Suche nach der perfekten Serie : Wenn die KI nicht liefert

Unser Autorin hat sich auf Algorithmen und KI verlassen, um die perfekte Serie zu finde. Und hat schnell gemerkt: Klappt nicht.

Ich habe ein Problem. Seit Wochen suche ich eine Serie und finde sie nicht. Es ist keine bestimmte, sondern eine, die ich nach einem langen Sommertag erschöpft auf meiner Couch angucken kann. Sie muss also leicht bekömmlich sein und trotzdem Anspruch haben. Gerne so lustig wie „Insecure“, so quirky wie „Flea­bag“ oder so herzerwärmend wie „Love“.

Für meine Suche habe ich die „Was Ihnen gefallen könnte“-Listen jeglicher Strea­ming­anbieter, Google und ChatGPT durchgearbeitet. Das erste Ergebnis war die britische Miniserie „Queenie“ von Candice Carty-William.

Auf dem Papier passt die Buchadaption perfekt zu meinem Geschmack: Eine junge Schwarze Frau aus London, die versucht, nach einer Trennung ihr Leben wieder auf die Kette zu bekommen. Ohne Beziehung, mit mittelmäßigem Job und anstrengender Familie versucht sie die Frau zu werden, die sie sein möchte. Was sich, wie zu erwarten, als gar nicht so einfach herausstellt.

Es lässt sich wenig Schlechtes über die Serie sagen, aber leider auch wenig Gutes. Ein paar Witze zünden, aber es dominieren ausgelutschte Punchlines. Die Figuren sind irgendwie sympathisch, aber sie berühren mich nicht. Die Geschichte hat Identifikationspotenzial, aber sie zieht mich nicht in den Bann. Nach vier Folgen habe ich aufgehört.

Zeitraubend und nervig

Das Problem mit algorithmusbasierten und KI-generierten Vorschlägen ist, dass sie sich an bestimmten Parametern abarbeiten, wie Genre, Drehorte, Protagonist_innen oder bestimmte Schauspieler_innen.

Der ausschlaggebendste Punkt für mich ist allerdings die Stimmung, die beim Gucken entsteht. Dieses wohlige Gefühl, eine neue Welt kennenzulernen, die man nicht mehr verlassen möchte. Weil ich am liebsten mit den Figuren befreundet wäre oder direkt in ihr Zuhause mit einziehen möchte.

So eine Serie zu finden, ist zeitraubend und nervig. Ich wünschte mir, ein Programm könnte diese Aufgabe für mich übernehmen, damit ich nicht ständig bei mittelmäßigen Produktionen hängen bleibe. Kann doch nicht so schwer sein.

Bis es so weit ist, bin ich wohl auf persönliche Tipps angewiesen. Vielleicht fällt Ihnen ja etwas ein, das mir gefallen könnte?