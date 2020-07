Stichwahl um Präsidentenamt in Polen : Duda laut Prognose knapp vorn

Bei den Prognosen führt der amtierende Präsident und Regierungskandidat Andrzej Duda knapp vor seinem Herausforderer Rafal Trzaskowski

WARSCHAU ap | Wahlkrimi in Polen: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt liegt Amtsinhaber Andrzej Duda laut Prognosen knapp vorne. Er und sein Herausforderer, der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski, lagen mit 50,8 Prozent und 49,2 Prozent eng beieinander, wie eine Prognose in der Nacht auf Montag ergab.

Wegen Fehlermargen von plus/minus ein beziehungsweise zwei Prozentpunkten blieb im vielleicht knappsten Rennen in der Geschichte Polens zunächst offen, wer der Sieger war. Hochrechnungen gibt es in Polen nicht. Die offiziellen Ergebnisse wurden am Montag oder Dienstag erwartet.

Der Konservative Duda wird von der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unterstützt und strebt eine zweite fünfjährige Amtszeit an. Trzaskowski kandidiert für die liberale Opposition.

Die Wahlbeteiligung lag am Nachmittag bei 52,1 Prozent, um vier Prozentpunkte höher als zum gleichen Zeitpunkt in der ersten Wahlrunde. Duda zufolge lag sie später bei etwa 70 Prozent, das sei ein „schönes Zeugnis unserer Demokratie“.

Hohe Wahlbeteiligung

In der ersten Runde hatte Duda 43,5 Prozent erreicht, Trzaskowski kam auf 30,5 Prozent. Am Sonntag waren rund 30 Millionen Menschen wahlberechtigt, die Wahllokale sollten um 21 Uhr schließen, einige blieben wegen langer Schlangen jedoch länger geöffnet.

Wegen des Coronavirus mussten die Wählerinnen und Wähler Gesichtsmasken und Handschuhe tragen, Abstand zueinander halten und Desinfektionsmittel benutzen.

Duda zeigte sich am Wahlabend optimistisch, dass die Ergebnisse seinen Sieg bestätigen würden. Trzaskowski glaubte ebenfalls weiter an einen Wahlsieg. Die Prognosen repräsentierten nicht die Briefwähler im Ausland, von denen viele nach Ansicht von Analysten eher Trzaskowski unterstützen.

Wichtige Richtungswahl

Das Ergebnis dürfte die Politik in Polen auf Jahre hin bestimmen, mindestens bis zur Parlamentswahl 2023. Sollte Duda wiedergewählt werden, behielte die PiS ihren Verbündeten im Präsidentenamt und könnte damit ihre Kontrolle der wichtigsten Institutionen im Land fortsetzen.

Ein Sieg Trzaskowskis würde ihm die Macht geben, Gesetzesentwürfe der Regierungspartei mit einem Veto abzuschmettern. Dass Polens Ton im Umgang mit der EU wieder sanfter wird, wäre ebenfalls wahrscheinlich.

Die PiS und Duda sind wegen eines Sozialprogramms beliebt, das die Situation von vielen Familien und Älteren insbesondere auf dem Land verbessert hat. Sie stehen außerdem für traditionelle Werte.

Kritik hat die PiS vor allem aus der Europäischen Union für ihre umstrittenen Justizreformen geerntet. Trzaskowskis Umfragewerte waren besonders in Großstädten und unter Wählerinnen und Wählern mit höherem Bildungsabschluss hoch.