piwik no script img

Tagebuch aus BerlinStudieren für Lukaschenko

von Glafira Zhuk

Wie sich seit fünf Jahren die Journalismus-Ausbildung in Belarus verändert hat. Und warum viele Au­to­r:in­nen das Land verlassen müssen.

Belarus' Präsident Alexander Lukaschenko vor einer Landkarte
Präsidiale Unterweisung: Alexander Lukaschenko erteilt Lektionen in Geschichte Foto: Imago/ITAR-TASS

S eit den Präsidentschaftswahlen 2020 gibt es in Belarus aufgrund der beispiellosen Verfolgung durch die Behörden keine unabhängigen Medien mehr. Es gab Verhaftungen, Durchsuchungen, Zerstörung von Redaktionsräumen. Das zwang Jour­na­lis­t:in­nen des unabhängigen Mediensektors, das Land zu verlassen. Viele haben ihren Beruf aufgegeben, 37 Medienvertreter sitzen noch immer im Gefängnis, und viele haben ihre Arbeit im Exil fortgesetzt.

Im Jahr 2020 wurde ich Studentin an der Fakultät für Journalismus der staatlichen Universität. Das war beinah der einzige Ort in Belarus, an dem man eine Ausbildung zur Journalistin machen konnte. Zur gleichen Zeit begann ich, für eine unabhängige Zeitung zu arbeiten, für die ich 2021 aus dem Gerichtssaal über den Prozess gegen aus politischen Gründen inhaftierte Stu­den­t:in­nen berichtete. Wegen meiner Arbeit wurde ich festgenommen und verbrachte 30 Tage hinter Gittern. Danach wurde ich von der Journalismusfakultät exmatrikuliert. Die offizielle Begründung lautete: Fehlzeiten.

Die Fakultät für Journalismus bietet mittlerweile nicht mehr den geringsten Platz für akademische Freiheit. Vor den Ereignissen des Jahres 2020 gab es immerhin noch ein wenig davon, jetzt aber ist es vorbei. An diesem Fachbereich werden vielmehr Pro­pa­gan­dis­t:in­nen als Lehrkräfte eingestellt, die Studierenden absolvieren Praktika in staatlichen Medien, die offen Propaganda betreiben, und die Lehrmaterialien, mit denen im Studium gearbeitet wird, sind bloße Propagandageschichten.

Früher mussten nur die Absolvent:innen, die mit staatlicher Finanzierung studiert hatten, im Anschluss zwei Jahre lang in den von Präsident Alexander Lukaschenko kontrollierten Medien arbeiten. Jetzt müssen sogar die Studierenden, die ihr Studium selbst bezahlen, über diesen Zeitraum dort arbeiten. Das sind nur einige der Veränderungen in den letzten fünf Jahren.

Warum junge Leute doch in den Journalismus wollen

Alle, die es wagen, sich kritisch über Lukaschenko und seine Politik zu äußern, müssen mit Repressionen rechnen. Trotzdem haben sich dieses Jahr 122 Be­wer­be­r:in­nen an dieser Fakultät eingeschrieben. Für sie gilt: Alle müssen im Anschluss zwei Jahre lang bei Lukaschenko-nahen Medien arbeiten. Den Studierenden ist die soziale Absicherung wichtig: Stipendien, Wohnheimplätze, Fahrvergünstigungen. Für Familien aus den von Minsk etwas entfernteren Regionen ist dies eine Chance, ihren Kindern eine Ausbildung in der Hauptstadt zu ermöglichen.

Nur: Von dieser Ausbildung ist mittlerweile nichts mehr übrig geblieben. Wo können angehende Jour­na­lis­t:in­nen in Belarus heute eine Ausbildung absolvieren und lernen, ihren Beruf auszuüben? Viele Stu­di­en­be­wer­be­r:in­nen wissen gar nicht, was staatliche Medien eigentlich machen und was sie dort erwartet.

Die Propaganda stellt den „Staatsjournalisten“ als angesehenen Beruf dar, der mit guten Sozialleistungen attraktiv ist. Sie malt ein schönes Bild der Medienwelt, und junge, ehrgeizige Leute versuchen dann in der Hauptstadt, sich einen Platz an der Sonne zu sichern.

Aber sind sie sich dessen bewusst? Wohl kaum. Diejenigen, die an der Fakultät studieren und die Ansichten der Regierung teilen, sind das Ergebnis der ideologischen Indoktrination in der Schule. Wenn man ständig in Propagandanarrativen schwelgt, hört man irgendwann auf, zwischen Schwarz und Weiß zu unterscheiden.

Und plötzlich erscheint Schwarz gar nicht mehr so schlecht.

Glafira Zhuk ist Stipendiatin der taz Panter Stiftung.

Aus dem Russischen von Tigran Petrosyan.

Finanziert wird das Projekt von der taz Panter Stiftung.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Glafira Zhuk
Themen #Kolumne Krieg und Frieden #taz Panter Stiftung #Belarus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Antieuropäische Proteste in Moldau, 2022
Tagebuch aus Moldau Kekse, Cola, Strafandrohung
Kolumne Krieg und Frieden von Daniela Calmîș
Die Großmutter unserer Autorin kann erzählen, wie in der Republik Moldau moskautreue Kräfte auf Stimmenkauf gehen. Die Justiz kommt kaum dagegen an.
Junge Leute am Strand von Odessa
Tagebuch aus der Ukraine Die flüssige Schönheit Odessas
Kolumne Krieg und Frieden von Tatjana Milimko
Unsere Autorin liebt das Schwarze Meer und seine Strände. Nun kämpft sie dafür, dass es dort sauber wird. Und dass es endlich Toiletten gibt.
Demonstration für Frauenrechte in Kasachstan, 2013
Tagebuch aus Kasachstan Wie sollte man dem Staat vertrauen?
Kolumne Krieg und Frieden von Nikita Danilin
Als Kasachstan beschloss, häusliche Gewalt sei keine Straftat mehr, ging die Zahl der Delikte nach oben. Menschenrechtsinitiativen müssen weichen.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Catcalling auf Berlins Straßen Geiler Arsch ist kein Kompliment
2
Antideutsche Linke Absicht, rechte Wirkung
3
Studie von Ökonomin Claudia Kemfert Klimaschutz zahlt sich richtig aus
4
Koalition CDU-Linkspartei Die Gretchenfrage der CDU
5
Nationalitäten-Nennung bei Straftaten Statistische Hetze
6
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird