piwik no script img

Brandanschlag auf Stromnetz in Berlin„Vulkangruppe“ veröffentlicht neues Bekennerschreiben

Nach dem Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz war über eine russische Sabotage spekuliert worden. Die „Vulkangruppe“ weist das zurück.

Ein Bauzaun an der Stelle des Brandanschlags an einer Kabelbrücke vor dem Kraftwerk Berlin-Lichterfelde.
Ein Bauzaun schützt momentan die Kabelbrücke in Berlin-Lichterfelde, auf die zuvor ein Brandanschlag verübt wurde Foto: Christophe Gateau, dpa
Konrad Litschko

Von

Konrad Litschko

Drei Tage nach einem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Berliner Stadtteil Lichterfelde, der für einen großflächigen, andauernden Stromausfall sorgte, melden sich die mutmaßlichen Verursacher zum zweiten Mal zu Wort. In einer am Dienstagabend veröffentlichten „Richtigstellung“ weist die „Vulkangruppe“ zurück, dass die Tat eine „False-Flag-Aktion“ eines ausländischen Akteurs gewesen sein könnte – und verteidigt den Anschlag, trotz der Folgen für zehntausende Haushalte.

Man melde sich erneut zu Wort, da vieles aus der ersten Erklärung „bewusst missverstanden oder verzerrt wurde“, heißt es in der zweiten Stellungnahme der „Vulkangruppe“, die auf einer linken Onlineplattform veröffentlicht wurde. „Kursierenden Unterstellungen“, dass der Anschlag die Tat eines ausländischen Staates wie Russland war, die dieser nur als linksextrem kaschierte, weise man klar zurück. „Diese Spekulationen sind nichts weiter als der Versuch, die eigene Ohnmacht zu kaschieren“, heißt es im Schreiben. „Dass Menschen hier vor Ort in der Lage sind, Infrastruktur anzugreifen, passt nicht ins Sicherheitsnarrativ von Politik und Behörden.“ Also werde ein äußerer Feind konstruiert, so heißt es weiter. „Das ist bequem, entlastet und verschiebt die Debatte.“

Die Au­to­r*in­nen der „Vulkangruppe“, die sich bereits seit 2011 zu verschiedenen Brandanschlägen auf Kabelschächte oder Strommaste in und um Berlin bekannte, betont, ihre Motive seien „weder geheim noch neu“. Sie gründeten auf der jahrelangen Erfahrung „mit leerem Klimadiskurs, symbolischer Politik und einer Energieversorgung, die auf Zerstörung basiert“. Und weiter: „Wer nun behauptet, hinter jeder Form von Sabotage müsse zwangsläufig ein fremder Geheimdienst stehen, verweigert sich der Realität gesellschaftlicher Konflikte im Inneren.“

„Nicht von moralischer Empörung beeindrucken lassen“

Zudem verteidigen die Au­to­r*in­nen den Anschlag von Samstagfrüh, der bis heute zu einem Blackout bei zehntausenden Haushalten im Berliner Süden führt. Die Aktion habe sich nicht gegen Menschen gerichtet, sondern „gegen eine Infrastruktur, die tagtäglich Menschen, Umwelt und Zukunft zerstört“, schreiben sie. Man sehe zwar die Belastung „insbesondere für Alte, Kranke, Kinder“ durch den Stromausfall. Dies sei aber das Resultat einer profitorientierten Zentralisierung der kritischen Infrastruktur. „Nicht diejenigen, die angreifen, haben diese Abhängigkeit geschaffen, sondern diejenigen, die sie seit Jahrzehnten aufrechterhalten.“

Die Bekennerschreiben der „Vulkangruppe“

In einem Schreiben einer „Vulkangruppe“ hatten sich die Ab­sen­de­r:in­nen erstmals am 4. Januar 2026 zu dem Brandanschlag auf das Stromnetz in Berlin bekannt. Am 6. Januar wurde ein weiteres Schreiben einer „Vulkangruppe“ veröffentlicht als sogenannte Richtigstellung, nachdem über eine Russland-Sabotage spekuliert worden war. In einem mittlerweile dritten, am 7. Januar publizierten Bekennerschreiben behaupten die Au­to­r:in­nen nun, sie seien die ursprüngliche „Vulkangruppe“ und hätten mit den Anschlägen der letzten Jahre nichts zu tun.

Und die Au­to­r*in­nen bekräftigen: „Wir werden uns nicht von moralischer Empörung beeindrucken lassen, die nur dann laut wird, wenn Eigentum betroffen ist.“ Die „Intervention“ sei ein Bruch mit der klimazerstörenden Normalität. „Ob sie verstanden wird oder nicht, liegt nicht bei uns.“ Ob der Text tatsächlich von der „Vulkangruppe“ stammt, lässt sich nicht final überprüfen.

Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

Bereits zuvor hatte am Dienstag die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zu dem Brandanschlag übernommen. Es bestehe gegen die Verantwortlichen der Verdacht der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, der verfassungsfeindlichen Sabotage, der Brandstiftung und der Störung öffentlicher Betriebe, teilte ein Sprecher der taz mit. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatten die Übernahme zuvor eingefordert und die Tat als Linksterrorismus eingeordnet.

Die Bundesanwaltschaft hatte bereits bei einem früheren Anschlag der „Vulkangruppe“, im Frühjahr 2024 auf die Stromzufuhr zum Tesla-Werk im Brandenburger Grünheide, die Ermittlungen übernommen. Damals war ein Millionenschaden entstanden. Tatverdächtige aber konnten nicht ermitteln werden – wie bisher bei keinem der „Vulkangruppen“-Anschläge.

Nach dem aktuellen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke vor dem Gaskraftwerk Lichterfelde waren zwischenzeitlich rund 50.000 Haushalte ohne Strom. Schulen und Supermärkte mussten geschlossen bleiben, Krankenhäuser und Pflegeheime mit Notstromaggregaten versorgt werden. Bis heute sind knapp 22.000 Haushalte weiter ohne Strom. Die Reparaturen sollen bis Donnerstag andauern.

Schon in einem ersten Bekennerschreiben, das als erstes an vier Medien ging, darunter die taz, hatte sich die „Vulkangruppe“ zu der Tat bekannt. Ziel sei das Gaskraftwerk gewesen, um „den Herrschenden den Saft abzudrehen“ und ein Signal gegen „den Raubbau an der Erde“ zu setzen.

Spekulation über russische Verantwortliche

Wegen der teils sperrigen Satzkonstruktionen des Bekennerschreibens und fehlerhafter Namensschreibweisen wie „Vans“ für den US-Vizepräsidenten J. D. Vance war spekuliert worden, ob das Pamphlet ursprünglich auf Russisch verfasst und der Anschlag damit eine getarnte russische Sabotage und Teil des hybriden Kriegs des Kremls gewesen sein könnte.

Die Berliner Polizei hatte das Bekennerschreiben der „Vulkangruppe“ dagegen für authentisch erklärt. Der Berliner Verfassungsschutz hatte schon bei acht früheren Bekennerschreiben der Gruppe Ähnlichkeiten in Aufbau und Stil gesehen – und geht deshalb von einem zumindest „(teil-)identischen Autorenkreis“ der „Vulkangruppe“ aus. Andere Sicherheitsbehörden wollten die Russlandspur zunächst nicht völlig ausschließen, sahen aber auch keine konkrete Hinweise dafür.

Um nun die Tatverdächtigen zu finden, wertet die Polizei derzeit Spuren am Tatort, Zeu­g*in­nen­aus­sa­gen und hunderte Stunden Videomaterial aus, unter anderem aus U-Bahnen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Linksextremismus #Brandanschlag #Bundesanwaltschaft #Kritische Infrastruktur #Vulkangruppe #Stromnetz #Stromausfall
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Einsatzkräfte stehen an der Brandstelle der Kabelbrücke vor dem Kraftwerk Berlin-Lichterfelde.
Brandanschlag auf Stromnetz in Berlin „Vulkangruppe“ distanziert sich von „Vulkangruppe“

Noch ein Schreiben einer „Vulkangruppe“: Nun distanziert sich die angebliche Ursprungsgruppe von dem aktuellen Brandanschlag in Berlin-Lichterfelde.

Von Konrad Litschko
Das Bild zeigt das Podium einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage beim Stromausfall im Berliner Südwesten mit Regierungschef Kai wegner (CDU) im M ittelpunkt des Fotos
Stromausfall im Berliner Südwesten Ein ziemlich langes Briefing

Beim Stromnetz ist man zuversichtlich, die Versorgung bis Donnerstagnachmittag hinzubekommen. Die Ermittlungen übernimmt die Bundesanwaltschaft.

Von Stefan Alberti
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner am Ort des Kabelbrandes
Kai Wegner versagt bei Berlin-Blackout Ein desolates Bild
Kommentar von Hanno Fleckenstein

Berlins Regierender Bürgermeister scheitert bei der Bewältigung des Stromausfalls. Statt echter Fehleranalyse fährt er ein billiges Ablenkungsmanöver.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trumps Grönland-Fantasien Das Ende von Europa
2
Zehntausende ohne Strom und Wärme Den Schaden haben die Linken
3
USA greifen nach Grönland Trump, völlig unverfroren
4
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Die AfD setzt auf Sieg
5
Sexismus-Vorwürfe gegen Stefan Gelbhaar Grauzone Macht
6
Nach Anschlag auf Stromkabel in Berlin Stochern im Brandnebel