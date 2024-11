SPD-Linker Sebastian Roloff„Die Debatte über die Kanzlerkandidatur kommt zur Unzeit“

taz: Herr Roloff, der Fraktionsvize Dirk Wiese und die Co-Vorsitzende der Parlamentarischen Linken, Wiebke Esdar, fordern eine offene Debatte, ob Olaf Scholz oder Boris Pistorius Kanzlerkandidat der SPD werden soll. Ist das sinnvoll?

Sebastian Roloff: Nein. Die Debatte über die Kanzlerkandidatur kommt zur Unzeit. Wir führen seit zweieinhalb Wochen eine Diskussion über das Personal, anstatt zu erzählen, was die SPD in der Ampel erreicht hat, und vor allem, was sie noch vorhat. Auch dass Dirk Wiese und Wiebke Esdar ihr Statement veröffentlichen, während der Kanzler in Rio beim G-20-Gipfel ist, ist bemerkenswert. Wir geben derzeit kein gutes Bild ab. Deshalb hoffe ich, dass diese Frage schnell geklärt wird.

Im Interview: Sebastian Roloff 41, ist Bundestagsabgeordneter. 2023 wurde er in den SPD-Bundesvorstand gewählt. Er ist Vorstandsmitglied des Forums Demokratische Linke 21.

taz: Wer soll das klären?

Roloff: Die zuständigen Gremien, also das Präsidium und der Parteivorstand. Die Entscheidung kann nur ein Parteitag fällen. Aber ich erwarte, dass sich der Parteivorstand spätestens Montag für Olaf Scholz ausspricht. Es ist unklug, die Diskussion weiter laufen zu lassen.

taz: Wie ist die Stimmung an der Basis? Viele Medienberichte legen nahe, dass dort viele Boris Pistorius wollen. Nehmen Sie das auch so wahr?

Roloff: Nein, nicht so einheitlich. Mir schreiben manche GenossInnen, dass Olaf Scholz unbedingt weitermachen soll, andere wollen lieber Boris Pistorius. Andere fragen, ob die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger nicht die beste Wahl wäre. Ja, es gibt Diskussion an der Basis. Das ist angesichts der bescheidenen Umfrageergebnisse für die SPD auch nachvollziehbar. Pistorius ist laut Umfragen beliebter als Scholz. Daher glauben manche, dass er die bessere Wahl wäre.

taz: Sie nicht. Warum nicht?

Roloff: Weil ich mich an die Kanzlerkandidaturen von Frank-Walter Steinmeier, Peer Steinbrück und Martin Schulz erinnern kann. Die waren alle phasenweise beliebter als die Kanzlerin Angela Merkel. Trotzdem haben sie die Wahlen verloren. Man sollte sich nicht von Umfragen und Momentaufnahmen blenden lassen. Es kann gut sein, dass ein Kanzlerkandidat Pistorius im ersten Moment beliebt wäre, aber im Januar und Februar davon nichts mehr übrig wäre. Ein Amtsbonus kann im Wahlkampf auch sehr hilfreich sein. Und es gab noch nie den Fall, dass ein amtierender sozialdemokratischer Kanzler nicht der nächste Kanzlerkandidat war.