Västernorrland taz | Schweden calling: Nach zehn Jahren und in einer äußerst angespannten Weltlage suchte das internationale Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri einen Nachfolger für seinen Direktor Dan Smith. Fündig wurde es in Ägypten, das war seit März bekannt. Aber erst jetzt ist es so weit: Seit Montag ist Karim ­Haggag Direktor der renommierten Forschungseinrichtung.

Die bis dahin gesammelten Meriten des Ägypters sind zahlreich und verteilen sich über mehrere Karrieren. Zu Sipri kommt er nun von der Amerikanischen Universität in Kairo, wo er zu den Bereichen Rüstungskontrolle, internationale und regionale Sicherheit, militärische Gewalt als politisches Instrument sowie Konfliktmanagement und -lösung lehrte.

So zählt es der neue Arbeitgeber selbst auf, und es klingt schon fast wie eine Liste der ­Sipri-Forschungsbereiche. Das Institut versorgt seit 1966 Menschen aus Politik, Wissenschaft und Medien weltweit mit Daten und Analysen zu Militär- und Rüstungsfragen. Und gerade in den vergangenen Jahren zeigen die Berichte aus Stockholm nur in eine Richtung: größer, weiter, mehr.

In die Ära von Haggags Vorgänger Dan Smith, der zwei Amtszeiten à fünf Jahre an der Spitze der Einrichtung stand, fiel nicht nur die wachsende sicherheitspolitische Instabilität. Der Friedensforscher habe die Forschungsagenda des Instituts erweitert, hob Sipri-Verwaltungsratschef Stefan Löfven zum Abschied hervor. Im Fokus stehen seitdem auch die Auswirkungen von neuen Technologien, soziokulturellen Entwicklungen und Umweltveränderungen auf Frieden und Sicherheit.

Erfahrung in Washington

Der nun angetretener Nachfolger von Smith bringt zusätzlich zu seiner wissenschaftlichen Laufbahn auch noch 25 Jahre Erfahrung als Top-Diplomat mit, das gehört nun zu den nicht nur von Sipri hervorgehobenen Bonus-Punkten. Mehr als zehn Jahre war Haggag demnach für Ägypten als Diplomat in Washington tätig. In seinem Fokus schon da: Rüstungskontrolle und nukleare Nichtverbreitungspolitik sowie der arabisch-israelische Friedensprozess.

Seine Kenntnisse seien nicht nur theoretischer Art, er habe eigene Erfahrung aus sensiblen Verhandlungen zwischen gegnerischen Parteien, hebt man in Stockholm hervor. Haggag ist, eine weitere seiner Tätigkeiten, auch als Berater für das Palästina-Israel-Programm des European Institute of Peace in Brüssel tätig.

Sipri-Verwaltungsratschef Löfven, einstiger schwedischer Ministerpräsident, freut sich „auf inspirierende Ideen“ durch die neue Führung, wie er bei der Bekanntgabe der Personalie mitgeteilt hatte. „Wir sind sicher, dass Karim ­Haggag die Fähigkeit, das Wissen und die Vision besitzt, um Sipri auf dem Weg zu seinem 60-jährigen Jubiläum und darüber hinaus zu leiten“, hieß es.

Haggag selbst nannte es „eine große Ehre, eine international respektierte Institution wie Sipri zu führen“. In einer Zeit globaler Instabilität und erhöhter Risiken sei dessen Rolle so wichtig wie nie. Er betonte die Bedeutung von verlässlichen, unabhängigen Daten und wissenschaftlich basierter Analyse.

Haggag ist der zehnte Direktor des Instituts, das einst gegründet wurde, um die ungewöhnlich lange Friedensgeschichte Schwedens zu würdigen. Die Forschung soll, so der Gründungsauftrag, zu einem besseren Verständnis für die Voraussetzungen eines stabilen Friedens führen. Der Vorschlag kam 1964 vom damaligen Ministerpräsident Tage ­Erlander, konkretisiert und beschlossen wurde das Projekt durch eine eigene Kommission und das schwedische Parlament.