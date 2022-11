Rettungsaktion vor Griechenland : Rund 500 Menschen in Seenot

Ein Boot mit Hunderten Menschen an Bord ist südlich vor Kreta in Seenot geraten. Fischer versuchen nun, das Boot Richtung Küste abzuschleppen.

ATHEN afp/taz | Die griechischen Küstenwache hat eine Rettungsaktion für ein südwestlich von Kreta in Seenot geratenes Boot mit vermutlich hunderten Migranten an Bord gestartet. In einem Notruf sei von 400 bis 500 Insassen die Rede gewesen, sagte eine Sprecherin der Küstenwache am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Starke Winde behinderten jedoch die Rettung.

„Wir können das im Wasser treibende Boot sehen. Es sind sehr viele Menschen an Bord“, sagte die Sprecherin. Laut der Küstenwache ging der Notruf kurz nach Mitternacht ein. Zwei Frachtschiffe, ein Tanker sowie zwei italienische Fischerboote seien in der Nähe und leisteten Hilfe.

Laut Berichten griechischer Medien befindet sich das Schiff etwa 18 Seemeilen, das sind rund 33 Kilometer, südlich der Stadt Paleochora. Von dem Fischerboot sei bereits kurz nach Mitternacht ein Notsignal gesendet worden. Erste Berichte deuteten demnach auf einen mechanischen Defekt hin.

Fischerboote nehmen Flüchtlingsboot in Schepptau

Im Laufe des Vormittags sei das Schiff laut mehreren Medienberichten von den zwei Fischerbooten erreicht worden. Es solle nun nach Paleochora abgeschleppt werden. Ein Umstieg der Menschen auf die sicheren Boote sei wegen des starken Windes nicht möglich.

Aufgrund der verstärkten Patrouillen der griechischen Küstenwache und der EU-Grenzschutzagentur Frontex in der Ägäis nutzen Schlepper zunehmend die längere und gefährlichere Route südlich von Kreta, um die Europäische Union zu erreichen. Die Migranten gehen damit bei der Überfahrt deutlich höhere Risiken ein. So kommt es häufiger zu menschlichen Dramen.

Das aktuell in Seenot geratene Boot soll griechischen Medienberichten von Libyen gestartet sein.