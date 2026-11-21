I n der Ukraine gehört der Klimawandel nach wie vor nicht gerade zu den wichtigsten Themen. Und das ist ja verständlich: Wenn Städte mit Raketen und Drohnen angegriffen werden, bleibt kaum Raum und Zeit, sich mit dem Klima zu beschäftigen.

Doch die Folgen sind spürbar. Die durchschnittliche Sommertemperatur in der Ukraine ist um etwa 1,3 Grad gestiegen, die Wintertemperatur um 0,9 Grad. Dürren werden intensiver, Niederschlagsmuster und die Wasserführung der Flüsse verändern sich. Statt gleichmäßiger, lang anhaltender Regenfälle kann innerhalb weniger Stunden die Niederschlagsmenge eines ganzen Monats fallen, worauf wochenlang kein Regen mehr folgt.

Im vergangenen Jahr kamen in Odesa infolge eines plötzlichen, heftigen Starkregens zehn Menschen ums Leben. So etwas hatte es in der Geschichte der Stadt zuvor noch nie gegeben.

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Experten schlagen Alarm. Sie warnen, dass die Wassermengen in den meisten ukrainischen Flüssen im Laufe des 21. Jahrhunderts zurückgehen werden. Besonders betroffen sind die Einzugsgebiete des Dnister und des Südlichen Bug. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten die Flüsse rund 30 Prozent weniger Wasser führen. Für Odesa ist diese Entwicklung besonders bedrohlich: Die Stadt bezieht ihr Trinkwasser hauptsächlich aus dem Dnister.

 Der Krieg verschärft die Klimakrise: Brände, Explosionen, schwere Militärfahrzeuge und vieles mehr zerstören Ökosysteme.

100.000 Hektar Land in Flammen

Seit 2022 verschärft der Krieg die Folgen der Klimakrise zusätzlich. Brände, Explosionen, schwere Militärfahrzeuge, der Bau von Befestigungsanlagen, Verminung und die Verschmutzung der Böden zerstören Ökosysteme, die dem Süden der Ukraine bislang geholfen haben, sich an Hitze und Wassermangel anzupassen.

In den ersten vier Monaten nach Beginn der russischen Vollinvasion standen in der Ukraine mehr als 100.000 Hektar Land in Flammen, darunter über 36.000 Hektar Wald. Nach Angaben der Umweltorganisation WWF wurden durch kriegsbedingte Brände mehr als 100.000 Hektar natürliche Ökosysteme geschädigt. Hunderte Naturschutzgebiete waren zudem von den Auswirkungen der Kampfhandlungen betroffen.

Besonders wichtig für die Steppenregionen der Ukraine sind die sogenannten Waldschutzstreifen. Sie halten Feuchtigkeit im Boden, bremsen den Wind und schützen die fruchtbare obere Bodenschicht vor Erosion. Ihre Zerstörung bedeutet weit mehr als den Verlust von Bäumen: Die Böden trocknen schneller aus, die Staubbelastung nimmt zu und die Landwirtschaft wird zunehmend von künstlicher Bewässerung abhängig.

Sturmfluten und Waldbrände

Auch das Schwarze Meer verändert sich. Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel und damit auch das Risiko für die ukrainischen Küstenregionen. Eine Studie der ukrainischen Umweltorganisation Ekodija zeigt: Bis zum Jahr 2100 könnten bei einem ungünstigen Szenario rund 650.000 Hektar Land von Überschwemmungen bedroht sein. Berücksichtigt man zusätzlich Sturmfluten, könnte sich die gefährdete Fläche auf bis zu eine Million Hektar vergrößern.

Im Jahr 2025 meldete das ukrainische Umweltministerium bereits mehr als 8.000 dokumentierte Fälle von Umweltschäden. Den ökologischen Schaden bezifferte es auf fast 85 Milliarden Euro. Zudem lagen rund 850.000 Hektar Wald in russisch besetzten Gebieten oder in aktiven Kampfzonen.

Noch immer wissen viele Menschen in der Ukraine zu wenig über das Ausmaß dieser Bedrohung. Doch das Bewusstsein verändert sich. Und ich möchte zu diesem Wandel beitragen. Deshalb habe ich die Plattform Mediakyt.com gegründet. Dort informiere ich über den Klimawandel, seine Folgen und den Schutz des Schwarzen Meeres. Noch betreibe ich die Seite allein. Aber für mich ist es wichtig, nicht nur über die Zerstörung unserer Umwelt zu berichten, sondern auch etwas dagegen zu tun. Ich möchte Teil einer Bewegung sein, die nicht schweigt, sondern Verantwortung übernimmt – für unsere Natur, für das Schwarze Meer und für die Zukunft der kommenden Generationen.

Tatjana Milimko ist Chefredakteurin des ukrainischen Onlinenachrichtenportals USI.online und Alumna der taz panterstiftung (Workshops für Jour­na­lis­t:in­nen aus Osteuropa)

Aus dem Russischen von Tigran Petrosyan.

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