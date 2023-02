Serie „Freeridge“ auf Netflix : Schatz der Coming-of-Age-Dramedy

In „Freeridge“ werden Liebeskummer und Wuttränen von einer Mission zusammengehalten. Es ist ein hervorragendes Spin-Off zu „On my Block“.

Manche Spin-offs sind fantasielos, langweilig, ja nervig. „Freeridge“ gehört zum Glück zu den anderen. Noch immer befinden wir uns in derselben ärmlichen Gegend von Los Angeles, in der wir auch schon Ruby und seinen Freun­d*in­nen­kreis in „On my Block“ beim Heranwachsen zwischen Schulstress, Gangkriminalität und Familienproblemen beobachten konnten.

Doch die Jugendlichen sind jetzt beinahe erwachsen geworden und haben die Nachbarschaft verlassen. Im Haus neben Rubys Familie leben Gloria (Keyla Monterroso Mejia) und ihre Schwester Ines (Bryana Salaz) und auch die haben Probleme – vor allem miteinander. Ines lügt, klaut und stellt ihre Schwester immer wieder in der Schul­öf­fent­lich­keit bloß, sucht dabei nur nach Zuneigung. Gloria ist ein verantwortungsbewusster Kontrollfreak, dem zu oft die Bedürfnisse ihrer besten Freun­d*in­nen Demi (Ciera Riley Wilson) und Cameron (Tenzing Norgay Trainor) entgehen.

Doch eigentlich haben die beiden ein ganz anderes Problem: Gloria erinnert sich noch gut an die verstorbene Mutter, Ines nicht. Daraus gestaltet sich ein familiäres Ungleichgewicht, gestützt durch die Anforderung an Gloria, die Familie zusammenzuhalten und zu managen. Und dann erkrankt ihr Vater auch noch an Krebs. Währenddessen hadern die Freun­d*in­nen Cameron und Demi damit, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen.

Der Erfolg des Spin-offs liegt darin, dass der gleiche erzählerische Trick angewendet wird, der auch schon „On my Block“ zu einem Schatz der Coming-of-Age-Dramedy gemacht hat: Liebeskummer, Wuttränen und Angst werden erzählt, aber zusammengehalten von einer Mission. Rubys Freun­d*in­nen mussten nach einem Schatz suchen, um Schulden zu begleichen. Gloria und ihre Freun­d*in­nen müssen einen Fluch brechen, mit dem sie bei einem Garagenflohmarkt belegt wurden. Und dann ist da auch diese alte Frau, die sie beschattet, plötzlich in ihrer Küche sitzt und ebenso schnell wieder verschwindet.