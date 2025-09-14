piwik no script img

Streit um EU Verbrenner-AusDas europäische Verbrenner-Aus kippelt

Der Chef der Konservativen im Europaparlament, CSU-Politiker Manfred Weber, will die Regelung streichen. Dafür braucht er jedoch die EU-Kommission.

Nahaufnahme eines Auspuffs
Die Konservativen im Europaparlament wollen, dass Autos auch in Zukunft stinken und viel CO2 ausstoßen Foto: Michael Probst/ap
Eric Bonse
Von Eric Bonse

Brüssel taz | Mehrere wichtige Umwelt- und Klimagesetze der EU hat die konservative Europäische Volkspartei (EVP) bereits gekippt. Nun bläst EVP-Chef Manfred Weber zum Angriff auf das sogenannte Verbrennerverbot: „Ich verspreche den Europäern das Aus vom Verbrenner-Aus“, sagte der CSU-Politiker der Welt am Sonntag. Noch im Herbst sei mit einem neuen Vorschlag zu rechnen, kündigte Weber an.

Der Vorstoß kommt überraschend – und sorgt für Ärger und Verunsicherung. Noch am Freitag hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Chefs der großen europäischen Autokonzerne zu einem Gipfeltreffen in Brüssel empfangen. Die Autobosse wollen mehr Flexibilität, aber auch Planungssicherheit. Die EU dürfe ihre Klimaziele nicht ständig ändern, hieß es nach dem Autogipfel. Um den Herstellern entgegenzukommen, kündigte die EU-Kommission eine schnellere Überprüfung der CO2-Vorgaben für Personenwagen an.

„Die Überprüfung wird so bald wie möglich durchgeführt“, sagte ein Sprecher von Industrie­kommissar Stéphane Séjourné. Statt wie zunächst geplant 2026 soll sie schon im Herbst kommen. Auf diesen Termin spielt nun offenbar auch EVP-Chef Weber an.

Er will eine Streichung der EU-Vorgaben, die eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis 2035 auf null vorsehen – Verbrennungsmotoren wären damit de facto verboten. Brüssel wolle „auf Kurs bleiben“, sagte Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas. An der angestrebten Klimaneutralität werde nicht gerüttelt. Allenfalls könne man den Zeitplan etwas lockern.

Steht von der Leyen?

Weber will aber mehr: Er möchte ein Wahlversprechen der EVP umsetzen und das Verbrennerverbot komplett kippen. Außerdem fordert er eine virtuelle Auto-Universität, den Bau von „KI-Gigafabriken“ zur Fahrzeugentwicklung sowie Testregionen für autonomes Fahren. Ähnliche Forderungen hat CSU-Chef Markus Söder erhoben. Allerdings kann weder die CSU noch die EVP die Politik der EU-Kommission diktieren.

Die Brüsseler Behörde hat das alleinige Vorschlagsrecht, selbst das Europaparlament kommt erst nachträglich zum Zuge. Webers Vorstoß wird in Brüssel als parteipolitisches Manöver gewertet, mit dem er die Sozialdemokraten unter Druck setzen will. Die halten jedoch am Verbrennerverbot fest.

Die große Frage ist, ob auch von der Leyen „steht“. Die CDU-Politikerin hat bereits mehrfach dem Druck der EVP nachgegeben und ihren 2019 eingeführten „Green Deal“ aufgeweicht. Das Verbrenner-Aus gilt als wichtigstes Symbol ihrer Klimapolitik – nun könnte auch es noch fallen.

taz lesen kann jede:r

Themen #Klimawandel #Autoindustrie #Verkehrswende #Benzin #EU
Mehr zum Thema
Dichter Verkehr auf einer zweispurigen Straße

Verbrennerverbot

EU-Kommission kommt Autobossen entgegen

Das Verbrennerverbot in der EU soll „schnellstmöglich“ überprüft werden, heißt es nach einem Treffen der Kommission mit den Chefs der Autoindustrie.
Von Eric Bonse
Ein Mitarbeiter steht in einer Werkshalle und arbeitet an einem roten Auto, das auf Augenhöhe aufgehängt ist

Die IG Metall und das Verbrenner-Aus

Gewerkschaft gegen Klimaziele

Die IG Metall springt auf den Zug der Autolobby auf und fordert schwächere CO₂-Grenzen für Fahrzeuge. Das soll angeblich Arbeitsplätze sichern.
Von Nanja Boenisch
Bundeskanzler Merz (rechts) und Ministerpräsident Söder (links) sitzen in einem Auto

Vergessliche Autoindustrie

Gaspedal und Amnesie

Kolumne Wir retten die Welt von Bernhard Pötter
Altwerden nervt – vor allem, wenn die Autoindustrie und Politik ihr Gedächtnis verlieren: Verbrenner-Aus, Dieselgate & verpasste E-Auto-Zukunft.

klimawandel

Das Logo des Klima Update Podcasts

Verbrenner, Phytoplankton und ein Urteil

Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Podcast „klima update°“ von Verena Kern und Jonas Waack
Die Union rüttelt am Verbrenner-Aus. Prochlorococcus mag es nicht warm. Der Europäische Gerichtshof bestätigt Gas und Atom als „grün“.
Der Werdersee, von einer Brücke aus fotografiert

Wasserpest-Alarm in Bremen

Angst vor dem grünen Koboldchen

Die Wasserpest, eine invasive Art, verdrängt den Menschen aus dem Bremer Werdersee. An­woh­ne­r:in­nen fordern schnelle Lösungen. Die gibt es nicht.
Von Eiken Bruhn

13.9.2025

Braunkohlenkraftwerk mit charakteristischen Rauchschwaden der Kuehltuerme, im Vordergrund ein Windrad

Niederlage für Umweltminister

Bundesregierung verzögert europäisches Klimaziel

Die Bundesregierung hat eine rasche Abstimmung über das EU-Klimaziel verhindert. Noch ist der ehrgeizige Vorschlag der EU-Kommission aber nicht tot.
Von Jonas Waack

12.9.2025

