piwik no script img

Russischer KI-SchneesturmFakes in geordneten Bahnen

Der aktuelle Rekordschnee auf Kamtschatka ist real, doch auf Social Media wird er überhöht. Warum emotionale KI-Fakebilder so gut funktionieren.

Zwei Menschen im Tiefschnee auf Kamtschatka
Dieses Bild ist übrigens echt. Kamtschatka, 19. Januar 2026 Foto: Government of Kamtschatka/Territory via XinHua/dpa
Ann-Kathrin Leclere

Von

Ann-Kathrin Leclere

Im Januar hat es auf der russischen Halbinsel Kamtschatka außergewöhnlich stark geschneit. Das ist unstrittig. Innerhalb weniger Wochen fielen Schneemengen, die sonst auf mehrere Monate verteilt sind. Straßen sind blockiert, Erdgeschosse eingeschneit, Fahrzeuge kaum noch sichtbar. Mindestens zwei Menschen sind durch die Schneemassen bereits gestorben. Ein reales, dramatisches Wetterereignis. Und genau darin liegt der Nährboden für etwas anderes: Fakebilder und Videos, die die Schneemassen noch extremer und höher darstellen, um die Situation noch krasser und surrealer wirken zu lassen.

Wer in diesen Tagen „Kamtschatka“ bei Instagram oder Tiktok eingibt, landet in einer Parallelwelt aus meterhohen Schneewänden, Hochhäusern, die bis zum zwanzigsten Stock im Schnee verschwinden, und Menschen, die scheinbar spielerisch durch apokalyptische Schneemassenlandschaften rodeln. Viele dieser Bilder, die gerade viral gehen, sind nachweislich KI-generiert und übertrieben. Und sie funktionieren erstaunlich gut.

Sie funktionieren, weil sie emotionalisieren. Sobald das passiert, fragt man sich eher nicht, ob sie echt sind, sondern man freut sich über die Menschen, die lachend durch den Schnee springen, über geordnete Bahnen, die Schlitten durch das Chaos ziehen – als würden sie sich dort mit Gelassenheit und Kreativität arrangieren. Die Bilder funktionieren, weil wir ein tiefes Bedürfnis nach Ordnung im Ausnahmezustand haben. Nach der Idee, dass selbst im Sturm klare Spuren entstehen können.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hinzu kommt ein zweiter Effekt: Es gibt nur wenige visuelle Erzählungen aus Russland, die Menschen im Alltag zeigen – und noch weniger, die Leichtigkeit, Spiel oder Gemeinschaft transportieren. Die KI-Fakes füllen diese Leerstelle perfekt. Sie zeigen ein Russland, das extrem und zugleich friedlich wirkt. Menschen stapfen durch den Schnee, gehen einkaufen, fahren Schlitten. Die Bilder zeigen, was wir uns wünschen.

Berechtige Zweifel an Echtheit

Auch Fake-News-Watchdog-Seiten wie etwa das deutsche Mimikama oder die polnische Demagog erheben berechtigte Zweifel an diesen Bildern. Sie wollen die Situation nicht kleinreden und berichten: Ja, es gibt dort außergewöhnlich viel Schnee. Aber offizielle Messwerte sprechen von rund 170 Zentimeter Schneehöhe, lokal mehr durch Verwehungen – aber nicht von 30, 40 oder 50 Metern. Reuters dokumentiert meterhohe Schneemassen, eingeschneite Erdgeschosse und blockierte Zugänge. Was fehlt, sind Städte, die bis zur Dachkante im Schnee versinken, wie es die KI-Bilder glauben lassen wollen.

Technisch lassen sich viele der viralen Bilder entlarven, etwa weil sie zu glatte, filmische Kamerafahrten enthalten, fehlende Texturen, springende Details oder unlogische Architektur. KI-Detektoren wie „Hive Moderation“ oder „AI or Not“ stufen die Bilder mit hoher Wahrscheinlichkeit als künstlich erzeugt ein. Rückwärtssuchen führen zu keiner seriösen Quelle oder sogar ins Leere.

Der Fake-Schneesturm funktioniert wie ein echter: Er nimmt Orientierung. Wenn man einmal akzeptiert hat, dass dort alles im Schnee versinkt, dann erscheint auch das Unglaubwürdigste plausibel. Bestätigungslogik ersetzt Skepsis. Und so werden die sauberen Bahnen im KI-Schnee trügerisch: Sie sehen nach Ruhe und Ordnung aus, entstehen aber in einem künstlichen Sturm.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Fake News #Russland #Künstliche Intelligenz #Fake #Schnee
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine ältere Frau, die mit einem Gehstock unterwegs ist, beleuchtet ihren Weg mit einer Taschenlampe auf einer Straße während eines Stromausfalls
Stromausfall nach russischem Angriff Töten ohne Blutvergießen
Kommentar von Bernhard Clasen

Moskau schickt die Truppen auf gnadenlose Mission gegen die ukrainische Zivilbevölkerung. Die mangelnde Energieversorgung führt immer wieder zu Toten.

Rettungszelte stehen vor dunkelen Häusern
Blackouts durch russische Luftangriffe Wintertage ohne Strom und Heizung in Kyjiw

Durch einen massiven russischen Luftangriff sind in Kyjiw großflächig Strom und Heizung ausgefallen. Der starke Frost macht die Situation noch schlimmer. 

Von Julia Surkowa
Nahaufnahme auf den Mund von US-Präsident Trump
Strafrechts-Professorin über Fake News „Wahrheit als Kategorie steht auf dem Spiel“

Die Grenze zwischen Fakt und Fiktion wird in den sozialen Medien immer verschwommener. Und das veraltete Strafrecht hinkt hinterher, sagt Elisa Hoven.

Interview von Luisa Faust
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
2
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal
3
Subventionen für E-Autos Strohhalm für Verbrennerfans
4
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
5
Prozess wegen Koran-Verbrennung Grenzen des Protests
6
„Academic Boycott Konferenz“ in Berlin Oder soll man es lassen?