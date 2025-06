Moskau taz Der 16-jährige Jura trifft 1986 in Charkiw, damals noch sowjetisch, auf den 19-jährigen Wolodja. Es ist Sommerzeit, Pionierlagerzeit. Strenges Regiment. Alles ist durchgetaktet, frühes Aufstehen, Sport, Fahnenappell, liebliche Lieder von der „hellen Zukunft“.

Jura und Wolodja aber interessieren sich nur füreinander. Es entwickelt sich eine jugendlich zarte Liebesgeschichte. Eine Geschichte, die nicht sein darf in der Sowjetunion. Die auch im heutigen Russland nicht sein darf, da das Oberste Gericht des Landes im November 2023 die „internationale LGBT-Bewegung“ – was das sein soll, erläuterten die Richter nicht – für „extremistisch“ erklärt hatte.

Als die beiden jungen Autorinnen Katerina Silwanowa, mittlerweile lebt sie in der Ukraine, und Jelena Malissowa, die im Exil in Berlin ist, die Geschichte von Jura und Wolodja 2010 unter dem Titel „Ein Sommer im Pionierhalstuch“ im Internet veröffentlichten, galt Homosexualität in Russland zwar weiterhin als „anrüchig“, doch Gesetze gegen „LGBT-Propaganda“ gab es noch nicht.

Queerer Bestseller 2021 in Russland

2021 publizierte der Moskauer Verlag Popcorn Books die Geschichte über die Liebe der beiden Pioniere als Jugendbuch. Es wurde zum Bestseller. Mittlerweile ist es unter dem Titel „Du und ich und der Sommer“ in der Verlagsgruppe Penguin Random House auch auf Deutsch erschienen, weitere Erzählungen der Liebestrilogie folgten.

In Russland findet sich „Ein Sommer im Pionierhalstuch“ in keiner Buchhandlung mehr. Es liegt auf Polizeistationen und in Gerichten, als Beweisstück in einem weiteren kafkaesken Gerichtsprozess, mit dem das russische Regime jeden Bereich im Land auf Linie zu bringen versucht.

 Ein Bestseller liegt nur noch vor Gericht aus, als Beweisstück in einem kafkaesken Strafprozess

Angefangen hatte es Mitte Mai, als Po­li­zis­t*in­nen den Moskauer Verlag Eksmo durchsuchten. Mehrere Mitarbeiter*innen, auch ehemalige, wurden abgeführt und stundenlang verhört. Der Verlag – er gehört zum zweitgrößten in Russland – hatte kurz zuvor die beiden kleineren Verlage Popcorn Books und Individuum gekauft. „Wir haben immer im Rahmen des Gesetzes gearbeitet“, schrieben Mit­ar­bei­te­r*in­nen des Individuum-Verlags an dem Durchsuchungstag auf Telegram. Seitdem sind sie still.

Ihr einstiger Verkaufsleiter Pawel Iwanow, aber auch der jetzige Geschäftsführer Dmitri Protopopow und der Verkaufsleiter Artjom ­Wachljajew stehen derzeit unter Hausarrest. Weil sie angeblich „aus Eigennutz“ Bücher veröffentlicht und verkauft hätten, die die „Aktivität der LGBT-Bewegung propagieren“, drohen ihnen bis zu zwölf Jahre Haft.

Noch mehr Selbstzensur

Als schwarze Zeit für unabhängige Verlage bezeichnen Ken­ne­r*in­nen der russischen Buchbranche die Festnahme. Sie rechnen mit der Verschärfung der Risikobewertung von Büchern und mit noch mehr Selbstzensur in den Verlagshäusern.

Gleich nach den Durchsuchungen verschickte Eksmo eine Liste an Buchläden, welche Bücher diese am besten aus den Regalen „entsorgen“ sollten. „Ein Sommer im Pionierhalstuch“ stand da genauso drauf wie Alice Osemans Webcomicserie „Heartstopper“, Benjamin Alire Sáenz’ „Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums“ oder Becky Albertallis „Creekwood“-Buchreihe. Alles Erzählungen über die Liebe zwischen Jungen.

Die Verlagsbranche war aufgeschreckt. Anzeichen aber, dass auch ihre Arbeit ins Visier der Behörden geraten würde, gab es bereits Monate vorher zuhauf. Mal durchsuchten Ermittler einen unabhängigen Buchladen in Nowosibirsk in Sibirien, mal einen in Sankt Petersburg und immer wieder Buchläden in Moskau. Polizisten übergaben Listen an die Betreiber*innen, welche Werke aus ihren Regalen zu verschwinden hätten.

Grauzone der „unzuverlässigen Bücher“

Es gibt längst eine Grauzone der „unzuverlässigen Bücher“. Von den Behörden gibt es keine klaren Vorgaben. So versucht jeder/r, sich selbst zu schützen, weil alle zu wissen glauben, was lieber im Verborgenen bleiben sollte. Denn die Angst ist überall, niemand will denunziert werden, niemand will sich dafür vor Gericht verantworten müssen, einmal das „falsche“ Buch in der Öffentlichkeit aufgeschlagen zu haben.

Seit Russland die Ukraine überfallen hat und Re­gime­kri­ti­ke­r*in­nen zu „ausländischen Agenten“, „unerwünschten Organisationen“ und „Extremisten“ abstempelt, verschwinden in den Buchläden ganze Bücherregale. Manche Bücher werden in undurchsichtiges Papier gepackt, mit einem dickem „Agenten“-Stempel versehen und so doch noch verkauft. Das aber dürfte nach dem „Fall Eksmo“ immer seltener vorkommen.

In den Bibliotheken wird seit Monaten manches – von „Agenten“, oder „Extremisten“, wegen „LGBT-Propaganda“ oder „Childfree-Propaganda“ – in „Sonderlager gebracht. Sie werden mit dem sogenannten „Status 5“ versehen und dürfen nicht mehr an Le­se­r*in­nen ausgegeben werden.

Es ist eine Realität, an die sich die Menschen im Land angepasst haben. „Welches Buch schlage ich in der Metro noch auf? Welches kann ich noch verschenken?“, fragen sie sich. Derweil füllen sich in den Läden die Regale mit Büchern von sogenannten Z-Autor*innen, die den Krieg gegen die Ukraine verherrlichen.

Kapitel geschwärzt in Pasolini-Biographie

Ver­le­ge­r*in­nen bewerten längst jedes einzelne Buch juristisch auf vermeintlich heikle Stellen. Vor einem Jahr hatte der AST-Verlag ein ganzes Kapitel von Roberto Carneros Pasolini-Biografie geschwärzt, weil es auf den Seiten um die Homosexualität des italienischen Regisseurs ging.

Der Verlag Samokat hatte vor einigen Wochen verschiedene Buchläden gebeten, mehr als 20 seiner Werke aus dem Verkauf zu nehmen. Es sind Geschichten über queere Liebe, über Krieg, über Feminismus. Aus manchem Verlag heißt es mittlerweile, klare Vorgaben, was erlaubt sei und was verboten, wären hilfreich. Das würde letztlich zu einer Zensurbehörde führen.