piwik no script img

taz zahl ich

Staatsanwaltschaft gegen KlimaaktivismusVerden schadet dem Staat

Kommentar von Benno Schirrmeister

Die Staatsanwaltschaft Verden hält sich für überlastet. In Wirklichkeit aber schafft sie es nicht, sich auf Wichtiges zu fokussieren.

Über dem Eingang zur Staatsanwaltschaft Verden prangt der Schriftzug Staatsanwaltschaft. Er hängt leicht schräg
Schräg: Die Staatsanwaltschaft Verden steckt Ressourcen in die Verfolgung von Demonstrationen Foto: Sina Schuldt/dpa

R espekt! Da haben doch tatsächlich juristische Laien eine Anklage zu Fall gebracht. An der hatten zuvor die Voll­ju­ris­t*in­nen der Staatsanwaltschaft Verden volle drei Jahre lang rumgebosselt und gedengelt. Und sie hatten sich so richtig was vorgenommen, die Strafverfolger*innen!

Menschen, die auf der Autobahn für eine klimaverträgliche Politik und für eine Verkehrswende demonstriert hatten, wollten sie partout in den Knast stecken. Das war damals eine politisch präsente Forderung, aber natürlich eine ohne Rechtsgrundlage. Woher also der Eifer der Ermittelnden?

Die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Verden antwortet auf Pressefragen nicht. Sie schließt also nicht aus, dass der Anklage eine politische Motivation zugrunde lag, was illegal wäre. Vor dem Hintergrund sollte die Generalstaatsanwaltschaft in Celle dieses Verfahren noch einmal genauer überprüfen. Sollte man bei der Staatsanwaltschaft Verden etwa vergessen haben, dass eine Amtsperson, die das Recht biegt und beugt, es immer auch bricht?

Die alternative Erklärung wäre die chronische Überforderung der Anklagebehörde. Denn ja, es ist ein Mangel an Kompetenz festzustellen. Zwar wird netterweise öffentlich meist von Überlastung gesprochen, und deshalb haben die auch unterbesetzten anderen Anklagebehörden des Bezirks Celle im Frühsommer den De­zer­nen­t*in­nen aus der Reiterstadt 1.200 Verfahren abgenommen.

Offenkundig fehlgedeutete Gesetze

Das kann vorübergehend bestimmt die Qualität der Verfahren steigern, aber nicht nachhaltig. Dafür wäre wichtig, dass die Staatsanwaltschaft Verden lernt, sich zu fokussieren.

Denn wie auch immer begründete Versuche, eine kleine, durchs Demonstrationsrecht sanktionierte Störung des Straßenverkehrs mithilfe offenkundig fehlgedeuteter Gesetze in eine gefängnisbewährte Tat kurz vorm Verbrechen hochzujazzen, müssen zum Glück noch in der Blamage enden. Bis dahin aber kosten sie Zeit, Kraft und Geld, die für die Erledigung wichtiger Aufgaben fehlen. Kurz: Sie schaden, und zwar nicht zuletzt dem Ansehen des Staates, dessen Anwalt man doch qua Amt sein sollte.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Benno Schirrmeister

 Reporter und Redakteur
Jahrgang 1972. Seit 2002 bei taz.nord in Bremen als Fachkraft für Agrar, Oper und Abseitiges tätig. Alexander-Rhomberg-Preis 2002.
Themen #Niedersachsen #Staatsanwälte #Klima #Klimawandel #Demo
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Im Design eines Landstraßenschildes hängt ein Transparent über einem Bremer Autobahnzubringer. Es signalisiert einne Abzweig zur Verkehrswende

Verfahren gegen Kli­ma­ak­ti­vismus

Protest ist doch wieder legal

Lange verfolgte die Staatsanwaltschaft Verden Aktivist*innen, die sich von einer Autobahnbrücke abgeseilt hatten. Nun ist sie zur Einsicht gekommen.
Von Benno Schirrmeister
Zwei jugendliche Demonstrantinnen halten sich an den Händen und rufen

Studie zur Zukunftsorientierung

Wer sich Sorgen ums Klima macht – und wer nicht

Ob Menschen sich für die Zukunft und das Klima interessieren, hängt stark mit ihrer politischen Einstellung zusammen. Das zeigt jetzt eine Studie.
Von Tobias Wuertz
Klimaktivisten und Klimaaktivistinnen demonstrieren

Fridays-for-Future-Demo in Berlin

Geld fürs Klima, aber zack zack

Fridays For Future treffen sich zu einer Demonstration vor dem Bundestag. Sie fordern, Klimaschutz in den Haushaltsverhandlungen stärker zu beachten.
Von Leo Schurbohm

klimawandel

Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrand

Trumps Klimabericht

US-Experten werfen Regierung Täuschung vor

Wissenschaftler entlarven Klimabericht der US-Regierung als gezielte Desinformation. Sie wende Methoden an wie einst die Tabakindustrie.

3.9.2025

gigantischer flacher Eisberg mit höhlenartigen Durchbrüchen auf Höhe der Wasseroberfläche

Schmelzendes Eis

Eisgigant A23a stirbt plötzlich im Zeitraffer

Jahrzehnte war er auf Wanderschaft. Jetzt droht das immer wärmere Wasser dem einst gößten Eisberg der Welt rasant den Garaus zu machen.

3.9.2025

Protestierende halten ein Banner hoch, auf dem steht: „Wartet nicht, bis die Insel Pari versinkt.”

Klimaklage in der Schweiz

Inselchen gegen Zement-Giganten

Vier In­do­ne­sie­r*in­nen verklagen die Firma Holcim wegen ihrer hohen Mitschuld am Klimawandel. Sie wollen Schadensersatz und Klimaschutz erzwingen.
Von Jonas Waack

3.9.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

2

Söder will regionale Erbschaftsteuer

In Bayern soll das Sterben am günstigsten sein

3

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

4

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

5

Shanghaier Organisation für Kooperation

Autoritäre Internationale trifft sich in China

6

Israels Krieg in Gaza

Forscher sehen einen Genozid