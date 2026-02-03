piwik no script img

Staat beteiligt sich an NetzausbauBund steigt bei Tennet ein

Die KfW erwirbt einen Anteil von 25,1 Prozent an der deutschen Tochter des niederländischen Netzbetreibers. So sichert der Staat den Kapitalbedarf ab.

Strommasten des vierten Abschnitts der Westküstenleitung bei Klixbüll
Strommasten leiten zum Tennet-Umspannwerk Klixbüll/Süd Foto: Christian Charisius/dpa
Anja Krüger

Von

Anja Krüger

Der Einstieg des Bundes bei der deutschen Tochter des niederländischen Übertragungsnetzbetreiber Tennet ist perfekt. Am Dienstag wurde der Vertrag unterzeichnet, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Der Bund übernimmt für rund 3,3 Milliarden Euro einen Anteil von 25,1 Prozent. „Der Einstieg des Bundes bei Tennet trägt dazu bei, den milliardenschweren Kapitalbedarf in den kommenden Jahren abzusichern“, erklärte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).

Tennet ist der größte von insgesamt vier Übertragsnetzbetreibern auf dem deutschen Strommarkt. Das Unternehmen betreibt ein 14.000 Kilometer langes Hochspannungsstromnetz. In den kommenden Jahren werden viele Milliarden für den Ausbau der Stromnetze und die Absicherung der Energiewende benötigt. Die Leitungen müssen ausgebaut werden, damit etwa von Windrädern im Norden erzeugter Strom nach Süden transportiert werden kann. Mit dem Einstieg bei Tennet ist der Bund an drei von vier Übertragsnetzbetreibern beteiligt, und zwar auch an 50Hertz mit 20 Prozent und an TransnetBW mit 24,95 Prozent.

Der Kauf wird über die bundeseigene KfW abgewickelt. „Mit unserer Beteiligung im Auftrag des Bundes und gemeinsam mit drei weiteren institutionellen Investoren leisten wir einen wichtigen Beitrag für langfristige Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum“, sagte KfW-Chef Stefan Wintels. Die drei weiteren Investoren sind der niederländische Rentenfonds APG, der norwegische Staatsfonds NBIM und der Staatsfonds GIC aus Singapur. Sie wollen bis 2029 Anteile von 46 Prozent an der deutschen Tennet-Tochter erwerben und bis zu 9,5 Milliarden Euro in das deutsche Stromnetz investieren.

Die Ampel-Regierung wollte Tennet 2024 komplett übernehmen. Das scheiterte am damaligen Finanzminister Christian Lindner (FDP) und fehlenden Haushaltsmitteln. Jetzt wird die KfW für den Kauf und eine geplante Kapitaleinlage einen Kredit am Kapitalmarkt aufnehmen, heißt es aus Regierungskreisen. Damit fließen keine Mittel aus dem Bundeshaushalt. Die Verwaltungs- und Refinanzierungskosten der KfW werden aber vom Bundeshaushalt getragen. Dabei soll es sich um einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag handeln.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Stromnetz #Energiewende #Tennet #KfW
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Hochspannungsmasten stehen hintereinander
Investition in kritische Infrastruktur Staatsmilliarden für Stromnetze

Um die Energiewende abzusichern, steigt der Bund beim niederländischen Netzbetreiber Tennet ein. Das könnte mittelfristig die Strompreise senken.

Von Kai Schöneberg
In einem gläsernen Rondell sitzen viele Personen
Bundeshaushalt 2026 Opposition kritisiert „Schindluder“ beim Sondervermögen

Der Haushaltsausschuss einigt sich auf den Etat für 2026. Der Finanzminister spricht vom Jahr der Rekordinvestitionen. Das sieht die Opposition anders.

Von Hannes Koch
Silhouette eines Hochspannungsmasts vor einem bewölkten Himmel
Stromnetzfinanzierung aus KTF Schwarz-Rot plündert die Zukunft
Kommentar von Nick Reimer

Statt damit die Zukunft zu gestalten, bedient sich die Bundesregierung am Klimafonds um Stromnetz und Klimastrafen zu finanzieren.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Raserunfälle und die Autoindustrie Geiler töten
2
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
3
Stockende Gebäudesanierung Teure Kältewelle für Arme
4
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
5
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter
6
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf