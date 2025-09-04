piwik no script img

taz zahl ich

Streik bei TiktokDie Geldkuh kann ruhig was abgeben

Die von Entlassung bedrohten Content-Moderator:innen streiken für höhere Abfindungen. Derweil entließ das Unternehmen eine solidarische Kollegin.

Streitlustig: Tiktok-Beschäftigte streiken vor dem Berliner Arbeitsgericht Ende Juli Foto: Christian Ditsch
Jonas Wahmkow
Von Jonas Wahmkow

Berlin taz | Eine gute Arbeitsatmosphäre, Aufstiegschancen, vielseitige Tätigkeiten – all das wurde ihr versprochen, als sie 2022 bei Tiktok anfing, berichtet eine Mit­ar­bei­te­r*in am Mittwoch auf der Streikkundgebung vor der Berliner Niederlassung der chinesischen Social-Media-Plattform in Friedrichshain. Nun, nach drei Jahren ermüdender Content-Moderation, droht ihr und 150 weiteren Kol­le­g:in­nen die Entlassung. Mit einem mittlerweile dritten Warnstreik fordern die Beschäftigten Tik-Tok auf, über höhere Abfindungen und längere Kündigungsfristen zu verhandeln.

Bislang verweigert das Unternehmen jegliche Gespräche mit Verdi über einen Tarifvertrag. Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert eine Verlängerung der Kündigungsfrist auf 12 Monate und eine Abfindung in Höhe von drei Jahresgehältern tariflich festzulegen.

„Tiktok ist eine Geldkuh, es kann ruhig etwas abgeben“, sagt Verdi-Verhandlungsführerin Kathlen Eggerling. Die Entlassungen erfolgten nicht aus wirtschaftlicher Not, sondern aus reiner Profitmaximierung.

Anfang März teilte Tiktok der Belegschaft mit, die gesamte für die Moderation verantwortliche „Trust and Safety“-Abteilung auflösen zu wollen. Das Unternehmen begründet den Schritt mit Umstrukturierungen im Unternehmen und Auslagerungen an Drittanbieter. Die Beschäftigten befürchten allerdings, dass in Zukunft verstärkt KI-Algorithmen die Moderation der Inhalte übernehmen sollen.

Durch Algorithmus ersetzt

„KI soll unseren Job machen, sie macht ihn aber schlecht“, sagt Sara Tegge, die ebenfalls von der Kündigung betroffen ist. Ihre Abteilung würde bereits vermehrt Beschwerden von Nut­ze­r:in­nen erhalten, die fragten, warum pornografische, rechtsextreme und verschwörungsideologische Inhalte viral gehen.

Die außergewöhnlich hohe Abfindung begründet Verdi auch damit, dass die Beschäftigten den Algorithmus, der sie ersetzen soll, selbst trainiert haben. „Wir trainieren die Maschinen, zahl uns, was wir verdienen“, lautet daher ein Slogan der Streikenden.

Verhandlungen über einen Tarifvertrag will das Unternehmen allerdings vermeiden. Stattdessen setzt es auf Gespräche mit dem Betriebsrat, um einen Sozialplan für die Entlassenen zu erstellen. Da das Beschäftigtengremium bislang alle Angebote ablehnte, versuchte Tiktok die Kündigungen durch das Einsetzen einer Einigungsstelle vor Gericht zu beschleunigen. Das Arbeitsgericht entschied Ende Juli zugunsten des Unternehmens.

Entscheidend für die Erfolgsaussichten des Streiks ist die Beteiligung der Kol­le­g:in­nen aus anderen, bislang noch nicht aufgelösten Abteilungen. Laut dem Verdi-Aktivisten Daniel Gutiérrez, der bei der Organisierung der Beschäftigten mitwirkt, ist das Interesse groß. Viele hielten sich allerdings noch zurück. „Die Angst vor weiteren Kündigungen ist eine große Sache“, sagt Gutiérrez. Gerade gingen viele Gerüchte durch die Belegschaft, dass eine Beteiligung am Streik eine Entlassung nach sich ziehen könnte.

Erst vor Kurzem kündigte das Unternehmen laut Verdi einer Mitarbeiterin aus einer anderen Abteilung, die sich besonders mit den Kol­le­g:in­nen aus der aufgelösten Abteilung solidarisiert hat. „Es ist schon sehr auffällig“, kommentiert Verhandlungsführerin Kathlen Eggerling. Die Beschäftigte fechtet die Kündigung vor dem Arbeitsgericht an. Tiktok selbst äußerte sich nicht zu den Vorwürfen und ließ eine taz-Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Berlin tokt #TikTok #Arbeitskampf
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Tiktok-Angestellte bei ihrem ersten Streiktag am 23. Juli

Streik bei Tiktok in Berlin

Alle Feeds stehen still

Kommentar von Jonas Wahmkow
Künstliche Intelligenz ersetzt keine Arbeit, es lagert sie nur aus. Um dem etwas entgegenzusetzen, braucht es mehr Arbeitskämpfe wie bei Tiktok in Berlin.
Gruppe Menschen demonstriert mit Schildern und Bannern

Streik bei Tiktok

Content-Moderator:innen im Straßenkampf

Weil sie durch KI ersetzt werden sollen, legen Tiktoks Content-Moderator:innen in Berlin die Arbeit nieder. Der Streik könnte ein weltweites Vorbild werden.
Von Jonas Wahmkow
Protestierende mit gelben Warnwesten halten ein Schild hoch, auf dem steht: "Pay us what we deserve"

Kündigungen bei TikTok

Streiken gegen die KI-Arbeiter

Die Plattform will Hunderte Content-Moderator:innen durch einen KI-Algorithmus ersetzen. Nun wehren sich die Beschäftigten am Berliner Standort.
Von Jonas Wahmkow
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

2

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

3

Söder will regionale Erbschaftsteuer

In Bayern soll das Sterben am günstigsten sein

4

Israels Krieg in Gaza

Forscher sehen einen Genozid

5

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

6

Identitärer Rechtsreferendar in Passau

Rechtsextremer Rechtsverdreher