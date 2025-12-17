piwik no script img

Mordfall Rob Reiner und Michele SingerSohn von Rob Reiner offiziell wegen Mordes angeklagt

Nach dem gewaltsamen Tod von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und seiner Frau beschuldigt die Staatsanwaltschaft deren Sohn des Mordes.

Porträt von Nick Reiner, er trägt einen kurzen dunklen Vollbart und hat dunkle Haare
Unter Verdacht, Nick Reiner wird zweifachen Mordes angeklagt werden Foto: Richard Shotwell/dpa

dpa | Nach dem gewaltsamen Tod von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele muss sich der Sohn des Paares, Nick Reiner, wegen vorsätzlichen Mordes verantworten. Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman gab die Anklage gegen den 32-Jährigen in Los Angeles bekannt. Wegen des zweifachen Mordes würden besondere Umstände gelten. Nick Reiner habe als Waffe ein Messer benutzt, führte Hochman weiter aus.

Mögliche Todesstrafe

Im Falle einer Verurteilung drohe eine lebenslange Haft, möglicherweise könnte auch die Todesstrafe beantragt werden, sagte der Staatsanwalt. Nick Reiner soll nach Abschluss einer ärztlichen Untersuchung zur formellen Anklage vor Gericht erscheinen. Der Termin dafür war zunächst noch nicht bekannt.

Der 32-Jährige war am Sonntagabend festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei das getötete Paar in seinem Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte. Die Festnahme erfolgte in der Nähe von einem Universitätsgelände in Los Angeles, sagte Polizeichef Jim McDonnell.

„Schockierend und tragisch“

„Rob Reiner war einer der größten Filmemacher seiner Generation“, schrieb Hochman in einer Mitteilung. Die Ermordung des Paares sei „schockierend und tragisch“. „Dieser Fall ist herzzerreißend und zutiefst persönlich, nicht nur für die Reiner-Familie und deren Freunde, sondern für unsere gesamte Stadt“, sagte Polizeichef McDonnell.

Nick Reiner soll zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt haben, berichtete die „Los Angeles Times“ unter Berufung auf Freunde der Familie. Am Samstagabend seien sie zu dritt bei einer Feier im Haus des US-Komikers Conan O’Brien gewesen. Dabei habe sich der Sohn auffällig benommen und es sei zu einem Streit mit seinem Vater gekommen, hieß es in mehreren Medienberichten.

Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“, war 78 Jahre alt. Seine Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, war nach Angaben der Staatsanwaltschaft 70 Jahre alt. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick, und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.

Freunde nehmen Abschied

Die Schauspieler Billy Crystal, Larry David, Martin Short und weitere Freunde gedachten Rob Reiner und seiner Frau Michele. „Rob Reiner war nicht nur ein großartiger Komödiendarsteller, sondern wurde zu einem Meister des Geschichtenerzählens“, hieß es in einem gemeinsamen Statement, aus dem etwa das Branchenblatt „Entertainment Weekly“ zitierte.

Es habe keinen anderen Regisseur mit einer solchen Bandbreite gegeben, hieß es dort weiter. Von Komödie über Drama bis hin zu Dokumentarfilmen sei Reiner stets auf dem Höhepunkt seines Könnens gewesen. „Er verzauberte das Publikum. Es vertraute ihm. Die Menschen standen Schlange, um seine Filme zu sehen“, schrieb die Gruppe um Crystal, David und Short. Und: Michele, Rob und sie seien Freunde gewesen. „Wir werden sie für immer vermissen.“

