S ie gehören in Peru zum Straßenbild: Menschen, die mit Karren, Fahrrädern oder riesigen Säcken durch die Straßen ziehen und Plastik, Karton oder Metall sammeln. Rund eine halbe Million Menschen leben von dem, was andere entsorgen, schätzt das Umweltministerium. Aus den Mülltüten vor den Häusern fischen sie heraus, was sich verkaufen lässt: Pappe, Aluminium, Plastikflaschen. Sie arbeiten dort, wo die städtische Müllentsorgung endet. So auch in Arequipa, der zweitgrößten Stadt des Landes, am Fuß des Vulkans Misti, eingebettet zwischen Hochanden und Pazifik.

Im Stadtteil Bustamante wühlt Ricardina Labra an diesem Vormittag Ende Oktober mit ihren Händen in den Mülltüten am Straßenrand. Seit sieben Uhr sortiert die 61-Jährige alles aus, was sich nicht mehr verwerten lässt: Windeln, Plastikschalen mit abgenagten Hühnerschenkeln. Sie trägt einen weiten Fischerhut mit Nackentuch. Vorbeigehende schützen sich mit einem Regenschirm vor der Sonne.

„Natürlich ist die Arbeit anstrengend, das viele Gehen, die Hitze“, sagt die fünffache Mutter. „Aber ich mag sie. ‚Die Leute kommen zu mir und sagen: Danke, Mamita (zu Deutsch: Mütterchen; Anm. d. Red.), danke, dass du dich um uns und um die Umwelt kümmerst.‘“

Seit 14 Jahren sammelt Ricardina Labra Wertstoffe. Sie gehört zu den Mujeres Ecosolidarias, den öko-solidarischen Frauen, einem Verein professioneller Recyclerinnen mit festem Gehalt und geregelten Arbeitszeiten. Wie der Name erahnen lässt, arbeiten dort ausschließlich Frauen, im Durchschnitt über 50 Jahre alt.

 Früher haben mein Mann und ich in einem Steinbruch gearbeitet. Dann gab es dort kein Material mehr. Wir mussten aber weiter die Schulsachen für unsere Kinder bezahlen Ricardina Labra, Mülltrennerin

Beim Müllsammeln landeten sie, nachdem sie Männern entkommen waren, die sie geschlagen oder hintergangen hatten. In Perus Städten, auch in Arequipa, kommt der größere Teil des Familieneinkommens meist von Männern. Die Frauen ziehen die Kinder groß und führen den Haushalt, unbezahlt. Manche steuern etwas dazu bei, mit Gelegenheitsjobs, verkaufen Mittagessen oder Parfüm an Haustüren, putzen bei Familien, denen es finanziell besser geht. Für ein Leben mit Kindern reicht das selten. Mit der Trennung bricht in der Regel das Haupteinkommen des Mannes weg, und von einem Tag auf den anderen stehen die Frauen allein für ihre Familien ein.

Bei Ricardina Labra ist es umgekehrt. Ihr Mann hat keine feste Arbeit, er nimmt, wenn überhaupt, hin und wieder Gelegenheitsjobs an. „Früher haben wir beide zusammen in einem Steinbruch gearbeitet“, erzählt sie. „Dann gab es dort kein Material mehr. Wir mussten aber weiter die Schulsachen für unsere Kinder bezahlen.“ Auf der Straße begegnete sie Frauen, die Müll sammelten. Sie fragten, ob sie nicht mitmachen wolle.

Sie verdienen Mindestlohn

Rund 350 Euro im Monat bekommt sie von den Mujeres Ecosolidarias als Recyclerin, ungefähr so viel wie der peruanische Mindestlohn. Bis zu 45 Tonnen Müll bereiten die Frauen jeden Monat wieder auf. Das meiste, vor allem Papier, Pappe und Plastik, verkaufen sie an große Entsorgungsfirmen. Dazu kommt, was sie selbst herstellen: Blumentöpfe, Tischplatten, Untersetzer und Regale aus geschmolzenem Plastikabfall.

Gefährliche Handarbeit: Präsidentin Petronila Charca (rechts) an der Recyclinganlage der Mujeres Ecosolidarias in Arequipa Foto: Denis Mayhua

Auf dem Gelände betreiben sie außerdem einen Secondhandladen. Was noch taugt, ziehen sie aus dem Müll und stellen es zum Verkauf: Bibeln, Kuscheltiere, Stöckelschuhe, Weingläser. Ein Jugendlicher mustert verlegen die Jacken an der Kleiderstange, ein grauhaariger Mann in Arbeitskluft probiert einen dunkelblauen Fleecepullover an. „Ich komme einmal die Woche vorbei und schaue, was es Neues gibt“, sagt er. „Für die Leute aus dem Viertel ist der Laden ein Glücksfall. Sie haben nicht viel Geld und hier ist alles bezahlbar.“

Reich werden die Frauen davon nicht. Die Einnahmen schwanken, heißt es beim Verein, je nachdem, wie viel Recyclingware sie gerade verkaufen. Die Rücklagen des Vereins betragen gerade einmal knapp 2.500 Euro. Dabei leisten Labra und ihre zwei Dutzend Kolleginnen einen Beitrag, den die Stadt dringend braucht.

Arequipa kippt den Abfall seiner mehr als 1,2 Millionen Ein­woh­ne­r*in­nen auf eine einzige offene Deponie am Stadtrand, in der Schlucht Quebrada Honda. Rund tausend Tonnen Müll landen dort täglich. Mülltrennung ist in Peru zwar gesetzlich vorgeschrieben, doch landesweit werden nur rund drei Prozent des Abfalls wiederverwertet. In Deutschland sind es 68 Prozent.

In der Quebrada Honda, am Rande eines Armenviertels, kommen Mülltüten an, die gefüllt sind mit Einmachgläsern, Essensresten, Batterien, benutzten Ohrenstäbchen oder zerbrochenen Tellern. Die peruanische Umweltaufsicht stuft die Deponie als stark belastet ein. Der Abfall wird nur unzureichend abgedeckt. Gestank, Insekten und streunende Hunde breiten sich aus. Umweltorganisationen und Ak­ti­vis­t*in­nen vor Ort warnen vor den Folgen für Flüsse und Landwirtschaft in der Umgebung.

Auch Cecilia Pérez, die für die kommunale Abfallentsorgung im Stadtbezirk Mariano Melgar zuständig ist, hält die Deponie für eine Gesundheitsgefahr für die Be­woh­ne­r*in­nen von Arequipa. „Die Müllkippe kollabiert schon jetzt und verseucht ihre Umgebung mit Schadstoffen, die in Boden und Grundwasser sickern“, sagt sie. Gerade deshalb sei die Arbeit der Mujeres Ecosolidarias so wichtig: Damit der giftige Berg in der Quebrada Honda ein wenig langsamer wächst.

Nach vier Stunden in der Sonne, in denen sie Mülltüten geschleppt und sortiert hat, beginnt für Ricardina Labra der zweite Teil des Arbeitstags. Mit einem Dutzend anderer Frauen steht sie im überdachten Hinterhof der Recyclinganlage an einem Fließband, Maske vor dem Gesicht, Handschuhe an den Händen. Alles, was Labra und ihre Kolleginnen am Morgen in drei Stadtteilen eingesammelt haben, zieht jetzt an ihnen vorbei, und es ist nicht nur Plastik.

Immer wieder wandern Scherben über das Fließband, auch Elektrogeräte, aus denen giftige Flüssigkeit läuft. Wer daneben greift, verletzt sich. Geredet wird währenddessen nicht. Aus dem Radio kommt Chicha, peruanischer Cumbia mit Congas und E-Gitarren. Im Takt sticht Labra mit einem Cuttermesser Löcher in die Plastikflaschen, die vorbeigleiten. Ist die Luft raus, kommt die Flasche in einen dafür vorgesehenen Sack.

Die Frauen sortieren nicht nur, was andere wegwerfen, sie erklären den Be­woh­ne­r*in­nen in Arequipa, was Recycling überhaupt ist. Dank der Mujeres Ecosolidarias trennen inzwischen fast 8.000 Haushalte in Arequipa ihren Abfall und stellen ihn an vereinbarten Tagen vor die Tür, wo die Recyclerinnen ihn abholen.

Die 67-jährige Petronila Charca ist die Präsidentin der Mujeres Ecosolidarias Foto: Denis Mayhua

Lorena López wohnt in einem kleinen Reihenhaus in Mariano Melgar, einem der drei Bezirke auf dieser Route. Vor ein paar Jahren standen zum ersten Mal zwei Frauen vor dem Haus und erklärten ihr geduldig, was in die Recyclingtüte gehört und was nicht. Seither bleibt bei jeder Abholung Zeit für ein paar Sätze, mit einigen der Frauen verbindet López inzwischen eine Freundschaft. „Bei uns im Viertel sind tagsüber hauptsächlich Frauen zu Hause. Wenn da eine Frau klingelt, schafft das mehr Vertrauen. Einer anderen Frau öffnet man eben schneller die Tür als einem Mann“, sagt sie.

Die Menschen in Arequipa schätzen die Arbeit der Mujeres Ecosolidarias: Die größte Bank der Stadt spendet ihnen ihr Altpapier, eine Diskothek überlässt ihnen nach Partywochenenden die leeren Plastik- und Glasflaschen. Und doch erzählen die Frauen, wie sehr sie sich anfangs für ihre Arbeit geschämt haben. Manche sammelten jahrelang mit Sonnenbrille und Tuch vor dem Gesicht, aus Angst, die Nach­ba­r*in­nen könnten sie erkennen und als basurera beschimpfen. Eine basurera, das ist die Müllfrau: Sie holt ab, was weggeworfen wird, und bringt es dorthin, wo es verschwindet. Auf die Deponie, ohne zweiten Nutzen, ohne Gedanken an die Umwelt.

Die Frauen der Mujeres Ecosolidarias haben ein anderes Selbstbild. Auch sie holen ab, was andere wegwerfen, aber um es zu retten: Aus Abfall wird Rohstoff, aus Plastikmüll werden Blumentöpfe und Regale. Wer von Müll spricht, bekommt höflich aber bestimmt eine kurze Lektion in Materialkunde: „Das ist kein Müll, das ist reciclaje (Wertstoff).“

Ricardina Labra überhört abfällige Kommentare mittlerweile. Doch auf den Sammelrouten durch Arequipa bleibt es nicht bei Worten. Kürzlich sei eine der Frauen von einem Mann geschlagen worden, der Recyclingtüten aufgerissen hatte, um sich Papier und Pappe herauszuholen. Konfrontationen mit informellen Samm­le­r*in­nen seien keine Seltenheit, berichten Labra und ihre Kolleginnen.

 Immer wieder wandern Scherben über das Fließband, auch Elektrogeräte, aus denen giftige Flüssigkeit läuft

Neben den Mujeres Ecosolidarias gibt es in Arequipa weitere Zusammenschlüsse, in denen sich rund 120 Re­cy­cle­r*in­nen organisiert haben. Mehr als 80 Prozent von ihnen seien Frauen, schätzt die US-amerikanische NGO TechnoServe, die den Vereinen Fortbildungen anbietet. Die Mehrzahl derer, die von weggeworfenen Wertstoffen leben, ist jedoch nicht organisiert. Sie ziehen nachts durch die Straßen, reißen Mülltüten auf, die für die städtische Müllabfuhr bereitstehen, und suchen darin nach Verwertbarem. Den Rest lassen sie verstreut auf dem Pflaster liegen. Sie kämpfen allein ums Überleben, ohne Anstellung, ohne festes Gehalt, ohne Verein im Rücken.

So fing auch Petronila Charca an, heute Präsidentin des Kollektivs. Die Mujeres Ecosolidarias waren 2008 die ersten Recyclerinnen in Arequipa, die sich gemeinsam organisierten. An diesem Nachmittag steht Charca neben Ricardina Labra am Fließband. Chacra ist eine kleine Frau mit zwei langen Zöpfen, die ihr über den Rücken wirbeln. Zum Recycling kam Charca, nachdem ihr Mann bei einem Arbeitsunfall vom Dach gestürzt und gestorben war. Die 67-Jährige lächelt viel. Dann ziehen sich unter ihren Augen feine Falten zusammen, Reihe um Reihe, und man kann nicht sagen, ob das Lachen sie dort hineingegraben hat oder die Jahre.

Noch mehr Verkaufsargumente: der Secondhandladen des Recyclingkollektivs Foto: Denis Mayhua

Nach dem Tod ihres Mannes kochte sie zuerst in einem comedor popular, eine der vielen von Frauen selbstverwalteten Gemeinschaftsküchen, die es in Peru gibt. Das Einkommen reichte gerade, um sich und ihre fünf Kinder satt zu bekommen. Gemeinsam mit anderen Frauen beschloss sie, lieber durch die Straßen zu ziehen, an Haustüren zu klingeln und nach wiederverwertbarem Abfall zu fragen.

Anfangs seien sie ausgelacht worden. „Man hat uns abgesprochen, dass daraus ein richtiger Beruf werden kann“, sagt Charca. Türen und Fenster seien ihnen vor der Nase zugeschlagen worden. Die Menschen hätten nicht verstanden, was die Frauen da machten.

Auch Männer sollten sich der Initiative anschließen, sie war nicht als reine Frauenorganisation gedacht, sagt Charca. „Von Anfang an haben wir Männer eingeladen, aber sie wollten nicht. Warum, wollten sie uns nicht sagen. Vielleicht wollten sie mehr verdienen oder einfach nicht mit Frauen arbeiten.“ Heute vermissen die Frauen die männlichen Kollegen nicht. Im Gegenteil: Unter den Frauen, fast alle Mütter, sei das Verständnis größer, wenn eine Kollegin sich spontan um ein krankes Kind kümmern müsse und deshalb nicht zur Arbeit kommen könne.

Halt, aber da läuft doch ein Mann in Arbeitskluft über den Hof der Recyclinganlage? Wie er sich hierher verirrt habe? José Carrizales lacht. Er sei kein offizieller Recycler, gehöre aber trotzdem dazu: Er fährt den Lastwagen, mit dem die gesammelten Mülltüten in die Anlage kommen. Und wie ist das so, als einziger Mann unter Frauen? „Sehr mühsam“, sagt er und grinst. „Nein, im Ernst, für mich wurde das schnell normal.“ Reine Männergruppen, findet Carrizales, kippten leicht ins Unangenehme. Er spricht von einem Rudel, in dem jeder den anderen übertrumpfen wolle. Bei seinen Kolleginnen erlebe er das nicht.

Das Grundstück der Recyclinganlage, zu dem Carrizales mehrmals in der Woche fährt, haben die Mujeres Ecosolidarias mit Unterstützung einer belgischen NGO gekauft. In Workshops, gesponsert von peruanischen Unternehmen und NGOs, lernten sie, wie sie sich bei der Arbeit schützen, einen Betrieb führen und den Wert ihres gesammelten Materials einschätzen können. Dieses Wissen geben sie inzwischen weiter und schulen Unternehmen im Recycling. Und die Frauen arbeiten ziemlich digital: Mit QR-Codes erfassen sie an den Haustüren, wo und wann sie bereits Recyclingtüten abgeholt haben.

Der Erfolg der Frauen hat sich herumgesprochen. Bei den Mujeres Ecosolidarias melden sich Unternehmen und Organisationen aus dem In- und Ausland, sie wollen die Anlage sehen, bieten Hilfe an und lachen Arm in Arm mit den Frauen für Pressefotos in die Kamera.

Overall und Schutzhelm: Arbeiterin in der Recyclinganlage der Mujeres Ecosolidarias Foto: Denis Mayhua

Auch aus Deutschland kam Unterstützung. Der Kupferproduzent Aurubis förderte das Projekt 2022 gemeinsam mit der Deutsch-Peruanischen Industrie- und Handelskammer. In Deutschland laufen derzeit zwei Beschwerden aus Peru gegen Aurubis gemäß dem Lieferkettengesetz. Umweltorganisationen werfen dem Konzern in einem Bericht vor, nicht genug gegen Menschenrechts- und Umweltverstöße bei seinen Kupferlieferanten in den Anden zu unternehmen. Zu den dort genannten Unternehmen zählen Antamina und Anglo American – beide finanzierten ebenfalls Projekte von TechnoServe, der NGO, die den Mujeres Ecosolidarias Workshops und Weiterbildungen anbietet.

2020 besuchte sogar die damalige peruanische Umweltministerin die Recyclinganlage. Inzwischen sagt Kollektivpräsidentin Petronila Charca Besuche nicht mehr so schnell zu. Mehr als einmal hatten die Frauen das Gefühl, für das Greenwashing von Behörden und großen Konzernen herhalten zu müssen.

Trotz der Aufmerksamkeit und der internationalen Unterstützung weiß Charca nicht, ob sie einen Großteil ihrer Kolleginnen im nächsten Jahr weiter bezahlen kann. Finanziell hängt das Überleben des Vereins an einem Vertrag mit dem Bezirk Mariano Melgar, der Anfang November ausgelaufen wäre. Darin sind die Frauen als Dienstleisterinnen der kommunalen Abfallentsorgung aufgeführt und werden für die Abholung der Recyclingsäcke in dem Stadtteil bezahlt. Erst wenige Tage vor Ablauf der Frist kam dann die Nachricht: Der Vertrag wird bis Jahresende verlängert. Was danach kommt, ist nun erneut offen.

Wie wichtig ihre Arbeit für die Stadt ist, zeigt sich auch an den Recyclingzahlen: In Arequipa werden inzwischen acht Prozent der Abfälle wiederverwertet, fast dreimal so viel wie im peruanischen Durchschnitt. Für den Umweltwissenschaftler Diego López ist das auch ein Verdienst von Initiativen wie den Mujeres Ecosolidarias. López hält an Universitäten Seminare zu Kreislaufwirtschaft und war lange im Umweltmanagement der Stadt tätig. Dass Arequipa heute so weit sei, sagt er, habe auch viel mit der jahrelangen Arbeit von Hilfsorganisationen und internationaler Zusammenarbeit zu tun. Sie hätten Re­cy­cle­r*in­nen ausgebildet und die Bevölkerung für Mülltrennung sensibilisiert.

López beriet zudem ein Projekt, dessen Folgen für das Geschäft der Mujeres Ecosolidarias noch unklar sind. Vor wenigen Tagen eröffnete das Umweltministerium eine neue Recyclinganlage, nahe der überquellenden Deponie am Stadtrand von Arequipa. Davon könnten auch kleine Initiativen profitieren, sagt López. Künftig sollen städtische Lastwagen die Müllsäcke einsammeln und direkt dorthin fahren. Den Frauen blieben damit die langen, kräftezehrenden Touren am Morgen erspart. Sie könnten stattdessen vor Ort sortieren oder ihr gesammeltes Material dort abgeben. Die Mujeres Ecosolidarias sind aber noch skeptisch, was den Neubau angeht. Bis zu zwei Autostunden liegt er von ihrem Betrieb entfernt.

Jahrelang interessierte sich in Arequipa kaum jemand dafür, was sich aus Müll noch machen lässt. Die Frauen machten daraus einen Betrieb, in dem sie selbst entscheiden, wie sie arbeiten. Jetzt baut der Staat eine Anlage am Stadtrand. Und ausgerechnet die Behörden, deren Arbeit die Frauen jahrelang erledigt haben, bestimmen nun, wie es für sie weitergeht.