Samuel Becketts Notate zu NS-Deutschland„Kalt, kahl & schlechtes Essen. Probieren kann schaden“

Lange bevor er die Texte verfasste, die Samuel Beckett zu einem der gefeiertsten wie rätselhaftesten Autoren des 20. Jahrhunderts machen sollten, brach der knapp 30-jährige Ire zu einer Reise ins nationalsozialistische Deutschland auf. Warum der spätere Verfasser von „Warten auf Godot“ und „Endspiel“ in den 1930er Jahren ausgerechnet in die junge NS-Diktatur reist, noch dazu im eisigen Winter und fast ohne Geld, ist unbekannt. In einem Brief an die Dichterin Mary Manning begründet er lediglich ex negativo: „Es erweist sich tatsächlich als Reise von etwas weg und nicht zu etwas hin.“

Zu jener Zeit hatte der junge Beckett eben erst seine akademische Laufbahn aufgegeben. Zwar hatte er gerade seinen ersten Roman „Murphy“ zu Ende geschrieben, fand jedoch keinen Verleger dafür. Von Geldsorgen geplagt, begleiteten ihn auch noch Blasenprobleme, Aftergeschwüre und Erkältungen auf der Reise durch Deutschland. Am 7. November 1936 notiert er sich folgenden Satz: „Die Vergangenheit ist ein Gewissensbiss, die Gegenwart eine Last, die Zukunft ein Greuel.“

In sechs Heften dokumentiert der junge Beckett seine Erlebnisse und Beobachtungen jener sechs Monate, in denen er von Hamburg über etliche Zwischenstopps nach Berlin, Leipzig, Dresden und schließlich München reist. Erst nach dem Tod des Autors im Jahr 1989 tauchten die Notizen im Keller seiner Pariser Wohnung auf. Weitere 35 Jahre harrten sie der Veröffentlichung.

Das Buch Samuel Beckett: „German Diaries. 28. September 1936 – 1. April 1937“. Englisch und deutsch. Aus dem Englischen von Gaby Hartel. Herausgegeben von Mark Nixon und Oliver Lubrich. 1.352 Seiten, 78 Euro

„Nichts weiter als die Tat eines besessenen Neurotikers“, beschreibt Beckett sein „idiotisches Tagebuch“. Auf die Frage, warum er seine Reiseeindrücke nicht zu publizieren versucht, reagiert er mit der Gegenfrage: „Warum ist es üblich, den Hosenschlitz geschlossen zu halten?“

Erstmalige Veröffentlichung

Dennoch stellt die erstmalige Veröffentlichung der „German Diaries“ nun einen substantiellen Gewinn nicht nur für ein Fachpublikum, sondern auch für interessierte Le­se­r*in­nen dar. Auf den 1.350 Seiten findet sich jeweils links der englische Text und rechts seine Übersetzung, womit die Suhrkamp-Publikation zugleich die Erstveröffentlichung in der Originalsprache darstellt.

Dazu sind die Tagebücher um einen ausführlichen Stellenkommentar ergänzt, der historische Einordnungen sowie intertextuelle Bezüge liefert. Wer sich vom Umfang der Publikation nicht abschrecken lässt, kommt schnell in den Genuss eines von Wortwitz und Selbstironie strotzenden Endlos-Protokolls. So beginnt etwa der Eintrag vom 8. Januar in Berlin mit: „Geschwür in Ritze schlimmer denn je. Sitzen, stehen, liegen, alles tut gleich weh. Scheißen eine Tortur. Mögen Gottes Velleitäten geschehen.“

Nachdem er sich am darauffolgenden Tag bis zum Gedächtnisverlust betrinkt, schreibt der künftige Nobelpreisträger: „Werde um 10 in meinen Kleidern wach, mit Schuhen und allem. Komme schwankend auf die Beine & frühstücke. Ritze besser! Gehe, noch immer betrunken, zum Gendarmenplatz.“

Ein Konzert im Café Vaterland bilanziert er als „grauenhafte Kapelle, dirigiert von einem Verrenkungskünstler mit Gelenksteife“; für ein Hamburger Restaurant findet er die Worte „kalt, kahl & schlechtes Essen. Probieren kann schaden“. Und vom Lübecker Dom schreibt Beckett, er werde ihn nie vergessen – wegen eines „gotteslästerlichen“, „kurzen, kräftigen & leisen“ Wasserlassens im nördlichen Chorumgang.

Den körperlichen Beschwerden zum Trotz jagt Beckett durch die Museenlandschaft Deutschlands und fertigt schier endlose Listen der gesichteten Kunstwerke an. Sein Interesse für zeitgenössische Malerei lässt ihn Bekanntschaft schließen mit dem Kunstsammler Gurlitt, der ihm Einblicke in seine private Sammlung gewährt. Und in den sogenannten „Schreckenskammern des Entarteten“ der gleichgeschalteten Museen sowie in ihren Archiven studiert Beckett alles, was noch zu sehen ist von den deutschen Expressionisten der „Kunstgruppe Brücke“ um Kirchner und Schmidt-Rotluff sowie von Dix, Kandinsky, Kokoschka, Chagall und vielen mehr.

Historische Ereignisse sind zweitrangig

Eher beiläufig verzeichnet der Reisende während der sechs Monate in Deutschland einschneidende historische Ereignisse wie die Unterzeichnung des Antikominternpaktes mit Japan oder das Verbot von Thomas Manns Schriften samt der Aberkennung seiner Staatsbürgerschaft. Becketts Beobachtungen im faschistischen Deutschland scheinen hellsichtig, wenn er schon in der ersten Woche nach seiner Ankunft in Hamburg unter dem Eindruck einer über Lautsprecher „plärrenden“ Propagandarede von Hitler knapp kommentiert: „Apoplexie. Sie müssen bald kämpfen (oder platzen).“

Dabei gelingt es Beckett leichterdings, die „Nazilitanei“ gerade in ihrer pathetischen Lächerlichkeit zu entlarven. Zu einer „nicht enden wollenden Tirade des Führers“ im Radio notiert er nur: „Lustig, wie alle schlappmachen & einer nach dem anderen ins Bett geht, während die Rede noch in vollem Gang ist.“ Gleichgeschaltete Kunst ist ihm nichts als „ernster Kitsch“, und „bei den Begriffen ‚historische Notwendigkeit‘ & ‚Deutsches Schicksal‘ kommt mir die Kotze hoch“, wie er nach Monaten im Land genervt festhält.

Vielerorts greifen denn auch Motive, Ton und Duktus der Tagebücher auf Becketts späteres literarisches Schaffen vor. Vor diesem Hintergrund treten die antisemitischen Wutausbrüche seiner Zeitgenossen durch die Linse des Autors als Ausdruck ihrer existenziellen Verlorenheit in Erscheinung; das „NS-Evangelium“ ist nichts als das zum Scheitern verurteilte Bestreben, eine sinnstiftende Metaphysik in die Moderne hinüberzuretten.

Gespräch mit Herausgeber

„Der Fremde sieht mehr“, konstatiert Oliver Lubrich. Der Herausgeber der Tagebücher und Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft in Bern forscht zu Reiseberichten im „Dritten Reich“. Die Besonderheit an Becketts Perspektive, sagt Lubrich, sei das Fehlen jeglicher Faszination für die Selbstinszenierung des Nationalsozialismus: „Große Erzählungen öden ihn an.“ Der junge Autor stelle im Studium der Nazibegriffe im öffentlichen Raum die Genauigkeit „eines professionellen Korrespondenten“ unter Beweis, so der Herausgeber.

Denn bei allem Desinteresse für die Selbstinszenierung der Nazis entgehen Beckett die ideologischen Veränderungen nicht, die sich allem voran in der Sprache niederschlagen. An einer Stelle bilanziert Beckett, dass Goebbels beim Errichten des „neuen Deutschlands“ vermittels „sentimentaler Demagogie“ und „brillanten Obskurantismen“ mehr zuzuschreiben sei „als allen anderen zusammen“. Die Zeit während der Reise nutze der junge Schriftsteller bewusst, um die Sprache und Konzepte seiner Kunstproduktion zu verfeinern: „Wie kann ich eine Sprache finden, um den Totalitarismus zu umgehen?“, fasst Lubrich die Leitfrage der Tagebücher zusammen.

Noch ohne das Wissen um die Totalitarismusstudien der Tagebücher liest Adorno in seinem „Versuch, das Endspiel zu verstehen“ Becketts späteres Bühnenstück vor dem Hintergrund des NS-Schreckens: „Nach dem Zweiten Weltkrieg ist alles, auch die auferstandene Kultur zerstört, ohne es zu wissen; die Menschheit vegetiert kriechend fort nach Vorgängen, welche eigentlich auch die Überlebenden nicht überleben können.“

Ebenso betont der Herausgeber vor dem Hintergrund der Tagebücher die Plausibilität einer unmittelbar-politischen Lesart Becketts, wonach es sich etwa bei den Godot-Protagonisten Vladimir und Estragon „um zwei Juden handelt, die auf ihren Schleuser warten“.

Nachdem sich Beckett in Halle die „Schreckenskammer“ hatte aufschließen lassen, fügt Lubrich an, „kann es sein, dass in Halle noch in diesem Jahr wieder eine Kulturpolitik einsetzt, die Probleme mit bestimmten Strömungen moderner Kunst hat“. Vor diesem Hintergrund sei der Text, obgleich 90 Jahre alt, heute durchaus relevant.

Als Oliver Lubrich sein Forschungsprojekt „Reisen ins Reich“ 2003 begann, war die Vorstellung, dass in Deutschland jemals wieder Rechtspopulismus ein Problem sein könnte, noch abstrakt. Das hat sich inzwischen geändert. „Die Frage bei Beckett, wie sich Menschen verhalten, die anfällig für rechtsextreme, rechtspopulistische Verschwörungserzählungen sind, ist wahnsinnig aktuell.“