piwik no script img

Treffen in DresdenNeonazis bei Schulkongress gegen rechts

Etwa 50 Schü­le­rinnen und Schüler treffen sich in Dresden und bekommen unangenehmen Besuch. Zum Glück geht alles glimpflich aus.

Auf einer Schultafel steht mit Kreide geschrieben: "Das ABC"
Das ABC gegen Rechtsextremismus: Schü­le­r*in­nen und Schüler wollen sich selbst besser organisieren Foto: dpa
Michael Bartsch
Von Michael Bartsch

Dresden taz | Die „Omas gegen Rechts“ haben es vorgemacht, seit etwa einem Jahr organisieren sich nun auch die „Schülis gegen Rechts“: Auf einem Kongress am Wochenende in Dresden trafen sich Schü­le­rinnen und Schüler aus ganz Deutschland, um gegen die „rechtsextreme Normalisierung an Schulen“ aktiv zu werden. Die Bezeichnung „Kongress“ erschien bei rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Gewerkschaftshaus zwar hoch gegriffen. Doch die unter 19-Jährigen zeigten dafür umso mehr Engagement, um dem Rechtsruck entgegenzuwirken.

Viele der Bekenntnisse waren schon an den Outfits ablesbar. „Jugend für Sozialismus“ stand auf einem T-Shirt, ein anderes outete die Teilnehmerin als Fan der „St. Pauli-Antifa“. Eine für die Küche verantwortliche Dresdnerin von „Calzone Revoluzione“, übrigens 2024 für den taz-Panter-Preis nominiert, trug ein Palästinensertuch, ein ebensolches bedeckte das Rednerpult. Flyer zeigten, dass es in dieser frühen Phase der Formierung vor allem um Vernetzung und Spendenakquise geht. So stellte sich bei dem Treffen auch eine Gruppe namens „Azubis gegen Rechts“ vor.

Bei den Schü­le­r*in­nen gab es Arbeitsgruppen für Social Media, Aktionen und Finanzen. Für Interessenten will die Gruppe dabei niedrigschwellige Einstiege bieten und keinesfalls radikal rüberkommen, etwa wie der Schwarze Block. Online gehe es darum, Gegennarrative zu rechter Präsenz bei TikTok auszuarbeiten und die eigene Reichweite zu steigern.

Am Samstag bekam die Gruppe Besuch von dem Bus, mit dessen akustischer Ausrüstung das Zentrum für Politische Schönheit das ARD-Sommerinterview mit AfD-Grabenkämpferin Alice Weidel gestört hatte. Die Gerätschaften wecken großes Interesse bei den Teilnehmenden des Treffens.

Zwei Filmemacher begleiteten drei Schülerinnen und Schüler. Ein überfüllter Workshop zu Rechtsextremismus im Osten bediente allerdings eher Stereotype über dessen Wurzeln in der DDR, als dass er zu heutigen Ursachen vorgedrungen wäre. Zwei kluge Teilnehmerinnen aus Eberswalde vertraten die These, dass Haltungen und Einstellungen ihrer rechtsdrehenden Altersgenossen meist von Eltern und Großeltern geprägt werden.

Diejenigen, die die Schülis stoppen wollen, waren allerdings auch präsent. Max Schreiber aus Heidenau, früher NPD, jetzt „Freie Sachsen“, stattete mit einigen Anhängern am Freitagabend dem Kongress einen „Besuch“ ab, der zum Glück nicht eskalierte. Bei der Abreise der Schülerinnen und Schüler am Sonntagnachmittag warnten die Organisatoren dann noch vor einem möglichen Zusammentreffen mit Fußball-Hooligans von Dynamo Dresden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bildung #Schule #Jugend #Rechtsextremismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträt Thomas Krüger

bpb-Präsident zum Zustand der Demokratie

„Das ist die Stunde der Stabilokraten“

25 Jahre war Thomas Krüger Chef der Bundeszentrale für politische Bildung. Warum er positiv in die Zukunft blickt und wenig von einem AfD-Verbot hält.
Interview von Ralf Pauli
Der Marktplatz in Wurzen

Demokratienetzwerk in Sachsen

Stadtrat in Wurzen will keine Zivilgesellschaft

Das Netzwerk für Demokratische Kultur in Wurzen gibt es seit 25 Jahren. Doch im Stadtrat blockieren unter anderem CDU und AfD die Finanzierung.
Von Michael Bartsch
Ein Wohnhaus, ein Auto und eine uniformierte Person.

Radikalisierung von Jungnazis

Stille in Altdöbern

In Altdöbern und Wismar werden drei Teenager festgenommen. Sie sollen Anführer einer Rechtsterrorgruppe sein. Wie konnten sie sich so radikalisieren?
Von Konrad Litschko

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.
  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

„Marsch für das Leben“

Ab­trei­bungs­geg­ne­r wittern Aufwind

2

Zweistaatenlösung im Nahen Osten

Der Lackmus-Test

3

Antifa in den USA bald „Terrorgruppe“

Gegen alles, was links ist

4

Bremerhavener Zoo tötet Schimpansenbaby

Ein Affe wie wir

5

Rechtsoffener Agrarverband

Neue „Freie Bauern“-Sprecherin gegen die Wahrheit

6

Soziale Herkunft im Sport

Einsame Klasse