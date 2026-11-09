I n der Luft von Adana hängt ein unerträglicher Plastikgeruch. So, dass es fast in der Nase brennt. Umut Özşimşek hockt am Rand eines Wasserkanals und fotografiert. Das Wasser ist dunkelbraun und wirkt eher dickflüssig. An der Oberfläche treiben weiße Schlieren. „Das kleine weiße Zeug da auf der Oberfläche, das ist Plastik. Mikroplastik“, sagt der 27-Jährige.

„Hier liegt alles dicht beieinander“, sagt Özşimşek und zeigt nach links. Dort steht das Fabrikgebäude von SASA, einem der größten Polyesterproduzenten der Türkei. Sein Finger wandert nach rechts, zum Recyclingareal Kemal Deniz, auf dem zahlreiche Betriebe Plastikabfälle sortieren und verarbeiten. Und dazwischen der Wasserkanal, in dem sich die Plastikreste sammeln. Ein Hirte zieht mit seiner Schafherde vorbei. Die Tiere grasen zwischen den Pflanzen und Plastikabfällen.

Özşimşek ist in der Millionenstadt im Süden der Türkei aufgewachsen. Seine Familie lebt seit Generationen in Adana. Heute ist er Generalkoordinator der Çukurova Ekoloji Hafıza Derneği, einer Umweltinitiative, die die Zerstörung der Natur in der Region dokumentiert. Sie nennt sich auch „Çukuravo“. Eine Anspielung auf den in Adana verbreiteten Ausruf „Aboooo!“. Den hört man hier, wenn jemand etwas kaum glauben kann.

Plastik: Der Kreislauf, der keiner ist? Recycling oder Downcycling? Aus einer Plastikflasche wird nicht automatisch eine neue. Häufig entstehen aus recyceltem Kunststoff andere Produkte, etwa Textilfasern, die später nur schwer wiederverwertet werden können. Das nennt man Downcycling. Selbst beim Recycling entstehen Abfälle und verschmutztes Abwasser. Ein geschlossener Kreislauf ist das nicht. Nur neun Prozent Weltweit wurden 2019 laut OECD lediglich neun Prozent des Plastikabfalls tatsächlich recycelt. Rund 19 Prozent wurden verbrannt, fast die Hälfte landete auf regulären Deponien. Weitere 22 Prozent wurden nicht ordnungsgemäß entsorgt. Plastik und die Klimakrise Kunststoff besteht überwiegend aus Erdöl und Erdgas. Förderung, Herstellung, Verarbeitung und Entsorgung verursachen Treibhausgase. 2019 war Plastik laut OECD für rund 3,4 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich – etwa 1,8 Milliarden Tonnen CO₂-Äquivalente. Rund 90 Prozent davon entstanden bei Herstellung und Verarbeitung. (dt)

Das dürfte sich auch Özşimşek beim Anblick der Müllberge immer wieder denken. Die Initiative will eine Art Landschaftsgedächtnis der Region festhalten. Fotos, Videos und Forschungsberichte dokumentieren verschmutzte Gewässer, brennende Müllberge, die Zerstörung landwirtschaftlicher Flächen. Derzeit beschäftigt sich Çukuravo vor allem mit importiertem Plastikmüll. Für Özşimşek ist das Problem längst nicht auf die Recyclingareale begrenzt. Wenn dort Abfälle brennen, zieht der Rauch bis in die umliegenden Wohngebiete.

Ein großer Teil des Plastiks kommt aus Europa. Laut einer Auswertung des Basel Action Network exportierten die EU-Staaten 2025 rund 503.000 Tonnen Plastikabfälle in die Türkei, aus Großbritannien kamen weitere 139.000 Tonnen hinzu. Zusammen waren das fast 650.000 Tonnen. Und Deutschland war mit rund 154.000 Tonnen der größte einzelne Lieferant. Die Türkei ist damit der größte Abnehmer von Plastikmüll aus der EU.

Warum landet dieser ganze Müll ausgerechnet in Adana? Yaşar Gökoğlu kennt die Antwort. Der 78-Jährige hat einen weißen Schnurrbart, nennt sich selbst einen Sozialisten und stammt ebenfalls aus der Stadt. Heute engagiert er sich in der Adana Ekoloji Platformu, einem Zusammenschluss von Umweltaktivist:innen, der sich gegen die Umweltzerstörung in der Region einsetzt. Schon als er Kind war, habe es Recyclingbetriebe hier gegeben, erzählt er. Damals verarbeiteten sie vor allem Papier und Plastik, das örtliche Müllsammler zusammentrugen.

Doch als China 2018 wegen der Umwelt- und Gesundheitsbelastungen durch die Verarbeitung importierter Abfälle weitgehend aus dem Müllgeschäft ausstieg, musste Europa neue Abnehmer finden. Die Türkei bot sich an. Zwar gibt es auch in Istanbul, Izmir oder Gaziantep zahlreiche Recyclingbetriebe, doch in Adana konzentrieren sich besonders viele. Neben der bereits bestehenden Recyclingindustrie liegt das auch an der Nähe zum Hafen von Mersin. Dort kommen die europäischen Abfälle mit Containerschiffen an, Lastwagen bringen sie anschließend nach Adana.

Gökoğlu schätzt, dass inzwischen mehr als die Hälfte der türkischen Plastikmüllimporte hier landet. Genaue Zahlen gibt es jedoch nicht, da die türkischen Behörden die regionale Verteilung der importierten Abfälle nicht transparent offenlegen.

Der 27-jährige Umweltaktivist Umut Özşimşek Foto: Derya Türkmen

In den Betrieben würden Arbeiter ohne ausreichenden Arbeitsschutz Plastikabfälle von Hand sortieren und zerkleinern, erzählt Gökoğlu. Gegen den Plastikstaub verhüllten sie ihre Gesichter mit Tüchern, Atemschutzmasken hätten sie nicht. Schon 2022 dokumentierte Human Rights Watch ähnliche Zustände in Adanas Recyclingbetrieben. „Früher haben dort vor allem Kur­d:in­nen gearbeitet“, sagt Gökoğlu. Heute seien es zunehmend Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan, teils ohne Arbeitserlaubnis.

Was hinter den Toren geschieht, bleibt für Außenstehende weitgehend verborgen. Wie riskant Recherchen werden können, zeigte sich ebenfalls 2022: Zwei Jour­na­lis­t:in­nen wurden nach eigenen Angaben auf einem Recyclinggelände in Adana angegriffen und zeitweise festgehalten.

 Der Kapitalismus versteht es, aus den Krisen Profit zu schlagen, die er selbst verursacht. Yaşar Gökoğlu, Umweltaktivist

Besonders beschäftigen Gökoğlu die wiederkehrenden Brände in den Recyclingvierteln. Im September 2025 brannte es in Küçükdikili 48 Stunden lang, weitere Brände gab es im April 2026 in Sarıhamzalı und zuletzt am 2. November im Stadtteil Onur Mahallesi. Die Brände sind längst keine Seltenheit mehr. Einen Tag nach dem Feuer in Sarıhamzalı veröffentlichte die Adana Ekoloji Platformu eine Erklärung. Darin stellte sie zwei Fragen: Werden die Betriebe nicht ausreichend kontrolliert? Oder werden manche Brände absichtlich gelegt?

Die Initiative fordert seit Langem Aufklärung über die Brandursachen. Gökoğlu erzählt, dass er mit seinen Mit­strei­te­r:in­nen versucht habe, die Berichte der Feuerwehr einzusehen. Die Stadtverwaltung habe die Herausgabe verweigert. Gökoğlu vermutet, dass manche Brände absichtlich gelegt werden, um nicht verwertbare Abfälle loszuwerden. Beweise dafür gibt es aber bislang nicht.

Während Gökoğlu und andere in Adana seit Jahren vor den Folgen des Müllhandels warnen, weist die türkische Regierung die Kritik zurück. Am 20. Oktober bezeichnete das staatliche Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation Medienberichte über europäische Plastikmüllexporte und die Verschmutzung in der Türkei als „schwerwiegende Manipulation“. Importiert werden dürften nur saubere, sortierte und wiederverwertbare Abfälle. Die Einhaltung der Vorschriften werde streng überwacht. Eine Anfrage an die Stadtverwaltung in Adana blieb unbeantwortet.

22 Organisationen, darunter die Adana Ekoloji Platformu, forderten die Behörden in einer gemeinsamen Erklärung auf, sich die betroffenen Viertel selbst anzusehen und mit den Be­woh­ne­r:in­nen zu sprechen.

Dass so viele die Erklärung mit ihrem Namen unterzeichneten, überraschte selbst Gökoğlu. Auch sein Name stand darunter. Am nächsten Tag saß er zu Hause und rechnete damit, dass die Polizei auftauchen könnte. „Doch die kam zum Glück nicht“, sagt er lächelnd.

Auch die Europäische Union nehme sich zu leicht aus der Verantwortung, findet Gökoğlu. Ab dem 21. November 2026 verbietet die EU nämlich den Export von Plastikmüll in Staaten außerhalb der OECD. Die Türkei aber gehört zu den Mitgliedstaaten der Internationalen Wirtschaftsorganisation und ist deshalb von dem Verbot ausgenommen. Für Malaysia, Indonesien und Vietnam, die bislang ebenfalls europäischen Plastikmüll aufnehmen, gilt das nicht. Gökoğlu befürchtet, dass die Abfälle, die Europa künftig nicht mehr dorthin exportieren darf, stattdessen noch häufiger in der Türkei landen.

 Was hat die COP in Aserbaidschan verändert? Oder in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten? Sedat Gündoğdu, Meeresbiologe

Mit dem Müll lässt sich nämlich Geld verdienen. Und dafür muss die EU der Türkei nicht einmal etwas bezahlen. Das Geschäft läuft zwischen Unternehmen: Europäische Firmen können ihre Plastikabfälle verkaufen und Entsorgungskosten sparen. Türkische Recyclingbetriebe bekommen günstig Rohstoff, den sie aufbereiten und weiterverkaufen. Allein 2024 importierte die Türkei Plastikabfälle im Wert von rund 194 Millionen US-Dollar aus aller Welt. Das ist der Wert des Mülls, nicht der Gewinn der Betriebe.

Eine vom ifo-Institut publizierte Untersuchung von Wirtschaftswissenschaftlern zeigt jedoch, dass die Rechnung für die Türkei nicht aufgeht. Zwar profitieren Unternehmen von den Plastikimporten: Sie kommen günstiger an Rohstoffe und können mehr produzieren. Den wirtschaftlichen Vorteil für das Land schätzen die Forschenden auf höchstens 116 Millionen US-Dollar. Das klingt nach viel Geld, ist aber kein Gewinn einzelner Betriebe, sondern ein geschätzter Nutzen für die gesamte Wirtschaft. Die Schäden durch Luftverschmutzung beziffern die Forschenden dagegen auf 558 bis 655 Millionen Dollar. Fast fünf- bis sechsmal so viel.

Gökoğlu holt mehrere Karteikarten aus seiner Tasche hervor, die er aus einer alten Papierverpackung in gleich große Stücke geschnitten hat. Auf einer hat er die Programmpunkte der bevorstehenden Weltklimakonferenz COP31 in Antalya notiert, die am Montag beginnt. Er liest sie laut vor: Klimafinanzierung. Investitionen in erneuerbare Energien. Grünes Wirtschaften. Hoffnung auf Veränderung macht ihm das nicht. „Der Kapitalismus versteht es, aus den Krisen Profit zu schlagen, die er selbst verursacht.“

Seine Hoffnung richtet sich stattdessen auf den alternativen Klimagipfel, die Halkların İklim Zirvesi. Dort sollen die Betroffenen der Klimakrise zu Wort kommen. Gökoğlu freut sich besonders auf den Austausch mit Koh­le­geg­ne­r:in­nen aus Kolumbien und Ak­ti­vis­t:in­nen aus Großbritannien. „Schulter an Schulter“ wolle man dort gemeinsam kämpfen. Schon beim vergangenen Klimagipfel im brasilianischen Belém hätten sich Umweltbewegungen international vernetzt, mit indirekter Unterstützung von Präsident Lula da Silva, erzählt er. Von der türkischen Regierung erwarte er solche Unterstützung allerdings nicht.

„Was hat die COP in Aserbaidschan verändert? Oder in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten?“, fragt Sedat Gündoğdu rhetorisch. Auf seinem Schreibtisch steht eine weiße Metallflasche mit der Aufschrift „COP17“. Der Meeresbiologe forscht an der Çukurova-Universität seit Jahren zu Plastikverschmutzung und internationalem Müllhandel. Klimakonferenzen könnten durchaus Veränderungen anstoßen, sagt er. Doch freiwillige Verpflichtungen reichten längst nicht mehr aus.

Wie stark die Recyclingbetriebe das Wasser belasten, zeigen Gündoğdus Untersuchungen. In einem Kanal am Recyclingareal Kemal Deniz, wo zuvor auch Umut Özşimşek die weißen Schlieren fotografierte, fanden die Forscher unterhalb der Anlagen zehnmal so viel Mikroplastik wie oberhalb. An anderen Stellen in Adana war die Belastung sogar bis zu 132-mal so hoch. Beim Zerkleinern und Waschen der Plastikabfälle entsteht verschmutztes Abwasser, das nach Gündoğdus Angaben teilweise illegal in die Kanäle geleitet wird.

167 Recyclingbetriebe soll es offiziell in Adana geben. Doch als Gündoğdu und seine Kol­le­g:in­nen selbst durch die Viertel zogen und nachzählten, kamen sie auf mehr als 500. Viele davon arbeiteten ohne Lizenz, sagt er. Und nur etwa 70 Betriebe hätten eine Genehmigung, ihr Abwasser in die Kanalisation einzuleiten. Stattdessen lande verschmutztes Wasser immer wieder illegal in den Kanälen und Flüssen der Stadt, berichtet Gündoğdu.

Und über genau diese Kanäle gelangt das verschmutzte Wasser in den Seyhan-Fluss und schließlich ins Mittelmeer. Dort tragen Meeresströmungen die Plastikpartikel weiter, entlang der Küste von Mersin bis nach Antalya und darüber hinaus. Vor der Küstenstadt Alanya fanden Gündoğdu und seine Kol­le­g:in­nen an der Meeresoberfläche bis zu 65-mal höhere Mikroplastikkonzentrationen als die üblichen Vergleichswerte. Auch vor Zypern seien Plastikpartikel beobachtet worden, berichtet er.

Allzu plastisch: Brand in einer Kunststoffrecyclinganlage in Adana im Janaur 2025 Foto: Eren Bozkurt/AA/imago

Dabei ist Mikroplastik nur ein Teil des Problems. Denn Plastik wird überwiegend aus Erdöl und Erdgas hergestellt. Schon seine Produktion verursacht große Mengen Treibhausgase und trägt damit zur Erderhitzung bei. Hinzu kommen zahlreiche chemische Zusatzstoffe, die beim Zerkleinern und Waschen ins Abwasser gelangen können. Gündoğdu warnt vor den Folgen für Böden und Pflanzen, wenn belastetes Wasser zur Bewässerung genutzt wird. Ob und in welchem Umfang kleinste Plastikpartikel von Pflanzen aufgenommen werden, müsse überhaupt erst noch untersucht werden.

„Deutschland verhält sich in dieser Frage widersprüchlich“, sagt Gündoğdu. Das Land gebe sich umweltbewusst, verbrenne jedoch große Mengen Müll und exportiere Plastikabfälle in die Türkei. Für ihn ist das eine neue Form des Kolonialismus. Denn die europäischen Müllimporte verschmutzten nicht nur die Umwelt, sondern untergrüben auch die heimische Abfallwirtschaft, betont auch er.

„Null Abfall“ auf der COP31

Währenddessen präsentiert sich die Türkei international als Vorreiterin in Sachen Abfallvermeidung. „Sıfır Atık“, auf Deutsch „Null Abfall“, heißt das 2017 unter der Schirmherrschaft von First Lady Emine Erdoğan gestartete Programm. Bei der COP31 ist ihm sogar ein eigener Tag gewidmet. Landesweit sollen Behörden, Schulen und Betriebe ihre Abfälle trennen und recyceln.

Aber ist Zero Waste überhaupt möglich? „Natürlich ist null Abfall möglich“, sagt Gündoğdu. In der Natur diene das, was ein Organismus ausscheidet, einem anderen als Lebensgrundlage. Bei Plastik sei das anders. Nicht jeder Kunststoff lasse sich wiederverwerten, und selbst beim Recycling blieben Reste zurück. Das Problem lasse sich deshalb nicht allein durch Recycling lösen. Statt immer mehr Plastik herzustellen, müsse vor allem der Verbrauch von Einwegkunststoffen und Verpackungen sinken. Dafür brauche es wiederverwendbare Verpackungen und Alternativen zu Kunststoff.

Doch die Entwicklung geht in eine andere Richtung. In Ceyhan und Yumurtalık, nicht weit von Adana, sind neue Anlagen zur Kunststoffproduktion und zur Herstellung petrochemischer Rohstoffe geplant. Während auf der COP31 also über die Begrenzung der Erderhitzung gesprochen wird, soll hier die Produktion von Kunststoffen aus fossilen Rohstoffen weiter ausgebaut werden.

Schon jetzt exportiert die Türkei Kunststoffprodukte unter anderem nach Deutschland und Großbritannien. Aus denselben Ländern importiert sie wiederum Plastikmüll. „Wie soll so weniger Abfall entstehen?“, fragt Gündoğdu.

Und was ist mit dem Mikroplastik, das längst in Gewässern und Böden steckt? Lässt es sich wieder entfernen? „Unmöglich. Dafür ist es zu spät“, sagt Gündoğdu. Einmal in der Umwelt, verteilen sich die winzigen Partikel immer weiter. Ein Teil sinkt auf den Meeresgrund und lagert sich dort ab. „Wir hinterlassen den kommenden Generationen ein verschmutztes und giftiges Erbe“, sagt er.

In Şakirpaşa ist Umut Özşimşek zwischen Bergen aus Plastikabfällen unterwegs. Zerfetzte Folien, Polyesterpullover und Verpackungsreste liegen auf dem Boden. Dazwischen eine kleine Taschenwaage und Waschmittelverpackungen mit britischem Logo. Auf vielen Verpackungen: das Recyclingzeichen. Ein Großteil der Abfälle hier in Şakirpaşa stamme aus Großbritannien, sagt Özşimşek.

Viele Kur­d:in­nen betroffen

Eigentlich sollten sie wiederverwertet werden. Und was die Recyclingbetriebe nicht verwerten können, landet offenbar auch anscheinend einfach am Straßenrand. Er habe sogar schon Krankenversicherungskarten gefunden, mit Namen und persönlichen Daten der Versicherten. Özşimşek schüttelt den Kopf: „Solche Karten kann man doch gar nicht recyceln!“

Doch Şakirpaşa ist auch ein Wohnviertel, in dem nach seinen Angaben überwiegend kurdische Familien leben, die in der Türkei in vielen gesellschaftlichen Bereichen benachteiligt werden. Kur­d:in­nen sind oft Repressionen und Diskriminierungen ausgesetzt, etwa auch bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. Hinzu kommt, dass vielen Familien schlicht das Geld fehlt. Wegziehen aus dem Müllviertel könnten viele deshalb nicht. „Wohin sollen diese Menschen gehen? In ein Hotel?“, fragt Özşimşek sarkastisch.

Ein paar Kilometer weiter, in Küçükdikili, türmt sich hinter dem Metallzaun eines Recyclingbetriebs ein riesiger Müllberg. Der Geruch nach verbranntem Kunststoff ist kaum auszuhalten. Gleich nebenan spielen Kinder vor einer Grundschule. Was mit dem Müllberg geschehen soll, weiß auch Özşimşek nicht genau, doch er befürchtet, dass die Abfälle irgendwann verbrannt werden.

Nicht weit entfernt erzählt eine Bewohnerin, die anonym bleiben möchte, von dem Gestank, der manchmal den ganzen Ort erfülle. Immer wieder habe sie Kopfschmerzen. Ob es Migräne sei oder die Beschwerden mit der Verbrennung von Plastik zusammenhingen? Sie zuckt mit den Schultern. Eines aber sei für sie klar: Wenn es so weitergehe, sehe die Zukunft ihrer Kinder düster aus.

Für Özşimşek ist die Verschmutzung auch eine Frage grundlegender Rechte: Sie beeinträchtige die Gesundheit der Menschen, ihr Wohnen und die Bildung der Kinder. „Die einen machen Gewinn. Und die andern müssen eben den Preis zahlen“, sagt er. Für ihn gibt es deshalb nur eine Lösung. „Und die heißt Systemwandel“, sagt Özşimşek.

Einmal, erzählt er, habe er eine britische Person nach Şakirpaşa begleitet. Angesichts der Müllberge habe diese ihn gefragt, wie er sich denn dabei fühle. Özşimşek habe dann die Frage zurückgegeben: „Wie fühlt es sich denn für dich so an?“