piwik no script img

Treffen zwischen Trump und Xi JingpingEin großer Deal sieht anders aus

Fabian Kretschmer

Kommentar von

Fabian Kretschmer

Historisch war das wirklich nicht: Zwischen Peking und Washington bleibt es mindestens so ruckelig wie der Abflug von Trumps „Air Force One“.

Ein Mann steigt die Treppen hoch zu einem Flugzeug
US-Präsident Donald Trump besteigt die Air Force One in Busan Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

E in historisches Treffen ist es wahrlich nicht geworden. Fairerweise muss man aber auch sagen: Die Erwartungen an das Treffen zwischen Xi Jinping und Donald Trump waren zeitweise so hoch, dass eine Enttäuschung unvermeidbar schien. Und so ist es schließlich auch gekommen.

Am Ende haben die zwei Weltmächte die Temperatur in ihrem Handelskrieg immerhin etwas abgekühlt. Der US-Präsident versprach, die Zölle gegen chinesische Importe um zehn Prozent zu senken. Pekings Staatschef Xi Jinping hingegen suspendiert wohl die Exportkontrollen auf Seltene Erden für mindestens ein Jahr. Das sind freilich gute Nachrichten, doch muss die Frage erlaubt sein: Wenn man ein Problem selbst kreiert, um es später dann teilweise zu lösen – ist das dann wirklich noch als Erfolg zu werten?

Es bleibt unschwer zu erkennen, dass die meisten der am Donnerstag versprochenen Ankündigungen von Peking und Washington im Vagen verharren. Insofern bleiben die Beziehungen zwischen Peking und Washington auf absehbare Zeit mindestens so ruckelig wie der Abflug von Trumps „Air Force One“. Als der US-Präsident vom südkoreanischen Busan nach Washington abhob, musste er während des Briefings vor den anwesenden Reportern mehrfach um sein Gleichgewicht ringen. Doch seiner guten Laune tat dies keinen Abbruch: Eine „Zwölf von zehn“ Punkten sei sein Treffen mit Xi gewesen.

Der chinesische Staatschef gab sich hingegen wesentlich bedeckter. Beim einleitenden Smalltalk auf dem Luftwaffenstützpunkt Gimhae, wo er mit Trump zusammenkam, wählte der Parteikader seine Silben mit Bedacht. Anstatt frei zu reden, hangelte sich sein Blick eng am vorbereiten Redemanuskript entlang. „Es ist normal, dass die beiden führenden Volkswirtschaften der Welt gelegentlich Reibungen haben“, sagte Xi. Dennoch sollten sich beide Länder zum gegenseitigen Erfolg verhelfen und gemeinsamen Wohlstand schaffen. Dazu passt auch, dass man die Bedeutung des Gipfeltreffens mit Trump vor der eigenen Bevölkerung eher herunterspielte.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

China gibt sich autark – und ist es auch

Ganz offensichtlich möchte die chinesische Staatsführung den Eindruck erwecken, dass man sich von keinen äußeren Einflüssen vom eigenen Weg abbringen lässt. Xi Jinping setzt alles daran, technologisch autark zu werden. Das Selbstbewusstsein ist keineswegs gespielt: Der Osten steigt auf, während der Westen im Niedergang begriffen ist, pflegt Xi Jinping zu sagen.

Wer hinter die heile Propagandafassade blickt, erlebt allerdings ein Land mit einer rekordhohen Jugendarbeitslosigkeit. Ein Parteistaat, der seine Bewohner mit immer umfassenderen Kontrollen überwacht. Und eine Volkswirtschaft im anhaltenden Erschöpfungszustand. Der Systemvorteil der Chinesen ist eine Eigenschaft, auf die man nicht unbedingt stolz sein sollte: Xi kann seiner Bevölkerung schlicht mehr materielle Opfer abringen, als es in liberalen Demokratien jemals möglich wäre. Denn dort gingen die Wählerinnen und Wähler schon bald auf die Barrikaden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Fabian Kretschmer

Fabian Kretschmer

 Korrespondent in Südkorea
Seit 2024 Korrespondent für die koreanische Halbinsel und China mit Sitz in Seoul. Berichtete zuvor fünf Jahre lang von Peking aus. Seit 2014 als freier Journalist in Ostasien tätig. 2015 folgte die erste Buchveröffentlichung "So etwas wie Glück" (erschienen im Rowohlt Verlag), das die Fluchtgeschichte der Nordkoreanerin Choi Yeong Ok nacherzählt. Betreibt nebenbei den Podcast "Beijing Briefing". Geboren in Berlin, Studium in Wien, Shanghai und Seoul.
Themen #Trump in Asien #Donald Trump #USA unter Trump #KP China #Xi Jinping #China
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die beiden Präsidenten verabschieden sich nach ihrem Gipfeltreffen mit völlig unterschiedlicher Gestik: Trump gibt sich jovial, Xi verschlossen
Treffen zwischen USA und China Mehr Stillstand, weniger Deal

Donald Trump und Xi Jinping haben bei ihrem Gipfel den Druck aus dem Handelskrieg genommen. Viel mehr haben sie jedoch nicht erreicht.

Von Fabian Kretschmer
Linke Demonstration gegen US-Präsident Donald Trump in Gyeongju, wo dieser Tage der Apec-Gipfel stattfindet
Gipfel USA-China in Südkorea Xi Jinping und Donald Trump sind nicht wirklich willkommen

In Südkorea sorgen sich Konservative um den wachsenden Einfluss des kommunistischen Chinas, die Linke dagegen mobilisiert gegen US-Präsident Trump.

Von Fabian Kretschmer
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Union attackiert ZDF Zum Abschuss freigegeben
2
Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore
3
Felix Banaszak und das Stadtbild Was hängen bleibt
4
Kabinett billigt höheren Mindestlohn 15 Euro wären dann doch zu viel
5
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
6
Superreicher Philanthrop Hat Bill Gates plötzlich etwas gegen Klimapolitik?