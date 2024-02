Suche nach prominenter Journalistin : SZ-Vizechefin vermisst

Die SZ-Vizechefin Alexandra Föderl-Schmid wird vermisst. Ihr Auto wurde gefunden.

BERLIN taz | Bei einer vermissten Journalistin im bayerischen Inntal, nach der seit Donnerstagmorgen gesucht wird, soll es sich um Vize-Chefredakteurin der SZ Alexandra Föderl-Schmid handeln. Das berichtet die Passauer Neue Presse mit Verweis auf Informationen der Mediengruppe Bayern.

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich auf Anfrage der Mediengruppe Bayern bestätigt, gab es einen Einsatz am Inn. Am Ufer und im Wasser waren Gegenstände entdeckt worden, die eindeutig der vermissten Person zugeordnet werden konnten. Außerdem wurde in Grenznähe das Auto von Föderl-Schmid gefunden. Auf Anfrage der taz, bestätigte die bayerische Polizei lediglich, dass eine 53-jährige Münchnerin gesucht werde. Föderl-Schmid wurde am 30. Januar 1971 geboren. Sie bleibt vermisst.

Die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutsche Zeitung sieht sich aktuell mit Plagiatsvorwürfen hinsichtlich ihrer journalistischen Beiträge sowie ihrer Doktorarbeit konfrontiert. In den letzten Tagen glichen die Vorwürfe einer Kampagne. Die Süddeutsche Zeitung hatte eine Untersuchung eingeleitet. Föderl-Schmid selbst zog sich daraufhin aus dem operativen Tagesgeschäft bei der Zeitung zurück.

Anmerkung der Redaktion, 9. Februar 2024, 8.45 Uhr: In der Regel berichtet die Taz weder über die Suizide von Menschen noch über einen unbestätigten Suizidverdacht. Die taz-Redaktion entschied sich, über diesen Fall zu berichten, weil es sich bei Alexandra Föderl-Schmid als stellvertretende SZ-Chefredakteurin um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, die mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert wurde. Unser Text wurde zunächst mit dem Titel „Suizid befürchtet“ publiziert. Dieser Titel lenkt jedoch den Fokus auf einen bisher unbestätigten Verdacht sowie die Vermutung – und nicht auf die Tatsache, dass Alexandra Föderl-Schmid vermisst wird. Aus diesem Grund wurde der Titel im Nachhinein angepasst sowie der Text aktualisiert.