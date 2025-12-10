piwik no script img

Turner Prize für Nnena KaluDurchbruch durch eine zähe Glasdecke

Sie zeichnet energetische Ellipsen oder setzt riesige, gewundene Knollen in den Raum: Die neurodiverse Künstlerin Nnena Kalu erhält den Turner Prize 2025.

Nnena Kalu steht an einem Pult, auf dem Turner Prize 2025 geschrieben steht. Links neben ihr eine jubelnde Frau
Nnena Kalu (rechts) bei der Turner-Prize-Verleihung am 9. Dezember in Bradford Foto: James Speakman ap PA
Daniel Zylbersztajn-Lewandowski

Aus London

Daniel Zylbersztajn-Lewandowski

Die Künstlerin Nnena Kalu wurde am Dienstagabend im nordenglischen Bradford mit dem Turner Prize ausgezeichnet. Die mit 25.000 Pfund (rund 30.000 Euro) dotierte Auszeichnung gehört zu den wichtigsten Preisen in der internationalen Kunstwelt. Kalus Werke seien „mutig“ und „unwiderstehlich“, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die 59 Jahre alte, in Glasgow geborene Tochter nigerianischer Eltern und heutige Londonerin schreibt Geschichte. Sie ist die erste neurodiverse Künstlerin mit Lernstörungen, die den Preis gewann.

Kalu ist autistisch, verbal kann sie nur begrenzt kommunizieren. Mit der Hilfe der Wohltätigkeitsorganisation „Action Space“, die neurodiverse Künst­le­r:in­nen unterstützt, stellt Kalu seit 26 Jahren rhythmische Zeichnungen und textile Skulpturen her, die einen klar erkennbaren eigenen Stil zeigen.

In den letzten Jahren sind es vor allem elliptische Kreismuster auf großformatigen Blättern und raumgreifende knollige Figuren aus vielfach gewundenen und gebundenen Stoffen, aus Textilbändern, Schnüren oder gar VHS-Videobändern.

Kalus Auszeichnung würde eine „sehr zähe Glasdecke“ durchbrechen, meinte die künstlerische Assistentin Charlotte Hollinshead, die mit Kalu seit 1999 zusammenarbeitet. Der Direktor der Tate Britain und Juryvorsitzende des Turner Prize, Alex Farquharson, wiederum sieht darin den Anfang, die Grenzen zwischen neurotypischen und neurodiversen Künst­le­r:in­nen aufzuheben.

Früher wäre Kalu der Erfolg im Kunstbetrieb verwehrt geblieben. Dabei unterstrich Farquharson, dass es der Jury jedoch vor allem um die Qualität von Kalus Werken ging.

Drei weitere Künst­le­r:in­nen waren für den Turner Prize 2025 nominiert: Rene Matić, Zadie Xa und Mohammed Sami. Sie alle beschäftigen sich in ihren Arbeiten mit Fragen der Identität. Sie erhielten jeweils 10.000 Pfund.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Turner-Prize #Kunst #Autismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Foto vom Eingang einer Sparkasse mit kaskadenartigen Arkaden und Säulchen und von einem Poller in der Form von eines Hundes
Postmoderne Architektur in der Provinz Wie eine museale Hülle des alten BRD-Kapitalismus

Die Künstlerin Karla Zipfel fotografiert postmoderne Gebäude und Interieurs in westdeutschen Städtchen. Auf Instagram und Tiktok kommt sie damit gut an.

Von Maximilian Hossner
Blick in den Kinosaal, vorn die Sofas, im Hintergrund ist auf der Leinwand der Big Ben zu sehen
Marclays 24-Stunden-Werk „The Clock“ Sie dreht sich schon seit Stunden

In der Neuen Nationalgalerie kann man mit Christian Marclay den ganzen Tag lang Uhren beim Ticken zuschauen. Das klingt banal, ist aber große Kunst.

Von Alexander Kloß
Porträt von Martin Parr, um seinen Hals hängt eine Kamera, er trägt eine grüne Jacke
Zum Tod von Martin Parr Er fotografierte die britischen Absonderlichkeiten

Seine farbsatten Bilder vom Badeort New Brighton aus den 80ern waren besonders eindrücklich. Nun ist der Magnum-Fotograf Martin Parr verstorben.

Von Ralf Sotscheck
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Anton Hofreiter zum Ukraine-Krieg „Die Ukraine kann den Deal nicht annehmen“
2
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
3
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden
4
Australien Weltweit erstes Social-Media-Verbot für Jugendliche
5
Rente in der Zukunft Beamte und Vermögende ins System – es ist möglich!
6
Prozess gegen Antifaschisten in Berlin Es war der Neonazi, der zustach