Sparpläne für Bremer Krankenhäuser: Geringverdienende sollen bluten

Bremens Krankenhäuser sind zu ungefähr einem Drittel in öffentlicher, freigemeinnütziger und privater Trägerschaft. In Hamburg sind drei Viertel in privater Trägerschaft.

Von den Krankenhausbetten sind nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Bremen 63 Prozent in öffentlicher Trägerschaft. Nur in Baden-Württemberg und Bayern sind es mehr. In Hamburg sind es 55 Prozent.

Hamburg und Bremen bekommen mit 59 und 56 Euro pro Kopf am meisten Investitionsförderung für Krankenhäuser. In Berlin sind es nur 31 Euro.