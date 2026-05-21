ap | Polnische Regierungsvertreter haben eine Klarstellung Washingtons zur geplanten Reduzierung von US-Truppen in Europa begrüßt. Polens Ministerpräsident Donald Tusk sagte am Mittwoch, er sei froh über „Washingtons Erklärung, dass Polen so behandelt wird, wie es das verdient“. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz, der am Dienstag mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gesprochen hatte, sagte, die neuen US-Aussagen bedeuteten, dass die „US-Präsenz aufrechterhalten“ werde.

Die polnische Regierung hatte in der vergangenen Woche mit Unverständnis auf die Nachricht reagiert, dass 4.000 Soldaten der US-Armee nicht wie geplant in das an die Ukraine grenzende Land unterwegs seien. Zuvor hatte die Regierung von US-Präsident Donald Trump angekündigt, US-Truppen in Deutschland zu reduzieren. Das hatte in Europa und Washington Unruhe und Kritik ausgelöst.

Pentagon-Sprecher: Verzögerung ist vorübergehend

Pentagon-Sprecher Sean Parnell bezeichnete die verringerte Truppenpräsenz in Polen am Dienstagabend (Ortszeit) als „vorübergehend“. Das Land sei ein „vorbildlicher US-Verbündeter“. Polen gibt innerhalb der Nato gemessen an seiner Wirtschaftsleistung am meisten für Verteidigung aus – im vergangenen Jahr waren es rund 4,7 Prozent.

Parnell erklärte, die Verzögerung stehe im Zusammenhang damit, dass die USA die Zahl der Europa zugewiesenen Kampfbrigaden von vier auf drei verringerten. Das Pentagon müsse entscheiden, welche Truppen wo stationiert würden. US-Vizepräsident J. D. Vance sagte, es handele sich um eine „übliche Verzögerung bei der Rotation, wie sie in solchen Situationen manchmal vorkommt“.

Polens Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz erklärte: „Manchmal kann aus einem Rotationsmodell ein dauerhaftes Modell werden, und das ist immer viel besser.“ In Polen sind üblicherweise rund 10.000 US-Soldaten stationiert, die meisten von ihnen auf Rotationsbasis. Polnische Vertreter erklärten, ihnen sei zugesichert worden, dass sie in Gespräche über die Neuordnung der US-Truppen in Europa einbezogen würden.