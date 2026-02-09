dpa | Der Super Bowl war seit Wochen ein Politikum – auch wegen Latin-Superstar Bad Bunny. Und dieser lieferte: Der ausgesprochene Kritiker der radikalen Abschiebepolitik der US-Regierung nutzte seine Show in der Halbzeitpause im kalifornischen Santa Clara für politische Botschaften.

Der 31-jährige Grammy-Preisträger aus Puerto Rico ließ während des Finales der nordamerikanischen Footballliga NFL zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots (29:13) Fahnenträger auftreten, die neben dem Banner der USA auch die Flaggen von vielen anderen Ländern des Doppelkontinents Amerika präsentierten. Bad Bunny hielt außerdem einen Football mit der Aufschrift „Gemeinsam sind wir Amerika“ in die Kamera. Im Hintergrund leuchtete auf einer Leinwand der Schriftzug: „Das Einzige, was mächtiger ist als Hass, ist Liebe.“

Bei dem Auftritt sang Bad Bunny auch eines der politischen Lieder seines aktuellen Albums: „Lo que paso con Hawaii“ (Was mit Hawaii geschehen ist). Darin kritisiert er die kulturelle Übernahme von Hawaii durch die USA, das 1898 gleichzeitig wie Puerto Rico unter die Herrschaft der Vereinigten Staaten geriet.

Trump schimpft über Halbzeitshow

Traditionell beschwört die Halbzeitshow beim Super Bowl eigentlich den Gemeinschaftssinn von Millionen US-Amerikanern – zumal das Land derzeit so tief gespalten ist wie vielleicht noch nie. Präsident Trump, der dem Super Bowl diesmal selbst fernblieb, setzte aber einen anderen Akzent. Er bezeichnete den Pausenauftritt direkt im Anschluss auf der Plattform Truth Social als „Schlag ins Gesicht“ für die USA und als eine der schlechtesten Halbzeitshows, die er jemals gesehen habe.

Zu Trumps Unmut trug offenkundig bei, dass die gesamte Performance von Bad Bunny ausschließlich auf Spanisch gehalten war – ein Novum für die traditionsreiche Halbzeitshow. Man verstehe kein Wort, monierte Trump – nachdem er die Wahl des Hauptacts für das Spektakel bereits vorab als „schrecklich“ bezeichnet hatte.

Hitzige Debatten schon vor der Show

Bad Bunny hatte im Vorfeld betont, sein Auftritt sei „für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte“. Der Musiker gilt mit seiner Musik als Brückenbauer zwischen Lateinamerika und den Millionen in den USA lebenden Latinos. Aus Protest gegen die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE verzichtete er zuletzt auch auf Konzerte in den Vereinigten Staaten. In seiner Dankesrede bei den Grammys kritisierte er die Einsätze kritisiert und widmete seine Auszeichnung all jenen Menschen, „die ihre Heimat verlassen mussten, um ihren Träumen zu folgen“.

Als die NFL Bad Bunny im Herbst 2025 offiziell als Headliner ankündigte, löste das hitzige Debatten aus. Konservative Politiker und Trump-nahe Gruppen kritisierten die Haltung des Superstars als „anti-amerikanisch“. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ließ wissen, dass seine Familie eine andere Show schauen werde. Damit meinte er die Gegenveranstaltung der rechtspopulistischen Organisation Turning Point USA: In einer Halle traten Künstler wie der nationalistische Trump-Unterstützer Kid Rock auf. Die Organisation sprach von einem Event für alle Amerikaner.

Kultur Puerto Ricos im Mittelpunkt

Die Super-Bowl-Halbzeitshow, bei der Bad Bunny mit Songs wie „NUEFAYol“, „CAFé CON RON“ und dem Hit „Tití Me Preguntó“ durch seine musikalische Karriere führte, setzte auf starke Bilder und viel Bewegung. Auf der Bühne wurden Szenen aus dem Alltag Puerto Ricos nachgestellt: traditionelle Haus- und Ladenfassaden, mobile Essensstände, Verkäufer mit Getränken und Speisen, Zuckerrohr-Plantagen. Dutzende Tänzer und Akrobaten füllten das Spielfeld und feierten mit ihrer Choreographie die Kultur, Geschichte und das Lebensgefühl der Karibikinsel.

Einer der emotionalen Höhepunkte folgte, als der Künstler einen seiner Grammy-Awards an einen kleinen Jungen übergab – im Stadion brach daraufhin lauter Jubel aus. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, selbst eingefleischte Football-Fans hätten sich von der Stimmung des Rahmenprogramms mitreißen lassen. Im Publikum waren Promis wie Pedro Pascal, Karol G und Cardi B tanzend zu sehen. Andere Stars wie Justin Bieber, Travis Scott, Jon Bon Jovi, Adam Sandler, Jay-Z und seine Tochter Blue Ivy waren ebenfalls für das Finale der National Football League ins Stadion gekommen.

Für einen Überraschungsmoment sorgte der Gastauftritt von Lady Gaga, die schon 2017 als Hauptact der Halbzeitshow auf der Bühne gestanden hatte. Die Popsängerin präsentierte eine Salsa-Version ihres Songs „Die With a Smile“ und tanzte gemeinsam mit Bad Bunny. Auch der ebenfalls aus Puerto Rico stammende Pop-Sänger Ricky Martin war zu Gast.

Meistgehörter Künstler des Planeten

Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, dominiert seit Jahren die internationalen Charts. Musikalisch steht er für eine Mischung aus Reggaeton angereichert mit puerto-ricanischer Folkmusik, afrokaribischen Einflüssen und Salsa. Bei den Grammy Awards am vergangenen Wochenende bekam er für „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ („Ich hätte mehr Fotos machen sollen“) die Trophäe als Album des Jahres und gewann insgesamt drei Grammys. Zuletzt galt er als meistgehörter Künstler des Jahres beim Streamingdienst Spotify.

Mega-Event mit langer Geschichte

Der Auftritt beim Super Bowl gilt als größte Showbühne des Jahres. Mit mehr als 100 Millionen Zuschauern allein in den USA sind die kurzen, oft bombastischen Halbzeitshows häufig populärer als das eigentliche Spiel und längst zu einem eigenen Kulturphänomen geworden. In der Vergangenheit traten dort bereits Superstars wie Michael Jackson, Beyoncé und Prince auf.

Jacksons Auftritt 1993 markierte den Wandel von traditionellen Marschkapellen hin zu hochkarätigen Pop-Performances. Einige Shows gingen aus verschiedenen Gründen in die Geschichte ein – sei es Janet Jacksons und Justin Timberlakes kontroverser „Nipplegate“-Moment 2004 oder Whitney Houstons legendäre Interpretation der US-Nationalhymne 1991, die bis heute als eine der besten aller Zeiten gilt.