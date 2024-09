Teuerung unter Vorkrisenniveau : Inflation, aber normal

Im September sank die Geldentwertung auf 1,6 Prozent – so niedrig wie vor Beginn der Teuerungswelle. Energie verbilligte sich sogar gegenüber August.

Berlin dpa/taz | Die Inflation in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit rund dreieinhalb Jahren gefallen. Im September lagen die Verbraucherpreise nur noch um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Niedriger war die Teuerungsrate zuletzt im Februar 2021. Vor allem für Energie mussten Verbraucher im September deutlich weniger zahlen als im August (minus 7,6 Prozent), während die Preise für Lebensmittel leicht zulegten und sich Dienstleistungen verteuerten.

Dass die Inflation weiter zurückgeht, wird der Kaufkraft der privaten Haushalte zugutekommen. „Seit dem zweiten Quartal haben die Reallöhne wieder das Niveau von vor der Energiekrise erreicht; jeder weitere Zuwachs ist nun ein wirkliches Plus in den Portemonnaies der Verbraucher*innen“, sagte Geraldine Dany-Knedlik, Leiterin Konjunktur im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin, der taz. „Auch psychologisch dürften die sich stetig verringernden Inflationsraten die Haushalte zuversichtlicher stimmen. Das wird die Kauflaune der Kon­su­men­t*in­nen wohl ankurbeln, was die anstehende Erholung der deutschen Wirtschaft stützen dürfte.“

Schon in den vergangenen Monaten hat sich der Preisauftrieb deutlich abgeschwächt. So lag die Inflationsrate im August bei 1,9 Prozent nach 2,3 Prozent im Juli. Die viel beachtete Kerninflation ohne die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel ging leicht zurück von 2,8 auf 2,7 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat August blieben die Verbraucherpreise unverändert.

Weitere Entspannung erwartet

Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation weiter sinkt. In ihrem kürzlich veröffentlichten Herbstgutachten rechnen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für das laufende Jahr mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 2,2 Prozent – nach 5,9 Prozent 2023. Im kommenden Jahr werde die Inflation dann nur noch bei 2,0 Prozent liegen.

Der Rückgang der Inflation hat bisher aber nicht die Konsumlaune der Verbraucher angekurbelt. Laut jüngstem GfK-Konsumklimaindex verharrte die Stimmung im September auf sehr niedrigem Niveau.