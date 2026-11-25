Einen „im demokratischen Bremen“ so noch nie vorgekommenen Angriff auf die Pressefreiheit soll es gegeben haben. Und das nur einen Monat nach den viel kritisierten Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft bei der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg und Berlin. Das vermeldete der Sender Radio Bremen in eigener Sache vor zwei Wochen.

„Wollte das SEK Radio Bremen aushorchen?“, ist der Bericht auf der Website des TV-Magazins „buten un binnen“ betitelt. SEK ist die Abkürzung für die Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Einen Tag später legte der Sender nach. In einem Beitrag ist von „Rechtsbruch“ die Rede, die Chefredakteurin des Senders sieht gar die Demokratie gefährdet.

Am Abend äußern sich in einem weiteren Beitrag Bremer Politiker aller Fraktionen, sie fordern Aufklärung und Konsequenzen. Am Donnerstag soll Innensenatorin Eva Högl (SPD) in einem parlamentarischen Gremium Fragen der CDU zum Thema beantworten. Der Sender nennt die Geschehnisse mittlerweile „Spionage“. Der Begriff wird verwendet, wenn auf illegale Weise Informationen eines anderen Staates mit sehr großer Tragweite durch fremde Nachrichtendienste beschafft werden, etwa Staatsgeheimnisse oder Baupläne für Massenvernichtungswaffen.

Was also soll passiert sein? Dazu gibt es in der Berichterstattung nur einen Satz: „Nach übereinstimmenden Schilderungen mehrerer polizeiinterner Whistleblower legte der Leiter des SEK einem Beamten nah, über eine ihm nahestehende Person bei Radio Bremen den Reporter Hauke Hirsinger auszuhorchen“, heißt es auf der Website des Senders.

„Hexenjagd“ auf Informant:innen?

„Ausgehorcht“ werden sollte Hirsinger wegen seines im Februar gesendeten Beitrags über die Dienstplanung beim Bremer SEK. Die barg nach Ansicht von anonym bleibenden Po­li­zis­t:in­nen das Risiko einer Unterbesetzung. Nach Angaben von Radio Bremen hatte es nach der Ausstrahlung des Beitrags polizeiintern eine „Hexenjagd“ gegeben, um die In­for­man­t:in­nen in den eigenen Reihen zu finden.

Die taz wollte jetzt vom Sender wissen, wie der Journalist ausgehorcht werden sollte: mit dem Einsatz technischer Mittel? Handydiebstahl? Nötigung? Dem Ausnutzen einer freundschaftlichen Beziehung? Und hat der Beamte die ihm nahestehende Person gebeten, den Journalisten auszuhorchen? Hat sie es getan? Vermutlich nicht, da dieser selbst nichts bemerkt hat.

Die Fragen der taz will Hirsinger nicht beantworten, weil er, wie er sagt, damit seine In­for­man­t:in­nen preisgeben würde. Eine Sprecherin des Senders verweist auf die Berichterstattung und darauf, dass alles im Konjunktiv stehe, weil man nicht wisse, ob die Information stimmt.

Hinweise auf strafrechtlich relevante Rechtsverstöße wie die oben genannten hat der Sender offenbar nicht bekommen. Darauf deutet seine Antwort auf die Frage nach der Art und Weise des Rechtsbruchs hin. Sollte der SEK-Leiter seine Stellung genutzt haben, „um Druck auf Untergebene oder Dritte auszuüben“, schreibt die Sprecherin in der Mail, könne dies „ein Verstoß gegen Dienstpflichten sein und Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen“.

 Sollte der SEK-Leiter wirklich den ernsthaften Versuch unternommen haben, den Journalisten ausspähen zu lassen, wäre das hochproblematisch Presserechts-Anwalt Peter Scheibe

Und wo wurde die Pressefreiheit gefährdet? Dazu schreibt sie: „Staatliche Stellen dürfen keine Maßnahmen ergreifen, die faktisch darauf abzielen, Informanten aufzuspüren und einzuschüchtern, wenn dadurch die freie Berichterstattung und der Zugang zu Informationen unterlaufen werden.“

Juristisch will Radio Bremen zunächst dennoch nicht dagegen vorgehen, wie die Sprecherin der taz mitgeteilt hat. Man wolle erst abwarten, ob polizeiinterne Ermittlungen die Vorwürfe gegen den SEK-Leiter erhärten.

Im Prinzip habe der Sender recht, sagt Peter Scheibe, Anwalt für Medienrecht, der lange als Justiziar der taz gearbeitet hat. „Sollte der SEK-Leiter wirklich den ernsthaften Versuch unternommen haben, den Journalisten ausspähen zu lassen, wäre das hochproblematisch“, so der Anwalt für Medienrecht. „Das würde den Informantenschutz als Wesenskern der freien Berichterstattung der grundrechtlich geschützten Pressefreiheit berühren.“

Nur verstehe er dann nicht, warum der Sender von juristischen Schritten absieht. „Dieses zögerliche Verhalten steht im Widerspruch zu den scharfen Äußerungen des Senders“, sagt Scheibe. Zudem müssten die Ergebnisse der internen Ermittlungen bald vorliegen. Andernfalls könnte es für das Anzeigen bestimmter Straftatbestände zu spät sein.

Auch Anzeichen für ein Offizialdelikt, bei dem die Staatsanwaltschaft ohne Antrag tätig wird, gibt es offenbar nicht. Derzeit würden keine Ermittlungen geführt, sagte am Dienstag deren Sprecher.