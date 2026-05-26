Schamanismus auf Disney+: Survival-Show übers Schicksal
Bei „Battle of Fates“ treten koreanische Wahrsager*innen gegeneinander an. Sie lesen Leben und raten Todesursachen. Ein irritierender Spaß!
Hier vermischen sich Glaubenssysteme mit den kommerziellen Prinzipien von Survival-Shows. Hier werden private, rituelle Praktiken in die Öffentlichkeit gezerrt. Hier wird belohnt, wer die härtesten Schicksalsschläge von Menschen erraten kann. Großartig!
Bei der koreanischen Show „Battle of Fates“ (Disney+) treten 49 Menschen gegeneinander an. Wer kennt das Schicksal am besten? Die (oft exaltierten) Schaman*innen mit all ihren Fächern, Glöckchen und Fahnen? Die mysteriös-blickenden Tarot-Leser*innen, die blind ihre Karten mischen? Die Saju-Expert*innen, die anhand von Geburtsdaten Berechnungen anstellen und dabei blicken als würden sie über Formeln für Mondreisen grübeln? Oder doch die Fuß- und Gesichtsleser*innen?
Das Konzept geht so: Die Teilnehmenden sitzen in einem schummrigen Saal, bekommen eine Aufgabe, etwa die Todesursache einer 2009 Verstorbenen zu erraten oder aus einer Gruppe von vier Männern den einen zu finden, der im Lotto gewonnen hat, und den anderen, der vom Blitz getroffen wurde.
„Battle of Fates“, 10 Folgen bei Disney+
Promi-Schaman*innen
Am Ende dürfen ein paar ihre Lösung vortragen. Wer richtig liegt und dabei am meisten überzeugt durch Schnelligkeit, Detailgenauigkeit oder einfach nur Selbstdarstellung, kommt in die nächste Runde. Die Jury besteht aus Prominenten, die selbst auch Bezüge zu Schamanismus haben. Ein Jurymitglied macht da nicht mit: „Ich glaube nicht an Schicksalsdeutung. Wirklich nicht.“ Danke für die Identifikationsfläche!
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Ob die Teilnehmenden nun tricksen oder ob was dran ist an den Geistergeschichten, müssen die Zuschauer*innen selbst entscheiden. Im Grunde geht es aber nicht darum, sondern wie tief verwurzelte Glaubenssysteme auf einer globalen Plattform dargestellt werden, Schaman*innen Saju-Expert*innen beim Rechnen stören und darum wie – es ist immer noch Reality-TV! – Konkurrenz sich fies freundlich zulächelt, bevor sie lästert.
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