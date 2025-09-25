piwik no script img

Schutz für Global Sumud FlotillaRom und Madrid stellen sich an die Seite der Gaza-Flotilla

Beide Länder schicken je eine Fregatte, um weitere Angriffe auf den Hilfstransport nach Gaza zu verhindern. Wird das die Taktik Israels verändern?

Ein Schiff mit Palästina-Fahnen
Ein Schiff der Global Sumud Flottilla auf Kurs nach Gaza Foto: ap/dpa
Mirco Keilberth
Von Mirco Keilberth

Tunis taz | Nach Italien schickt nun auch die spanische Regierung eine Fregatte zum Schutz der Global Sumud Flotilla. 53 Schiffe sind derzeit im Konvoi unterwegs. Ihr Ziel: Gaza. In der Nacht auf Mittwoch wurde die Flotilla südlich von Kreta von Drohnen angegriffen. In 14 einzelnen Attacken wurden unbekannte chemische Substanzen und explosive Stoffe auf die Schiffe abgeworfen. Unter den Teilnehmern aus 44 Ländern befinden sich auch Staatsbürger aus mehreren EU-Staaten.

Italiens Verteidigungsministerium schickte am Donnerstag sogar ein zweites Kriegsschiff. „Damit sind wir für alle Eventualitäten gewappnet“, erklärte Guido Crosetto, der italienische Verteidigungsminister. Er warnte aber gleichzeitig vor dem Durchbrechen der israelischen Blockade Gazas. „Wir können unsere Bürger nicht schützen, wenn sie die Hoheitsgewässer anderer Länder überschreiten.“

Zwar hat sich niemand zu der Tat auf offener See bekannt, in Jerusalem äußerte man sich nicht zu den Angriffen. Aber niemand an Bord der Sumud-Schiffe zweifelt daran, dass das israelische Militär die Angriffe durchgeführt hat, um die Teilnehmer an der Weiterfahrt zu hindern. Israel hatte den Sumud-Initiatoren Nähe zur Hamas vorgeworfen, die Vorwürfe aber nicht konkretisiert.

„Sie rufen die Botschaften von Ländern an, aus denen wir stammen“, sagt der Brasilianer Thiago Ávila in einem seiner Videotagebücher. „Dann setzen uns diese Botschaften unter Druck, weil ihnen die Israelis klar kommunizieren, uns gewaltsam angreifen zu wollen.“

Wie wird Israel vorgehen?

Italien und Spanien sind nun die ersten beiden EU-Länder, die mit ihrer Unterstützung auf direkten Konfrontationskurs mit der israelischen Regierung gehen. „Die spanische Regierung besteht darauf, dass internationales Recht eingehalten wird und unsere Staatsbürger auf dem Mittelmeer frei und sicher reisen können“, so Regierungschef Pedro Sánchez am Rande der UN-Vollversammlung.

Das könnte Einfluss haben auf das weitere Vorgehen Israels. Auf den Schiffen rechnet man zwar mit einem Sturm der Boote durch israelische Spezialeinheiten. Doch eine Konfrontation israelischer Soldaten mit Marineeinheiten aus zwei EU-Ländern würde selbst bei engen Partnern wie der Bundesregierung einen Sturm der Entrüstung auslösen.

Laut der größten israelischen Nachrichtenwebseite Ynet könnte die israelische Armee daher auf weitere Störangriffe setzen, um ein verzögertes Ankommen der Flotilla in den Gewässern vor Gaza zu erzwingen.

Italiens Premierministerin Meloni hatte die Global Sumud Initiative zuvor „unnötig, gefährlich und unverantwortlich“ genannt, aber am Mittwoch auch die Angriffe in den Gewässern vor Kreta kritisiert. Ein portugiesisches Schiff, das im Rahmen der Frontex-Mission vor Kreta lag, inspizierte am Donnerstagmorgen die angegriffenen Boote und stellte keine strukturellen Schäden fest.

An Bord gibt man sich trotzig

Angesichts des schnellen Einsatzes der Portugiesen stellt sich an Bord der Sumud-Flotilla eine ganz andere Frage. Nato und EU sind derzeit mit fünf Marinemissionen im Mittelmeer im Einsatz. „Warum schützen deren Boote nicht ihre Staatsbürger vor Drohnenangriffen oder die Lieferungen von Lebensmitteln nach Gaza?“, heißt es an Bord. Dort gibt man sich trotzig. „Wir fahren nach Gaza“, sagt Greta Thunberg in einem ihrer täglichen Videochats.

Bei dem ersten Versuch Thunbergs Hilfsgüter nach Gaza zu bringen, war sie zusammen mit ihren elf Mitstreitern an Bord der Yacht „Madleen“ verhaftet, nach Israel gebracht und später ausgewiesen worden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nahost-Konflikt #Gaza #Greta Thunberg #Italien #Spanien #Drohnen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Segelboot mit Palästinenser-Fahnen
Krieg in Gaza Die Global Sumud Flotilla gerät wieder ins Visier
Der den Gazastreifen ansteuernde Schiffskonvoi wird wohl erneut mit Drohnen angegriffen. Derweil gibt es Differenzen zwischen liberalen und konservativ-religiösen Teilnehmern.
Von Mirco Keilberth
Ein Mann am Redepult der UN
Madrid geht einen Schritt weiter Spanien verhängt Waffen-Embargo gegen Israel
Spaniens Dekret verbietet den Handel von Verteidigungsgütern mit Israel. Flugzeuge mit Gütern für die israelische Armee dürfen den Luftraum nicht mehr nutzen.
Von Reiner Wandler
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Catcalling auf Berlins Straßen Geiler Arsch ist kein Kompliment
2
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird
3
Arbeitsintegration von Geflüchteten Sie wollen arbeiten, dürfen aber nicht
4
Geplante Chatkontrolle der EU Deutschland muss sich dagegen wehren
5
Studie von Ökonomin Claudia Kemfert Klimaschutz zahlt sich richtig aus
6
Explodierende Gesundheitskosten Wie war das mit der Würde des Menschen?