piwik no script img

Schlimmste Dürre seit 50 JahrenIran setzt auf Geoengineering

Laut Präsident Massud Peseschkian muss Teheran evakuiert werden, wenn es bis zum Jahresende nicht regnet. Jetzt „impft“ die Regierung Wolken.

Gläubige beten für Regen am Schrein des Heiligen Saleh.
Gläubige beten für Regen am Schrein des Heiligen Saleh in Teheran Foto: Vahid Salemi/AP/dpa

afp/taz | Der Iran leidet derzeit unter der schlimmsten Dürre seit 50 Jahren – nun sollen Cloud-Seeding-Flüge helfen, also das „Impfen“ von Wolken. Ein entsprechender Flug sei am Samstag über dem Urmia-See im Nordwesten des Landes absolviert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Irna. Der Urmia ist der größte See Irans, wegen der anhaltenden Dürre ist er aber weitgehend ausgetrocknet und hat sich in eine riesige Salzwüste verwandelt.

Beim Cloud Seeding werden gewöhnliches Salz oder eine Mischung aus verschiedenen Salzen von einem Flugzeug aus in Wolken versprüht. Die Salzkristalle fördern die Kondensation und auf diese Weise die Entstehung von Regen. Die Technik wird bereits von dutzenden Ländern genutzt, darunter die USA, China und Indien. Der Iran hatte im vergangenen Jahr verkündet, seine eigene „Wolkenimpfungs“-Methode entwickelt zu haben.

Der Iran erlebt laut Irna derzeit den „trockensten Herbst seit 50 Jahren“. Die Niederschlagsmenge liege laut staatlichem Wetterdienst in diesem Jahr 89 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. In der Hälfte der iranischen Provinzen hat es seit Monaten keinen Tropfen Regen gegeben. Im gesamten Land herrscht Wasserknappheit.

In der vergangenen Woche hatte der iranische Präsident Massud Peseschkian erklärt, dass Teheran evakuiert werden müsse, wenn es bis zum Jahresende nicht regnet. Nach Angaben der lokalen Behörden gab es seit einem Jahrhundert noch nie so wenig Regen in der Hauptstadt wie in den vergangenen Monaten.

Bisher keine internationale Regelung

Der Umgang mit Geoengineering als Mittel gegen Folgen des Klimawandels ist stark umstritten. Schon zweimal hat die Schweiz probiert, mit den Vereinten Nationen eine Resolution zu beschließen – jeweils erfolglos. Einige Länder wollten sich nicht durch eine Regulierung einschränken lassen, andere befürchteten, schon ein Beschluss zur wissenschaftlichen Untersuchung erwecke den Eindruck, Geoengineering sei akzeptabel.

Bei den Vorstößen der Schweiz ging es speziell um eine Technologie, deren Einsatz globale Auswirkungen hätte: die Beeinflussung der Sonneneinstrahlung zur Senkung der Temperaturen auf der Erde.

Eine Idee zum Dimmen der Sonne ist, Militärjets in die Stratosphäre zu schicken und dort Aerosole wie Schwefeldioxid auszubringen. Es wäre praktisch die Nachahmung eines gigantischen Vulkanausbruchs, etwa dem des Pinatubo auf den Philippinen 1991. Der dabei in die Stratosphäre geschleuderte Schwefel senkte die globale Durchschnittstemperatur im Folgejahr um ein halbes Grad.

Wis­sen­schaft­le­r*in­nen hatten 2022 in der Fachzeitschrift Wires Climate Change ein internationales Verbot von solarem Geoengineering gefordert.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Geoengineering #Iran
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Segelboot mit weissen Segeln vor Offshore Windpark.
Energiewende und Klimaschutz „Wir dürfen nichts unversucht lassen“

Unter Obama hat Steven Chu die Energiewende der USA mitgestaltet, jetzt zerstört Trump sie. Ein Gespräch über Klimaflüchtlinge, Kernkraft und Kompromisse.

Interview von Karsten Lemm
Ein schöner Sonnenuntergang
Jahrestagung des UN-Umweltprogramms Die Sonne abdunkeln fürs Klima

Die Uno soll sich auf Antrag der Schweiz mit solarem Geoengineering beschäftigen. Wis­sen­schaft­le­r warnen vor Plänen, die Sonne abzudunkeln.

Von Susanne Schwarz
Eine weiße Cumuluswolke vor blauem Himmel.
Wenn Staaten das Wetter manipulieren Regen per Knopfdruck

Wie man Regen macht, wird seit über 80 Jahren erprobt. Aber sollten wir Menschen das Wetter überhaupt manipulieren – und wer entscheidet darüber?

Von Nick Reimer

klimawandel

Auf einer Bühne sitzen drei brasilianische Politiker*innen und zwei Vertreter*innen indigener Völker Brasiliens
Zwischenbilanz des UN-Klimagipfels Vielleicht ist ein bisschen Chaos gar nicht schlecht

Die UN-Klimakonferenz läuft anders als erwartet wegen einer überraschenden Idee und indigener Proteste. Die Verhandlungen brachte das durcheinander.

Von Jonas Waack

15.11.2025

Eine Frau sitz am Meer
Klimakrise in Ägypten Einstürzende Altbauten

Jedes Jahr stürzen in Alexandria 40 Gebäude ein. Der Grund dafür ist der steigende Meeresspiegel, der sie unterspült und kollabieren lässt.

Von Asmaa Elsheikh

14.11.2025

Ein Flugzeug am Himmel zieht Konsensstreifen hinter sich her
Senkung Flugverkehrsabgabe Für die Lobby, gegen die Menschheit
Kommentar von Susanne Schwarz

Dass die Bundesregierung das Fliegen billiger macht, ist klimapolitisch falsch. Und auch aus finanzieller Sicht kaum verständlich.

14.11.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Verfassungsgericht zu Antifa-Protesten Blockaden gegen rechte Demos bleiben strafbar
2
Wehrpflicht Koalition schafft es zur Musterung
3
Streeck will bei Älteren sparen Die kalte Logik der Bilanzen
4
Rechtsextremismus bei der Polizei „Man schwimmt halt so mit“
5
Einigung der Bundesregierung Der Wehrpflicht-Kompromiss beweist demokratische Stärke
6
Grüne und Linkspartei Bis zur Selbstaufgabe