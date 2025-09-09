piwik no script img

SchizophrenieDie Mutter ist nicht schuld

Mitsuo Iwamoto
von Mitsuo Iwamoto

In der Psychoanalyse war man lange sicher, dass Schizophrenie an der Mutter liegt. Wie ein Anruf diese These ins Wanken brachte.

Bilderstapel, das oberste Bild zeigt Hirnscans.
Diese Hirne von Zwillingen, von denen einer schizophren war, waren grundlegend für die Anerkennung der neurobiologischen Ursachen Foto: Fuller Torrey, The Stanley Medical Research Institute, Montage: taz

A ls Eleanor Owens im August 1978 im US-Bundesstaat Washington ihre Zeitung aufschlug, las sie dort von einer schrecklichen Tat. Ein junger Mann hatte ein Seniorenpaar getötet. Er litt an Schizophrenie und befand sich in einem Wahnzustand.

Für Owens ein Déjà-vu. Ihr eigener Sohn, der auch an Schizophrenie litt, hatte ein Jahr zuvor ein ähnliches Verbrechen begangen. Sie erinnerte sich, wie schlecht es ihr danach ging. So erzählt es Owens 2011 in einem Interview mit der Seattle Times.

In dem Moment beschloss sie, etwas Ungewöhnliches zu tun. Sie suchte im Telefonbuch die Nummer der Eltern des jungen Mannes und rief sie an.

Es war ein Schritt gegen die Gefühle von Scham und Schuld. Denn die damals vorherrschende Theorie zur Ursache von Schizophrenie erklärte die Erkrankung mit der sogenannten „schizophrenogenen Mutter“. Der Grundgedanke: Mütter, die angeblich streng, ablehnend, lieblos, dominierend oder überbehütend waren, setzten ihre Kinder einem enormen psychischen Druck aus. So blieb den Kindern angeblich nur noch die Flucht in Wahnvorstellungen und Fantasien.

Der Anfang vom Ende des Mutter-Blaimings

Das Problem war nur: Die Theorie war falsch.

Bis die Öffentlichkeit das erkannte, dauerte es bis Mitte der 80er Jahre. Dabei lieferte die Wissenschaft schon lange zuvor Hinweise, dass neben traumatischen Erfahrungen auch genetische Faktoren das Risiko für Schizophrenie erhöhen und die Krankheit mit Unregelmäßigkeiten im Dopaminhaushalt einhergeht. Trotzdem hielten Psy­cho­ana­ly­ti­ke­r*in­nen noch lange an der „Mütter-Theorie“ fest.

Die Wende begann mit dem Anruf von Eleanor Owens bei der Familie des kranken Täters. Am Telefon drückte sie ihnen ihr Mitgefühl aus. Sie bot ihre Unterstützung an. Und sie animierte andere Familien mit schizophrenen Angehörigen, es ihr gleichzutun.
Aus der Gruppe entwickelte sich die National Alliance on Mental Illness (Nami). Gemeinsam kämpften sie für die Destigmatisierung von schizophrenen Menschen und ihren Familien.

Müttern, deren Kinder heute mit Schizophrenie diagnostiziert werden, wird nicht mehr die Schuld für die Krankheit zugeschoben. Dass das so ist, liegt auch an der jahrzehntelangen Arbeit von Angehörigen wie Eleanor Owens.

der anstoß

Wie beginnt Veränderung? In der Kolumne „Der Anstoß“ erzählen wir jede Woche von einem historischen Moment, der etwas angestoßen hat.

Nur wenige Jahre später führte ihre Arbeit zu einer Dokumentation im öffentlich-rechtlichen US-Fernsehen, die über neurobiologische Ursachen von Schizophrenie aufklärte. Der Anfang vom Ende des Mutter-Blaimings war gekommen.

Mitsuo Iwamoto

Mitsuo Iwamoto

 Redakteur
Studium mit Schwerpunkt Internationale Beziehungen in Oxford, danach Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München. 2025 mit dem Zukunftsressort der wochentaz zu den "Top 30 bis 30" des "Medium Magazin" gewählt. Schreibt oft über soziale Bewegungen und Lösungsansätze in der Klimakrise.
Themen #wochentaz #Zukunft #Schizophrenie #Kolumne Der Anstoß
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Placebopillen auf einem dunklen Holztisch

Placebos

Heimlicher Star der Psychiatrie

Placebos können bei verschiedensten psychischen Erkrankungen so effektiv sein wie Medikamente mit Wirkstoffen. Das zeigt jetzt eine neue Studie.
Von Manuela Heim
4 junge Männer spiegeln sich in einer Pfütze, das Bild steht auf dem Kopf

Leben mit Psychose

Zwischen Wahn und Sinn

Zwei der drei Brüder unseres Autors sind schizophren. Gemeinsam mit seiner Familie beschreibt er, was die Erkrankungen für das Miteinander bedeuten.
Von Valentin Grebe und Merlin Grebe
Puja Angelika Büche

Betroffene über Schizophrenie

„Es ist ein höllischer Zustand“

Eines Tages hörte Puja Angelika Büche eine unheimliche Stimme ganz nah an ihrem Ohr. Aber da war niemand. Ein Gespräch über Gedanken, die einem nicht gehören.
Von Friederike Grabitz
