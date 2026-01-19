piwik no script img

Schutz von SchrebergärtenVerdrängung nur noch gegen Ersatz

Das Gesetz zur Sicherung von Kleingartenflächen bekommt fraktionsübergreifend Zustimmung. Doch Grüne und Linke kritisieren zu laxe Ausnahmeregelungen.

Eine Kleingartenparzelle im Sommer
Schützenswerte Idylle: Schrebergartenanlage in Charlottenburg Foto: imago/Joko
Jonas Wahmkow

Aus Berlin

Jonas Wahmkow

Berlins Klein­gärt­ne­r:in­nen dürfen aufatmen: Das Kleingartenflächensicherungsgesetz befindet sich auf der Zielgeraden. Laut dem Gesetzesentwurf sollen Kleingartenanlagen auf landeseigenen Grundstücken in Zukunft besser vor Verdrängung geschützt werden. Der Stadtentwicklungsausschuss gab in seiner Sitzung am Montag eine Beschlussempfehlung für den Entwurf.

Konkret sieht der Gesetzesentwurf vor, dass für Kleingartenflächen, die bebaut werden sollen, gleichwertige Ersatzflächen im Umkreis von vier Kilometern bereitgestellt werden müssen. Zudem ist laut dem Gesetz eine Bebauung nur dann zulässig, wenn „das öffentliche Interesse“ gegenüber dem einer „kleingärtnerischen Nutzung überwiegt“. In jedem Fall müsse das Abgeordnetenhaus über jede Bebauung von Kleingartenflächen auf landeseigenen Grundstücken entscheiden.

Das Ziel, Kleingärten besser vor Verdrängung zu schützen, wird parteiübergreifend geteilt. Dementsprechend bekam der Entwurf Zuspruch im Ausschuss. Das Gesetz sei „ein deutlicher Fortschritt zum Status quo“, sagt etwa der Linken-Abgeordnete Michael Efler in der Ausschusssitzung.

Die Ausnahmeregelungen sind der Knackpunkt in der Debatte

Michael Efler, Linke

Doch Efler kritisiert auch, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form zu viele Schlupflöcher biete. „Die Ausnahmeregelungen sind der Knackpunkt in der Debatte.“ Ein öffentliches Interesse sei schnell festgestellt, sagt der Stadtentwicklungspolitiker. In der jetzigen Formulierung könne der Senat fast alle Bauvorhaben damit begründen.

Ausnahme Privateigentümer

Auch kritisiert die Linke, dass der Entwurf private Eigentümer ausklammert. Zwar sind diese mit einem Anteil von rund 20 Prozent der insgesamt 70.700 Parzellen in der Hauptstadt nur eine kleine Minderheit. Doch der Flächenverlust ist bei den privaten Eigentümern besonders groß. Aus einer Anfrage des Abgeordneten Turgut Altuğ (SPD, bis 2025 Grüne) geht hervor, dass zwischen 2002 und 2022 zwei Drittel der verlorengegangenen Kleingartenparzellen auf Flächen privater Eigentümer standen.

Auch der Grünen-Abgeordnete Julian Schwarze sieht „große Unterstützung für das Gesetz“, hat allerdings Zweifel, welche Auswirkungen das Gesetz in der Praxis haben wird. So seien im Dreieck Späthsfelde in Treptow-Köpenick derzeit 300 Parzellen bedroht, weil der Senat dort ein neues Stadtquartier plant.

Auf Schwarzes Nachfrage antwortet Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD):„Der Anreiz, möglichst wenig Kleingärten in Anspruch zu nehmen, ist noch einmal höher.“ Es gäbe für das Dreieck Späthsfelde verschiedene Varianten, die derzeit überprüft würden.

Nach der Beschlussempfehlung wird das Gesetz in den federführenden Umweltausschuss übergeben. Findet es auch dort Zustimmung, steht nur noch die Abstimmung im Plenum aus.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kleingartenanlage #Senatsverwaltung für Stadtentwicklung #Flächenversiegelung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
ein blaues Haus in einem Garten
Schutz von Kleingärten Keine Datsche weniger

Kleingärten in Berlin sind immer wieder durch Bauvorhaben bedroht. Der Senat hat nun einen Gesetzentwurf beschlossen, der den Bestand sichern soll.

Von Marie Frank
Kopf einer Zauneidechse
Neues Stadtquartier in Treptow-Köpenick Angriff auf Gärten und Kröten

Auf dem „Dreieck Späthsfelde“ sollen tausende neue Wohnungen entstehen – der BUND warnt vor Versiegelung und ökologischen Schäden.

Von Claudius Prößer
Kleingartensiedlung aus der Luft
Fehlender Wohnraum in Großstädten Enteignet die Kleingärtner!
Kommentar von Paul Wrusch

Es wird zu wenig gebaut, auch, weil es zu wenig freie Flächen gibt. Baut Wohnungen auf Kleingärten! Denn deren einstiger Sinn hat sich längst erledigt.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Grüne-Jugend-Chef vs. Markus Söder Mit lieben Grüßen an den „H****sohn“
2
Trump und seine Grönland-Manie Ein Präsident auf Bulldozerfahrt
3
Professor über Trumps Friedensrat „Das wäre eine Art Frankenstein-Situation“
4
Buch über Superdiversität Weniger Gebildete kommen oft besser mit Diversität klar
5
Ökonom über die USA unter Trump „Das System ist gekippt“
6
Massenmord in Iran Wir können wissen, was geschieht