W as liest du da?“ Ich sehe von meinem Buch auf. Anouk steht mit Schaufel und Förmchen vor mir. Wir sind auf dem Fliederbaumspielplatz im Komponistenviertel. Cedric hat mich mal wieder gebeten, den Nachmittag auf Anouk aufzupassen. Mache ich gerne. Die letzten 20 Minuten hat sie im Sandkasten Muffins gebacken. Damit scheint sie nun fertig zu sein.

Ich drehe das Buch um. „Heute wär ich mir lieber nicht begegnet“, lese ich ihr vor. „Das hört sich traurig an.“ „Ist es auch“, sage ich. „Aber auf eine gute Art.“ Anouk legt den Kopf schief und überlegt kurz. „Kennst du Gisbert?“, fragt sie dann. „Ist das ein Freund von dir aus dem Kindergarten?“ Anouk lacht. „Quatsch! Gisbert ist doch kein Kind! Gisbert ist eine Giraffe.“ Sie senkt ihre Stimme. „Eine Giraffe, die jeden Tag kleiner und unglücklicher wird.“ „Oh“, sage ich. „Das hört sich ja noch trauriger an als mein Buch.“ „Am Ende aber nicht mehr“, sagt Anouk. „Da sind seine Freunde da. Da ist Gisbert fröhlich. Und – bumm! – auf einen Schlag wieder riesengroß. Da kracht er durch die Decke. Das sieht super aus!“

„Klingt nach einer tollen Geschichte“, sage ich. „Wollen wir es zusammen lesen?“, fragt Anouk. „Also, du liest und ich erkläre dir die Bilder?“ „Habt ihr es zu Hause?“ Anouk schüttelt den Kopf. „Das gibt es aber in der Bibliothek. Ich weiß auch, in welchem Regal es steht. „Was ist bloß mit Gisbert los?“, heißt es genau. Die Bibliothek ist da vorne über die Straße. Die Schnurre-Bibliothek.“ Anouk schnurrt und miaut wie eine Katze.

„Na dann los“, sage ich. Ich klappe mein Taschenbuch zu und schicke Cedric eine Nachricht, dass wir nicht mehr auf dem Spielplatz sind. Dann machen wir uns auf den Weg zu Wolfdietrich Schnurre und Gisbert. Wir laufen abwechselnd wie lange Giraffen und grübelnde Dichter und kichern dabei. Herta Müller treffen wir als Hardcover-Ausgabe bestimmt auch gleich wieder.