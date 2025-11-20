piwik no script img

Stadtbild-DebatteStiller Protest gegen Friedrich Merz

Als der Kanzler kam, gingen sie: Sti­pen­dia­t:in­nen der Deutschlandstiftung Integration verließen während seiner Rede den Saal.

Bundeskanzler Friedrich Merz Schaut nach unten
Hat sich keine Freunde gemacht: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der Verleihung des Talisman-Preises Foto: Fabian Sommer/dpa

Von

David Hinzmann

dpa/taz | Aus Protest gegen die Stadtbild-Äußerung von Friedrich Merz haben am Mittwochabend rund 30 Menschen vor einer Rede des Kanzlers zum Thema Integration demonstrativ den Saal verlassen. Als Merz in Berlin bei der Verleihung des Talisman-Preises für gesellschaftlichen Zusammenhalt der Deutschlandstiftung Integration die Bühne betrat, gingen rund 30 Sti­pen­dia­t:in­nen hinaus. Sie trugen Sticker mit der Aufschrift „Wir sind das Stadtbild“ und positionierten sich im Eingangsbereich für ein Gruppenbild. Erst nach der gut 20-minütigen Rede nahmen sie ihre Plätze wieder ein.

Die Deutschlandstiftung Integration bewertet die Aktion ihrer Sti­pen­dia­t:in­nen am nächsten Tag in einer Pressemitteilung als „stille Form des Protests“. Sie stellt klar: „Wir respektieren die Entscheidung einzelner Stipendiatinnen und Stipendiaten. Als Stiftung stehen wir für Dialog und einen respektvollen Austausch auf Augenhöhe.“

Merz hatte Mitte Oktober gesagt, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik, „aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen“. Erst eine Woche später wurde er konkreter: Probleme machten jene Migranten, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und sich nicht an Regeln hielten.

Bei der Veranstaltung wurden Sportlerinnen und Sportler mit dem Talisman-Preis geehrt, die sich zum Thema von Sport und gesellschaftlichem Zusammenhalt engagieren. Veranstalter ist die Deutschlandstiftung Integration, deren Schirmherr Merz ist.

Der Kanzler lobte das Engagement der Anwesenden. „Sie sind Vorbilder für so viele junge Menschen, wie wir sagen mit Migrationshintergrund“, sagte der Kanzler. Die meisten von ihnen hätten mehr Anstrengungen aufwenden müssen als Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte und seien manchen Vorbehalten wegen ihrer Namen oder wegen Äußerlichkeiten ausgesetzt gewesen, und nicht wegen ihres Charakters oder ihrer Fähigkeiten beurteilt worden.

„Deutschland ist ein Einwanderungsland“, hob der Kanzler hervor. Zugleich machte Merz deutlich, dass Zuwanderung gestaltet und gesteuert werden müsse.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Stadtbild-Debatte #Kanzler Merz #Preisverleihung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Tropenwald aus der Luft fotografiert, ein Teil ist abgebrannt.
Eine Milliarde Euro für Tropenwälder Deutschland unterstützt den Waldschutz-Fonds TFFF

Die Waldzerstörung ist weltweit auf Rekordstand. Zusammen mit anderen Geberländern will Berlin über einen Fonds für den Schutz der Regenwälder sorgen.

Friedrich Merz steht mit seiner Ernennungsurkunde neben Frank-Walter Steimeier - eine Flagge mit dem Bundesadler ragt ins Bild
Friedrich Merz feiert Geburtstag Machen Sie einen Neustart!
Kolumne Starke Gefühle von Ulrich Gutmair

Der Bundeskanzler wird am 11. November 70 Jahre. Unser Kolumnist gratuliert, aber hätte da auch ein paar Wünsche.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um Öffnung der CDU zur AfD Wie man die Brandmauer schleift
2
Bundeswehr-Übung in Berlin Kalt konfrontiert
3
Polizei schießt auf Zwölfjährige Viele offene Fragen
4
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
5
Tödlicher AKW-Unfall vor 50 Jahren Nach allen Regeln der Kunst verharmlost
6
Experte über Aufrüstung Skandinaviens „Wir können uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen“