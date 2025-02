Örebro dpa/rtr | Der mutmaßliche Täter gehört zu den an einer schwedischen Schule von Schüssen verletzten Personen. Das teilte die Polizei auf einer Pressekonferenz mit, die im schwedischen Fernsehen übertragen wurde. Es handle sich um einen Mann, sagte Roberto Eid Forest, Chef der lokalen Polizei in Örebro. Zum Zustand des mutmaßlichen Täters und zum Umfang seiner Verletzungen machte er zunächst keine Angaben.

Der schwedische Fernsehsender SVT berichtete von mehreren Toten und etwa 15 Verletzten. Mehrere schwedische Medien berichteten, dass der mutmaßliche Täter tot sei. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht.

Gegen Mittag war es am Campus Risbergska, einer Einrichtung für Erwachsenenbildung, zu Schüssen gekommen. Fünf Verletzte wurden daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Das teilte der Direktor für das Gesundheitswesen in der Region, Jonas Claesson, auf der Pressekonferenz mit. Vier von ihnen sind demnach operiert worden. Zwei der Operierten befänden sich in einem stabilen Zustand, eine Person sei schwer verletzt. Zu den weiteren Verletzten machte Claesson zunächst keine Angaben.

Der Vorfall habe sich in der Stadt Örebro, etwa 200 Kilometer westlich von Stockholm, ereignet. Zunächst werde unter anderem von versuchtem Mord und Brandstiftung ausgegangen. Rettungsdienste waren vor Ort. Auf dem Campus befinden sich mehrere Bildungseinrichtungen für Kinder und Erwachsene.