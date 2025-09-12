piwik no script img

USA unter TrumpMutmaßlicher Kirk-Attentäter laut Trump wohl gefasst

Der US-Präsident verrät im Fernsehen, von wem der entscheidende Tipp kam. Außerdem kündigt Trump die Entsendung der Nationalgarde nach Memphis an.

Der Sarg mit dem Leichnam von Charlie Kirk wird aus dem Flugzeug gebracht, mehrere Männer tragen den Sarg
Der Sarg mit dem Leichnam von Charlie Kirk wurde nach Phoenix geflogen Foto: Ross D. Franklin/AP/dpa

New York ap | Der Verdächtige des tödlichen Schusswaffenangriffs auf den rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump mit hoher Wahrscheinlichkeit gefasst worden. Ein Geistlicher habe den Ermittlern einen Tipp gegeben, sagte Trump am Freitag dem Fernsehsender Fox News. „Jemand, der ihm sehr nahe stand, sagte: „Hmm, das ist er““, erzählte Trump.

Kirk war am Mittwoch bei einer Diskussionsveranstaltung an der Utah Valley University in Orem erschossen worden. In sozialen Medien kursierende Videos zeigten, wie Kirk unter einem weißen Zelt mit der Aufschrift „The American Comeback“ in ein Mikrofon sprach, als ein Schuss zu hören war.

Kirk fasste sich an seinen Hals, aus dem sofort eine Blutfontäne schoss. Umstehende wichen erschrocken zurück und rannten schreiend davon. Der Trump-Unterstützer Kirk galt als rechter Provokateur und war eine einflussreiche Größe unter jungen Republikanern. Unmittelbar vor dem tödlichen Schuss hatte er Fragen zum Thema Waffengewalt beantwortet.

Der Schütze soll von einem Dach geschossen haben, dann hinuntergesprungen und in der Menge verschwunden sein. Die Behörden fanden in der Nähe des Tatorts ein leistungsstarkes Repetiergewehr und erklärten, der mutmaßliche Täter sei in einen Wald geflüchtet. Das FBI sprach von einem gezielten Anschlag. Am Donnerstag veröffentlichten Ermittler Fotos und ein Video der verdächtigen Person, die aber nicht namentlich genannt wurde. Den Behörden zufolge gingen mehr als 7.000 Hinweise ein.

Trump kündigt Entsendung der Nationalgarde nach Memphis an

Kirks Auftritte lösten immer wieder heftige Debatten aus. Vor seiner Veranstaltung in Orem forderte eine Petition mit mehr als 1.000 Unterschriften die Universitätsleitung auf, den Termin zu verbieten. Diese wies das zurück und erklärte, sie stehe „zu freier Meinungsäußerung, intellektueller Neugier und konstruktivem Dialog“.

US-Präsident Donald Trump hat die Entsendung der Nationalgarde nach Memphis angekündigt. Die Soldaten sollten dort mit Unterstützung des Bürgermeisters der Großstadt am Mississippi und des Gouverneurs von Tennessee zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden, erklärte er. Bürgermeister von Memphis ist der Demokrat Paul Young, Gouverneur des Bundesstaats Tennessee der Republikaner Bill Lee.

Seit Trump die Nationalgarde in Los Angeles und der Hauptstadt Washington eingesetzt hat, zog er mehrfach öffentlich in Erwägung, sie auch in andere Städte zu schicken.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #USA unter Trump #Attentat #Alt-Right-Bewegung #Terrorismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine rote Magamütze liegt auf einem Tisch, davor ein gelbes Absperrband der Polizei

Attentat auf Charlie Kirk

Ein Spektakel der Gewalt

Kommentar von Leon Holly
Von dem Tod Charlie Kirks gibt es eine Menge brutaler Videos. Sie befeuern die Radikalisierung der Rechten, während einige Linke Schadenfreude zeigen.
Charlie Kirk in weißem T-Shirt

Politische Gewalt in den USA

MAGA-Aktivist Charlie Kirk bei Uni-Event erschossen

Kirk war ein Unterstützer und enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump. Nun starb er an den Folgen einer Schussverletzung.
Von Hansjürgen Mai und Bernd Pickert
Zwei Personen sitzen sich in einer Fernsehshow gegenüber und debatieren

Debattenshow „Surrounded“ in den USA

20 Faschisten und ein Liberaler

Die Youtube-Show „Surrounded“ lässt einen profilierten Meinungsträger gegen 20 andere debattieren. In der jüngsten Folge ging das gründlich schief.
Von Marc Tawadrous
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Attentat auf Charlie Kirk

Ein Spektakel der Gewalt

2

Russische Drohnen über Polen

Testballon in Richtung Nato

3

Präsidentin der UN-Vollversammlung

Baerbocks bizarre Ämterrochade

4

ARD-Doku über Autos und Deutschland

Das Monster, ein Horrorfilm

5

US-Armee

Avantgarde des Faschismus

6

Diskussion um Wehrdienst

Doppelte Solidarität