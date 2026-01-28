piwik no script img

Regierungsbildung in den NiederlandenJetten und sein Mitte-rechts-Bündnis

Nur drei Monate nach den Parlamentswahlen ist eine Minderheitsregierung beschlossene Sache. Wie stabil wird sie sein?

Rob Jetten steht ganz allein vor Mikrofonen
Den Haag, Niederlande, 27. Januar: Rob Jetten, mit 38 Jahren bald der bislang jüngste niederländische Premier Foto: Robin Utrecht/ANP/imago

Aus Amsterdam

Tobias Müller

„Wir haben unglaublich große Lust, uns an die Arbeit zu machen.“ Mit diesen Worten verkündete Rob Jetten, der künftige niederländische Premierminister, am späten Dienstagabend die seit Tagen erwartete Nachricht: Genau drei Monate nach den vorgezogenen Parlamentswahlen haben sich seine liberalen Democraten66 (D66) mit Christ­de­mo­kra­t*in­nen (CDA) und der liberal-rechten Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) auf eine Minderheitsregierung verständigt. Am Freitag wollen sie ihr Koalitionsprogramm in Den Haag präsentieren.

Jetten wird mit 38 Jahren nicht nur der bislang jüngste niederländische Premier, sondern auch der erste aus dem Hause D66. Die oft als linksliberal, heute aber eher im Zentrum verortete Partei hatte im Oktober hauchdünn vor der rechtspopulistischen Freiheitspartei (PVV) die Wahlen gewonnen.

Gemeinsam kommen sie auf 66 der 150 Sitze – zehn weniger, als für eine Mehrheit benötigt werden. Nachdem man sich in den Koalitionsverhandlungen nicht auf eine vierte Partei einigen konnte – D66 favorisierte das Bündnis aus GroenLinks und Arbeitspartei, VVD die rechte JA21 –, beschloss man, auf eine Minderheitsregierung zu setzen.

Angesichts der fragmentierten Kräfteverhältnisse im Parlament war dies die einzig verbliebene Option. Jetten sprach am Dienstag von „einer der schnellsten Regierungsbildungen der letzten Jahrzehnte“. Verglichen mit den mühsamen Koalitionsgesprächen der jüngsten Vergangenheit ist das unbestreitbar. Angesichts der großen Herausforderungen wie Wohnungsnot, Stickstoffkrise und zunehmender sozialer Ungleichheit ist eine handlungsfähige Regierung dringend nötig.

Krachend gescheitert

Um handlungsfähig zu sein, wird die neue Regierung auf wechselnde Mehrheiten in der Tweede Kamer des Parlaments und Unterstützung aus der Opposition angewiesen sein. Das passt in das Szenario, das Jetten schon in der Nacht seines Triumphs entworfen hatte: die Hand reichen in einem polarisierten Land, verbinden statt spalten. Und das gerade nach dem turbulenten und nach nicht einmal einem Jahr krachend gescheiterten Experiment einer von der PVV geführten Rechtsregierung.

Jesse Klaver ist bereit dazu. Der Chef des grün-roten Wahlbündnisses GroenLinks-PvdA erklärte, man reiche der Koalition „im Interesse des Landes“ die Hand und wolle noch vor dem Sommer Übereinkünfte treffen. GroenLinks-PvdA ist nach dem jüngsten Austritt von sieben Abgeordneten aus der Fraktion der rechtspopulistischen PVV die größte Oppositionspartei.

In einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Nachrichtensendung „Een Vandaag“ sprachen sich Wäh­le­r*in­nen von sowohl GroenLinks-PvdA als auch JA21 mit sehr großer Mehrheit für eine Zusammenarbeit mit der Minderheitsregierung aus. Für diese kann das bedeuten, die mühsamen Verhandlungen, die man sich bislang erspart hat, nur aufgeschoben zu haben. Die zentrale, bange Frage bleibt denn auch: Wie tragfähig und stabil ist dieses Modell?

Erste Hinweise darauf verspricht der Koalitionsvertrag, der am Freitag vorgestellt wird. Klar ist, dass die Regierung Jetten, die wohl eine Mitte-rechts-Signatur tragen wird, vor großen Einsparungen steht. Erschwert wird die Lage durch die Erhöhung der Verteidigungsausgaben, was sich auf andere Haushaltsbereiche negativ auswirken dürfte. In Den Haag rechnet man mit einem zusätzlichen Posten von 16 bis 19 Milliarden Euro jährlich.

Vertrauen zurückgewinnen

Eine weitere Aufgabe für die Regierung wird sein, das Vertrauen weiter Bevölkerungsteile in die Politik zurückzugewinnen. Vor allem während der Koalitionen unter dem heutigen Nato-Generalsekretär Mark Rutte, in denen die gleichen drei Parteien häufig den Ton angaben, wurde dieses massiv beschädigt. Der rechtspopulistische Diskurs vor allem seitens der Partij voor de Vrijheid, aber auch des Alt-Right-lastigen und verschwörungsaffinen Forum voor Democratie (FvD) taten ein Übriges, um die Abneigung gegen „Den Haag“ zu kultivieren.

Aktuell formieren sich die Kräfteverhältnisse auf der Rechten neu. Die PVV unterlag im Oktober nur dank der geringeren Stimmenzahl der Wahlsiegerin D66, ist jedoch durch den Abgang von über einem Viertel der Fraktion angeschlagen. Die bürgerlichere JA21 und FvD, die sich nach einem Wechsel an der Spitze etwas moderater gerieren, dürften davon profitieren.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Niederlande #Minderheitsregierung #PVV #Rob Jetten
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Jubelende Demonstranten schwenken die Prinzenfahne (Prinsenvlag), ein Symbol der niederländischen Rechtsextremen
Wahlen in den Niederlanden Der patriotische Populismus ist noch nicht besiegt
Kommentar von Tobias Müller

Ja, das politische Zentrum geht als Sieger aus den Wahlen in den Niederlanden hervor. Warum überschwänglicher Jubel trotzdem nicht angebracht ist.

Menschen feiern und schwenken Fahnen
Die niederländische Partei Democraten 66 Vom Feindbild zum Wähler*innen-Magneten

Nie zuvor haben die Democraten 66 eine Parlamentswahl gewonnen. Wie kommt es nun dazu? Und was für eine Partei ist das eigentlich?

Von Tobias Müller
Das Konterfei von Geert Wilders auf einem Wahlplakat
Parlamentswahl in den Niederlanden War schon mal Wilders

Am Tag nach der Wahl liegen D66 und Geert Wilders’ Partei PVV gleichauf. Mit Letzterer will keiner koalieren. Die Regierungsbildung wird schwierig.

Von Eva Fischer und Tobias Müller
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Entschärfter Antrag für Parteitag CDU schlittert knapp an interner Klima-Katastrophe vorbei
3
Trumps USA als Vorbild AfD fordert ICE auch für Deutschland
4
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus
5
Debatte um voyeuristische Fotos Lasst die Fotos, ihr Spanner!
6
Mietenpolitik in Berlin Der Deckel soll's richten