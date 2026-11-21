Das Vereinigte Königreich ermöglicht Schulkindern in Zukunft, beim Mittelschulexamen GCSE das Fach Ukrainisch zu belegen. Dies verkündete die britische Erziehungsministerin Lucy Powell bereits Anfang November. Das Fach sei ab 2028 belegbar, 2029 könnten erste Prüfungen abgelegt werden.

Dies solle zwar besonders ukrainischen Kindern helfen, man hoffe aber auch auf einige britische Kinder, die Ukrainisch aus Solidarität als Fremdsprache lernen wollen. Für die Einführung des Faches hat die britische Regierung umgerechnet 408.000 Euro bewilligt.

Krieg in der Ukraine Mit dem Einmarsch im 24. Februar 2022 begann der groß angelegte russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Bereits im März 2014 erfolgte die Annexion der Krim, kurz darauf entbrannte der Konflikt in den ostukrainischen Gebieten. ➝ Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine

Gut 30.000 Kinder mit Erstsprache Ukrainisch werden es somit künftig leichter haben. Bisher mussten sie ihr Ukrainisch privat oder in Samstagsschulen festigen. Wer darüber hinaus eine Prüfung darin ablegen wollte, musste dies über ein Verfahren mit der Ukrainischen Katholischen Universität im ukrainischen Lwiw organisieren.

Schlimmer noch: Einigen Kindern wurde in der Vergangenheit von ihren Schulen geraten, mangels Alternativen stattdessen Russisch zu wählen. Das setzte manche Kinder so schwer unter Druck, dass sie dem Rat folgten. Und obwohl viele von ihnen in den Prüfungen gut abschnitten, sprachen sie von der psychischen Belastung, ausgerechnet Russisch als Fach belegen zu müssen.

 Einigen Kindern wurde von ihren Schulen geraten, mangels Alternativen Russisch zu wählen

Laut Inna Hryhorowych, der Leiterin der ukrainischen Samstagschule St. Mary’s in London, hätte der Druck nicht einmal mit dem GCSE-Examen (es entspricht in Deutschland etwa dem mittleren Schulabschluss) aufgehört. Wer gute Noten im Russischexamen erhielt, wurde oft überredet, Russisch noch zwei weitere Jahre als Abiturfach zu belegen.

Als dies 2025 an die britische Presse gelangte, führte das zu so starker Kritik, dass das britische Erziehungsministerium sofort versprach, Alternativen anzubieten. Mit der Ankündigung von Ukrainisch als zukünftigem Schulfach ist die Regierung diesem Versprechen nachgekommen. Angeblich waren vor allem private Eliteschulen davon betroffen, da gerade diese Schulen oft Russisch als Unterrichtsfach anboten.

Starkes Signal von Regierungsseite

Inna Hryhorowych, die sich stark für Ukrainisch als Schulfach eingesetzt hatte, begrüßte die neue Entwicklung als deutliches Signal der britischen Regierung. Damit werde auf die kulturellen, emotionalen und erzieherischen Bedürfnisse ukrainischer Kinder eingegangen, sagte sie.

Auch Andriy Butenko, der ukrainische Minister für Erziehung und Wissenschaft, dessen Regierung das auch lange ein Anliegen war, zeigte sich sowohl für die Aufnahme der Kinder in Großbritannien als auch für diese Schulinitiative dankbar.

Wie die Zeitung Guardian berichtete, nutzte die britische Schulministerin Georgia Gould ihre Ankündigung bei einem Besuch von St. Mary’s am Mittwoch auch dafür, sich noch einmal persönlich bei den ukrainischen Kindern für die bisherige Lage zu entschuldigen.

Ukrainischprüfung kann auch später nachgeholt werden

Ob bei der Einführung des Ukrainischen als Schulfach in England, Wales und Nordirland auch Schottland mitziehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt, unwahrscheinlich ist es jedoch nicht.

Auch wenn Schottland, das ein eigenes Schulsystem hat, dies nicht schaffen sollte, ist es Schü­le­r:in­nen möglich, mit einer Sondergenehmigung GCSE-Fächer in England abzulegen. In Aberdeen, Glasgow und Edinburgh gibt es wie in vielen englischen Städten ukrainische Samstagschulen, die Kinder darauf vorbereiten könnten. In Wales gibt es nur eine Samstagschule in Port Talbot. Für Orte, die generell zu weit abgelegen liegen, hat St Mary’s in London zusätzlich Onlineunterricht geschaffen.

Eine Sprecherin des britischen Erziehungsministeriums sagte gegenüber der taz, Kinder könnten die Prüfungen nach ihrer Einführung dann eigeninitiativ jederzeit nachholen.