrichterin „Vielfalt führt zu besserer Rechtsprechung“
Susanne Baer war zwölf Jahre Richterin am Bundesverfassungsgericht. Ein Gespräch über Konsenssuche und das Scheitern von Frauke Brosius-Gersdorf.
Von Sabine am Orde und Christian Rath
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Catcalling auf Berlins Straßen Geiler Arsch ist kein Kompliment
2
Prozesswelle gegen Antifas „Ein klarer Versuch der Einschüchterung“
3
Nationalitäten-Nennung bei Straftaten Statistische Hetze
4
Warnung vor noch größerer Klimakrise Unfassbare drei Grad mehr für die heute Lebenden
5
Antideutsche Linke Absicht, rechte Wirkung
6
Klimakrise eskaliert Die Angst vor drei Grad Erderhitzung