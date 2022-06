Spendenzusage an Evangelikale kassiert : Werder geht auf Distanz

Nach Kritik von Fans kam auch Werder Bremen zu dem Schluss: Das Projekt in Kambodscha stimmt nicht mit den eigenen Werten überein.

BREMEN taz | Werder Bremen hat seine Spendenzusage an die Florian-Wellmann-Stiftung zurückgezogen, deren Projekt zur umstrittenen christlichen Freikirche ICF Church gehört. Das verkündete der Verein am Donnerstagsvormittag. Vergangene Woche hatte Werder angekündigt, ein Sozialprojekt in Kambodscha finanziell zu unterstützen, das die noch junge Stiftung des eigenen Sponsors und Bremer Immobilienmaklers Wellmann fördern will. Daraufhin hatten Fans im Netz auf homophobe, sexistische und rassistische Äußerungen von Protagonisten der International Christian Fellowship (ICF) aufmerksam gemacht.

Nach eineinhalb Tagen Bedenkzeit hat Werder nun entschieden: „Nach Prüfung sind wir nicht der Überzeugung, dass Positionen des ICF mit dem Werder-Wertekompass übereinstimmen.“ Man werde aber den „weiteren Austausch mit Florian Wellmann und seiner Stiftung suchen, um uns ein noch differenzierteres Bild machen zu können“. Dass das Geld noch gar nicht überwiesen, sondern lediglich angekündigt war, dürfte die Entscheidung vereinfacht haben.

Vor einer guten Woche hatte Wellmann seine Stiftung im Weserstadion vor prominentem Publikum vorgestellt, auch das Projekt „ICF Cambodia“. Wellmann will Geld sammeln, um in Kambodscha den Kauf eines Grundstücks mitzufinanzieren, auf dem Menschen mit Essen, Medizin und Bildung versorgt werden sollen. Die Hälfte des Geldes hat bereits ein Ehepaar aufgetrieben – die Grün­de­r*in­nen der ICF-Gemeinde vor Ort.

Wellmann hält zum Projektpartner

Das alles berichtete das Werder-Portal „Deichstube“ nach der Gala. Dieses wird von der Kreiszeitung betrieben und liefert auch der Bremer Tageszeitung Weser Kurier Berichterstattung über den Verein zu. Auch Wellmann selbst ist mit der Deichstube verbandelt: Ende Mai verkündete man, dass Wellmann „als logische Konsequenz aus seiner Leidenschaft zu Werder Bremen“ eine „weitere Partnerschaft“ abschließe und „sogenannter ‚Sportfreund‘ der Deichstube“ werde.

Auch Florian Wellmann hat sich inzwischen geäußert: Man sei „froh“, dass Werder weiter mit der Stiftung im Austausch stehen möchte. Inhaltlich hält er die Debatte für „einigermaßen kompliziert“, das aktuelle Bild für „teilweise verzerrt“. Denn: Die Vorwürfe gegen die ICF richteten sich nicht gegen die ICF Cambodia, sondern an „Personen in ganz anderen Bereichen und Verbänden“.

Man habe mit den Projektpartnern inzwischen gesprochen – und diese hätten versichert, dass gleichgeschlechtliche Paare ebenso willkommen seien wie alle anderen Menschen. Diskriminierung jeglicher Art werde „auf das Schärfste verurteilt“. ICF Cambodia stehe stattdessen „für ein offenes und friedvolles Miteinander aller Menschen“. Auch die Stiftung selbst distanziere sich „mit aller Kraft von allen diskriminierenden und homophoben Aussagen“.