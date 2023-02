Schwere Erdbeben in Türkei und Syrien : Mehr als 1.300 Tote

Beben der Stärke 7,9 und 7,4 haben am frühen Morgen den Südosten der Türkei und Nordsyrien erschüttert. Hunderte Menschen kamen ums Leben.

ANKARA/DAMASKUS taz/ap/dpa/epd | Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Zahl der Todesopfer auf insgesamt mehr als 1.300 gestiegen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte am Montag, allein auf türkischem Gebiet seien 912 Menschen ums Leben gekommen. Bilder aus beiden Ländern zeigten schwere Verwüstungen.

Auf beiden Seiten der Grenze wurden die Bewohner mehrere Stunden vor Sonnenaufgang von den Beben aus dem Schlaf gerissen und eilten in einer kalten, regnerischen und verschneiten Winternacht nach draußen. Dutzende Gebäude stürzten in den Städten der Grenzregion ein. Rettungskräfte und Anwohner suchten verzweifelt nach Überlebenden unter den Trümmern.

Auf der syrischen Seite der Grenze erschütterte das Beben von der Opposition kontrollierte Regionen, in denen rund vier Millionen Menschen leben, die wegen des Bürgerkriegs aus anderen Teilen des Landes vertrieben wurden. In einer Stadt, Atmeh, kamen mindestens elf Menschen ums Leben, und viele weitere wurden unter den Trümmern begraben, wie der Arzt Muhib Kaddur sagte. „Wir befürchten, dass die Zahl der Toten in die Hunderte geht“, sagte Kaddur mit Blick auf den von Rebellen kontrollierten Nordwesten.

Aus den kurdisch kontrollierten Gebieten im Nordosten Syriens hieß es, auch hier sei das Beben deutlich spürbar gewesen. Der Schaden könne jedoch noch nicht eingeschätzt werden.

Die US-Erdbebenwarte verortete ein Beben der Stärke 7,8 etwa 33 Kilometer von Gaziantep entfernt, der Hauptstadt der gleichnamigen türkischen Provinz, unweit der Grenze zu Syrien. Die Tiefe wurde mit 18 Kilometern angegeben. Mindestens 20 Nachbeben folgten, manche davon Stunden später nach Tagesanbruch. Das größte hatte nach türkischen Angaben eine Stärke von 6,6.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan teilte auf Twitter mit, es seien umgehend Such- und Rettungsteams in die betroffenen Gebiete entsandt worden. „Wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam so schnell wie möglich und mit dem geringsten Schaden überstehen werden“, schrieb er.

Traumata im Libanon

Auch im Libanon war das Beben mit einer Stärke von rund 4,7 auf der Richter-Skala zu spüren, Tote wurden nicht gemeldet. Dennoch sind viele Li­ba­ne­s*in­nen tief geschockt. Sie wurden durch das Erdbeben aufgeweckt, suchten einen sicheren Ort im Haus unter Tischen oder evakuierten sofort ihre Häuser.

Im Süden der Hauptstadt Beirut bildete sich ein Stau, weil Menschen in ihren Autos ausharrten. Viele wurden an Luftangriffe oder auch an die Explosion vom 4. August 2020 im Hafen Beiruts erinnert. Damals war zunächst ein Beben der Erde zu spüren, bevor die Druckwelle der Explosion durch die Stadt fegte.

Das kollektive Trauma im Libanon, ausgelöst durch Kriege oder die Explosion, ist noch immer kaum aufgearbeitet. Das Erdbeben zeigt, dass viele seelische Wunden noch offen sind. Hinzu kommen dieser Tage im Libanon wie auch in Syrien starke Regenfälle, Blitze und Gewitter, die bei vielen die Angst noch verstärken.

Libanons geschäftsführender Innenminister Bassam Mawlawi forderte die Bür­ge­r*in­nen am Montagmorgen auf, baufällige Gebäude zu verlassen. Wohin sie gehen sollten, sagte er nicht. Das Land befindet sich in einer starken Wirtschaftskrise. Arme Menschen, darunter viele Geflüchtete aus Syrien, leben in unfertigen oder baufälligen Gebäuden, weil die Mieten zu hoch sind.

Tsunami-Warnung in Italien

Griechenland erklärte sich trotz der schweren Spannungen mit der Türkei bereit, Rettungsmannschaften in das Erdbebengebiet zu schicken. Auch Israel will der Türkei humanitäre Hilfe leisten. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant wies Armee und Verteidigungsministerium am Montag an, entsprechende Vorbereitungen zu treffen.

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte zu, Deutschland werde selbstverständlich Hilfe schicken. „Mit Bestürzung verfolgen wir die Nachrichten vom Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion“, schrieb Scholz auf Twitter.

In Italien gab der Zivilschutz noch in der Nacht zu Montag eine Tsunami-Warnung aus, die wenige Stunden später zurückgenommen wurde. Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bot der Türkei und Syrien Hilfe an.

Mitarbeit: Julia Neumann