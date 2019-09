Seenotrettung im Mittelmeer

Eine humanitäre Pflicht

Vertreter*innen der Zivilgesellschaft und der Kirche fordern: Eine politische Lösung für die Aufnahme von aus Seenot Geretteten muss dringend her.

BERLIN taz | In Europa muss es eine politische Lösung zur Aufnahme von im Mittelmeer geretteten Geflüchteten geben, forderten Vertreter*innen von zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Kirche am Donnerstagvormittag auf einer Pressekonferenz in Berlin. „Wir sind über 500 Millionen Europäer*innen. Wie kann es sein, dass Europa es nicht schafft, sich auf einen Verteilungsmechanismus zu einigen?“, fragte Barbara Held, Ärztin und Einsatzleiterin der Organisation Sea-Eye. „Das Feilschen um ein paar hundert Menschen nach jeder Rettung ist unwürdig. Die sogenannte ‚Flüchtlingskrise‘ ist in Wirklichkeit eine Krise der Menschenrechte.“

Deutschland und andere europäische Mitgliedstaaten könnten sich nicht länger hinter dem ehemaligen italienischen Innenminister Salvini verstecken, so Held. Die Dublin-Reformen würden blockiert und nach wie vor würden mehr Menschen nach Italien zurückgeschoben als aufgenommen. „Wenn ein Verteilungsmechanismus funktionieren soll, muss er bedingungslos sein“, sagt Held. Viele Geflüchtete steckten trotz Zusagen anderer Länder noch immer in italienischen Aufnahmelagern.

„Die EU und ihre Mitgliedstaaten halten an ihrer Politik der Abschreckung und Abschottung fest“, sagte Tareq Alaows, Vertreter der Seebrücke-Bewegung, die bundesweit immer wieder Tausende auf die Straße bringt. „In der Folge sterben noch immer jeden Tag Menschen bei dem verzweifelten Versuch, nach Europa zu fliehen.“

Das Sterben im Mittelmeer könne sofort beendet werden, wenn sich die EU-Mitgliedstaaten auf eine Verteilung der Geflüchteten einigen würden, so Alaows. Die europäischen Regierungen blockierten aber, obwohl es eine Aufnahmebereitschaft in den Städten und Gemeinden gebe.

Im Juni hatten zwölf deutsche Städte das Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ gegründet und damit ihre Bereitschaft, aus Seenot Gerettete aufzunehmen, klar zum Ausdruck gebracht. „Es geht nicht um reine Symbolpolitik“, sagte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert. „Wir meinen das, was wir da beschlossen haben, tatsächlich ernst.“ Potsdam ist Teil des Bündnisses. Die Bürger*innen der Stadt seien für die Aufnahme und für einen Verteilungsschlüssel, so Schubert: „Wenn man uns ignoriert, ist es so, als würde man unsere Bürgerinnen und Bürger ignorieren.“

„Koalition der Willigen“

Bisher hätten die Städte des Bündnisses allerdings noch keine Möglichkeit gehabt, tatsächlich Menschen aufzunehmen, weil es noch keine Zuweisungen seitens der Bundesregierung und der Länder gegeben habe. „Der nächste Schritt fehlt“, gab er zu. „Sich an einen Tisch zu setzen und zu sehen, wie kann ein Verteilungsschlüssel oder eine Maßnahme sein, damit wir das, was wir zugesagt haben, auch umsetzen können.“

Die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) hat indessen beschlossen, sich ebenfalls in der Seenotrettung zu engagieren, und will gemeinsam mit anderen Organisationen ein eigenes Rettungsschiff ins Mittelmeer schicken. „Die Not hat keine Nationalität“, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am Donnerstag. Die Kirche habe eine humanitäre Verpflichtung, Menschen in Seenot zu unterstützen und zu retten. Die Initiative sei exemplarisches Handeln dafür. Es gebe allerdings bisher noch keine konkreten Kaufverhandlungen für ein Schiff und der Prozess werde wohl noch Monate dauern, so Bedford-Strohm.

Für eine politische Lösung zur Verteilung der Geflüchteten könne es eine „Koalition der Willigen“ geben, sagte er. Sieben bis acht EU-Mitgliedstaaten hätten schon fest zugesagt, an einem Mechanismus teilzunehmen, insgesamt 15 wären womöglich bereit dazu. Sie sollten jetzt handeln, betonten die Teilnehmer*innen mehrfach. „Es muss eine Lösung geben – und kein gegenseitiges Aufeinander-Warten“, so Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert.