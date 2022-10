Unterdrückte Frauen in Afghanistan : Neue US-Sanktionen gegen Taliban

Höhere Schulen sind für Mädchen in Afghanistan tabu. Außenminister Blinken kündigt nun Einschränkungen bei der Visavergabe für Taliban-Mitglieder an.

WASHINGTON afp | Angesichts der Unterdrückung von Frauen und Mädchen in Afghanistan haben die USA am Dienstag neue Sanktionen gegen die Taliban bekannt gegeben. „Heute kündige ich Einschränkungen bei der Visavergabe (…) für derzeitige und ehemalige Mitglieder der Taliban und andere Personen an, die für die Unterdrückung von Frauen und Mädchen in Afghanistan (…) verantwortlich (…) sind“, erklärte US-Außenminister Antony Blinken am Internationalen Mädchentag.

Afghanistan sei „seit einem Jahr das einzige Land der Welt, in dem Mädchen nach der sechsten Klasse systematisch von der Schule ausgeschlossen sind“, sagte er und fügte hinzu, dass keine Besserung in Sicht sei.

Nach ihrer Machtübernahme im August 2021 versprachen die Taliban ein gemäßigteres Vorgehen als während ihrer Herrschaft zwischen 1996 und 2001. In den vergangenen Monaten wurden jedoch insbesondere die Rechte von Frauen und Mädchen massiv eingeschränkt.

Ende September waren bei einem Selbstmordanschlag in der Frauenabteilung eines Bildungszentrums in Kabul mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen junge Frauen, die sich auf eine Prüfung vorbereiteten.