Bum. Ein Pfeifen, ein Zischen, noch ein Schlag. Goldene Funken fallen vom Nachthimmel. Menschen jubeln, Kinder zeigen nach oben. Für die einen klingt so ein Fest. Für andere bedeutet derselbe Knall Gefahr. Ein Hund sucht Deckung, ein Vogel schreckt auf. Das Geräusch ist dasselbe. Nur die Erfahrung nicht.

Am 29. November 2026 stimmt die Schweiz über die Volksinitiative „Für eine Einschränkung von Feuerwerk“ ab. Sie will den Verkauf und die Verwendung lärmerzeugender Feuerwerkskörper grundsätzlich verbieten. Lärmarme Vulkane könnten bleiben, für Anlässe von überregionaler Bedeutung wären Ausnahmen möglich. Was als lärmerzeugend gilt, müsste ein Gesetz festlegen.

Bei Feuerwerkshändler Alain Stucki ist es still. Sein Familienbetrieb verkauft seit drei Generationen Feuerwerk, inzwischen arbeitet auch sein Sohn Joël mit. In den Regalen stehen Feuerwerksbatterien, Schachtel an Schachtel: „Golden Dragon“, „Art of Fire“, „Colorful Emotion“. Raketen mit roten und blauen Spitzen stecken in Halterungen. Daneben stehen Vulkane, bunte Kegel mit Glitzeraufdruck. Eine Verpackung verspricht „25 Schuss“, eine andere „40 Sekunden“.

Joël Stucki in Laden seines Vaters mit Feuerwerkskörpern Foto: Natascha Hödl

Wie laut es später wird, lässt sich den Kartons nicht ansehen. Stucki führt durch die Lager und Hallen, zeigt die ordentlich verstauten Produkte mit sichtlicher Freude.

Schon sein Großvater verkaufte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Feuerwerk. Sein Katalog von 1947/48 erzählt von knappen Rohstoffen. Dann übernahm der Vater, später Alain. Mit Joël ist inzwischen die vierte Generation im Geschäft, dessen Produkte Bilder erzeugen, die nach Sekunden verglühen. „Feuerwerk war für mich persönlich immer ein Ausdruck von Freude und der Faszination des bunten Feuers“, erklärt Stucki.

Doch die Zukunft des Familienbetriebs ist ungewiss. Ein großer Teil des Sortiments könnte unverkäuflich werden, wenn die Volksinitiative angenommen werden: Die geräuscharmen Vulkane und bengalische Hölzer machen laut Stucki nur 25 bis 30 Prozent aus. „Das könnte das Ende bedeuten“, fürchtet er. Sein Sohn soll einmal vom Betrieb leben können.

Am Feuerwerk hängen viele Emotionen

Welche Produkte tatsächlich betroffen wären, ist allerdings offen. Auch die wirtschaftlichen Folgen lassen sich noch nicht beziffern. Sollte die Schweizer Stimmbevölkerung am 29. November 2026 der Feuerwerksinitiative zustimmen, müssten die Ausführungsbestimmungen spätestens zwei Jahre später in Kraft treten. Erst dann wäre klar, wie weit die Einschränkungen reichen. Für die Betriebe hängt davon ab, welche Produkte sie weiterhin verkaufen können und wie viel Zeit ihnen zur Anpassung bleibt.

Ob das ausreicht, um einen Familienbetrieb neu auszurichten, bleibt ungewiss. Eine Tradition allein begründet aber keinen Anspruch, andere dauerhaft mit Lärm zu belasten.

Neben den wirtschaftlichen Folgen beschäftigt Stucki auch der zunehmend emotionale Abstimmungskampf. So bereitwillig er die Hallen zeigt, so vorsichtig ist er. Das übrige Lager möchte er nicht öffentlich zeigen. Er fürchtet Anfeindungen. Nach seinen Angaben habe man in der Branche bereits Personen anzeigen müssen, die Drohungen ausgesprochen oder Feuerwerksverkäufer als „Tiermörder“ und ähnlich beschimpft hätten. Unabhängig überprüft hat die taz seine Angaben nicht.

„Das Ende“, sagt ein Feuerwerkshersteller

Mit seinen Sorgen um die Zukunft steht Stucki nicht allein. Auch Daniel Bussmann, dessen Familie seit Jahrzehnten im Feuerwerksgeschäft tätig ist, fürchtet die Folgen der Initiative. Im luzernischen Neudorf stehen die Hallen seines Unternehmens, der Bugano AG, zwischen Feldern und Wiesen. Sein Vater gründete die Firma 1987. Bussmann half schon als Junge mit; die farbigen Bilder, die Feuerwerk an den Himmel zeichnet, faszinieren ihn bis heute. Ein Ja zur Feuerwerksinitiative wäre aus seiner Sicht „das Ende für mein Unternehmen“ – womöglich für die ganze Schweizer Branche.

Bussmann sucht deshalb nach einem Kompromiss. Er versteht die Sorgen von Tierhaltenden, möchte Feuerwerk am 1. August und an Silvester aber weiterhin ermöglichen. Sein Vorschlag: feste Abbrennzeiten. Ein Verbot von Artikeln, die nur knallen und keinen sichtbaren Effekt erzeugen, hätte er mitgetragen; das Initiativkomitee habe abgelehnt. „Die Rücksicht und die Toleranz muss von beiden Seiten kommen“, sagt er.

Damit liegt Bussmann nahe bei Stucki: Auch dieser setzt auf klare Zeiten. Wer weiß, wann es knallt, könne Hund und Katze darauf vorbereiten. Doch feste Zeiten begrenzen die Dauer des Lärms, nicht unbedingt seine Wirkung. Ein angekündigter Knall bleibt ein Knall.

Auf der Flucht vor dem Geböller

Jimmy jedenfalls kennt keinen Festkalender. Der siebenjährige Retriever ist sonst ein ruhiger Familienhund, erzählt seine Halterin, die anonym bleiben möchte. An Silvester reichen die ersten Knaller, oft Stunden vor Mitternacht. Jimmy hält inne, lauscht, läuft unruhig durchs Haus und findet keinen Platz. Nach draußen will er nicht mehr. Seine Halterin geht mit ihm in den Keller und versucht ihn stundenlang zu beruhigen. Sie fragt sich, für wen die Nächte schlimmer sind: für Jimmy oder für die Menschen, die seine Angst mit ansehen müssen.

Inzwischen fährt sie über Silvester lieber auf die deutsche Insel Amrum. Dort gelten weitreichende Beschränkungen für privates Feuerwerk, unter anderem zum Schutz der reetgedeckten Häuser. Für Jimmy und seine Familie ist der Jahreswechsel dort kaum zu hören. Doch Reise und Unterkunft kosten Geld. Wer Ruhe sucht, muss sie sich oft leisten können. Während die einen zu Hause feiern, verlassen andere ihr Zuhause, um dem Lärm zu entgehen.

Was Jimmy erlebt, ist kein Einzelfall. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten kennt solche Berichte. „Feuerwerkslärm bedeutet für viele Tiere vor allem eines: Angst“, erklären Sarina Gerber und die Tierärztin Claudia Volz. Hunde zittern, hecheln oder verstecken sich; Katzen verschwinden mitunter tagelang. Pferde können in Panik fliehen, Wildvögel aufschrecken, kollidieren und im Winter wertvolle Energie verlieren. Nach dem 1. August, so die Organisation, häufen sich Vermisstmeldungen von Haustieren. Tiere können weder über Abbrennzeiten entscheiden noch dem Lärm einfach ausweichen.

Lieber einheitliche Regeln oder auf lokaler Ebene?

Wie weit der Staat deshalb eingreifen soll, ist politisch umstritten; 137.193 gültige Unterschriften kamen für die Initiative zusammen. Die Kantone könnten für Anlässe von überregionaler Bedeutung Ausnahmen bewilligen. Wie „lärmerzeugend“ genau definiert würde, ist offen.

Bundesrat und Parlament empfehlen ein Nein: Bestehende Regeln und lokale Verbotsmöglichkeiten reichten aus, die Belastung konzentriere sich auf wenige Tage. Die Initiantinnen und Initianten wollen dagegen einheitliche Grenzen, auch wegen Abfall, Luftschadstoffen und Sicherheit. Ein Knall endet nicht an der Gemeindegrenze.

Der Streit handelt damit auch davon, wer an Feiertagen über den gemeinsamen Raum bestimmt. Die einen zünden Raketen, andere müssen sie hören. Die Befürworter verweisen auf Lampions, Höhenfeuer und Konzerte; bewilligte große Feuerwerke könnten weiterhin stattfinden. Die Unternehmer bezweifeln, dass die verbleibenden Produkte und wenigen Großanlässe ihre Betriebe tragen könnten.

Rücksichtnahme – aber für wen?

Beide Seiten sprechen von Kompromiss, meinen aber Verschiedenes. Bussmann würde reine Knallkörper streichen, Stucki verlangt verlässliche Zeiten; Vier Pfoten akzeptiert Ausnahmen für große Anlässe. Für die Verkäufer ist Rücksicht vor allem eine Frage des Wann, für die Tierschützer des Ob. Jimmys Halterin hat sich für das Wegfahren entschieden. Das löst ihr Problem, nicht den Streit.

Stucki kämpft seit mehr als zwei Jahren gegen die Initiative. Mit Blick auf Joël überlegt er zugleich, wie es bei einem Ja weitergehen könnte. Wenn ihn Zweifel plagten, denke er an seinen Großvater, der während und nach dem Krieg Wege durch schwierige Zeiten finden musste. Vielleicht habe er neben dessen Freude am Feuerwerk auch die Fähigkeit geerbt, sich anzupassen. Noch stehen die Kartons dicht an dicht. Vielleicht geht die Geschichte des Familienbetriebs weiter, gerade weil sich sein Sortiment verändert.

An Silvester werden wieder Menschen nach oben schauen. Vielleicht folgt auf das Licht der vertraute Knall, vielleicht bleibt es stiller. Während die einen auf Raketen warten, hofft Jimmys Halterin auf eine Nacht, in der ihr Hund nicht in den Keller fliehen muss. Wem gehört der Klang eines Festes, wenn alle ihn hören müssen?